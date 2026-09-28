To już druga podwyżka w ciągu trzech miesięcy. Instancje z chipami Nvidia H100 zdrożeją o ok. 17 proc., H200 o 20 proc., B200 o ok. 19 proc., a najnowsze B300 najmocniej, bo o 21 proc. Stawka za godzinę pracy H100 wzrośnie z 3,85 do 4,50 USD, a za H200 z 4,50 do 5,40 USD. Drożeją także CPU i pamięć. Stawki za część usług opartych na procesorach AMD EPYC Genoa rosną o ok. 25 proc., a za pamięć o ok. 41 proc., co jest największą podwyżką w nowym cenniku.

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Wielu inwestorów obawia się, że zbliżamy się do szczytu cyklu AI, a tym samym do szczytu notowań spółek technologicznych. Na razie ta teza nie znajduje jednak potwierdzenia w danych napływających z rynku. Popyt na moc obliczeniową jest tak duży, że każda nowa moc jest w pełni wykorzystywana. Do tego branża napotyka kolejne wąskie gardła, które spowalniają inwestycje. Ostatnio głośno było o problemach z przyłączami energetycznymi w Teksasie, gdzie kolejka oczekujących na podłączenie do sieci jest zbyt długa.

Inwestorzy przyjęli podwyżki pozytywnie, a akcje Nebiusa zyskały ok. 8 proc. W mojej ocenie neochmury to jedna z ciekawszych inwestycji na najbliższy rok. Czołówkę tego sektora tworzą Nebius, CoreWeave i IREN. Oczekiwania inwestorów są wysokie, ale, jak widać, wciąż jest sporo miejsca na pozytywne zaskoczenia. Spółki te są dopiero na początku drogi, a jednocześnie dysponują potężnym portfelem zamówień, którego rynek, moim zdaniem, jeszcze w pełni nie wycenił.