Polskie akcje w cieniu rynków wschodzących. DM BOŚ publikuje nową strategię inwestycyjną
Do końca 2027 r. zalecamy selektywne niedoważenie polskich akcji względem MSCI EM (indeks MSCI Emerging Markets – red.) – napisał Sobiesław Pająk, dyrektor wydziału analiz i rekomendacji w Domu Maklerskim BOŚ w strategii biura na przyszły rok opublikowanej 6 listopada a odtajnionej 16 listopada.
Analizując sytuację specjaliści zwracają uwagę na kilka czynników rynkowych, w tym na dotychczasową przewagę polskich akcji. Jak piszą, do 30 października WIG zyskał 34,5 proc., a MSCI Poland przyniósł stopę zwrotu 25,2 proc. wobec 13,5 proc. dla MSCI EM (w dolarze).
- Wzrost prognoz zysków napędzał zwyżki w ujęciu bezwzględnym. Zwrot w stronę banków, sektora paliwowo-energetycznego i spółek typu value wspierał przewagę Polski względem EM, mimo silniejszych niż w Polsce rewizji prognoz zysków na rynkach wschodzących. Oczekiwania co do wyższej ścieżki stóp RPP sprzyjały bankom, podczas gdy dywidendy, inwestycje i napływy kapitału równoważyły wzrost rentowności obligacji, osłabienie złotego oraz znaczną podaż akcji w transakcjach ABB – wymieniają.
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Co będzie dalej? Ze skrótu strategii, który biuro przekazało mediom wynika, że – podobnie jak wcześniejsza publikacja – zawiera ona siedem scenariuszy, których wypadkowa wskazuje, że w przyszłym roku będzie trudno o zarobek na rynku akcji w Polsce.
DM BOŚ rozważa następujące scenariusze: „odporny wzrost”, „wzrost z presją inflacyjną”, „globalny scenariusz Goldilocks”, „przełom produktywności w USA”, „stagflacja/błąd w polityce gospodarczej”, „silne spowolnienie z dezinflacją” oraz „korekta wycen AI bez recesji”.
Największe prawdopodobieństwo – 40 proc. – przypisują scenariuszowi „odpornego wzrostu”.
Bezpośredni cytat z analityków domu maklerskiego brzmi: „zyski spółek i wypłacane przez nie dywidendy uzasadniają w scenariuszu bazowym (czyli odpornego wzrostu) oczekiwaną dodatnią stopę zwrotu, to jednak oczekiwane stopy zwrotu ważone prawdopodobieństwami scenariuszy są bliskie zera”.
Do głównych czynników ryzyka zaliczają pogorszenie sytuacji fiskalnej, inflację wywołaną wzrostem cen energii oraz podwyżki podatków zagrażające jednocześnie zyskom spółek i warunkom ich finansowania. Zdaniem biura interwencjonizm gospodarczy związany z wyborami, eskalacją wojny Rosji z Ukrainą, napięcia na globalnych rynkach finansowania i deprecjacja złotego zwiększają potencjał spadkowy.
- Dodatkowe zagrożenia to erozja marż, wygasanie impulsu inwestycyjnego, słabszy od oczekiwań popyt z Niemiec, dekoniunktura na rynku metali oraz nadmierna podaż akcji - wyliczają. - Powrót dominacji azjatyckich spółek technologicznych zagraża relatywnym stopom zwrotu z polskiego rynku nawet w przypadku wzrostu cen krajowych akcji - dodano.
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Specjaliści są zdania, że „napięcia fiskalne, wysokie rentowności obligacji długoterminowych i niepewność wyborcza ograniczają potencjał dalszego wzrostu mnożników wyceny”.
Uważają też, że dodatkowym wyzwaniem dla wyników relatywnych Polski jest wolniejszy oczekiwany wzrost zysków niż na rynkach wschodzących.
- Wyceny na początku okresu prognozy (listopad) stawiają wysokie wymagania: oczekiwany wzrost EPS dla WIG w 2027 r. wynosi ok. 9 proc. rok do roku wobec 27 proc. dla rynków wschodzących, a wskaźnikach P/E (cena do zysku) odpowiednio 11,3x i 8,7x. Różnice w strukturze sektorowej ograniczają możliwość wnioskowania o przewartościowaniu lub niedowartościowaniu rynku wyłącznie na podstawie tych zagregowanych porównań – napisano.
- Nasza ostrożność może okazać się nadmierna, jeśli prognozy zysków polskich spółek będą rewidowane w górę, poprawi się wiarygodność polityki fiskalnej lub inwestorzy zaczną przesuwać kapitał z azjatyckiego sektora technologicznego przy utrzymaniu solidnego wzrostu gospodarczego na świecie – pisze Sobiesław Pająk.
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- Do końca 2027 r. kluczowe pozostaną realizacja prognoz zysków i skala ich rewizji na tle EM. Dominacja azjatyckich spółek technologicznych, rentowności długoterminowych polskich obligacji skarbowych, decyzje fiskalne, premia za ryzyko rynku akcji, inflacja i polityka RPP wyznaczą potencjał wzrostu mnożników wyceny – oceniają specjaliści.
Analitycy są zdania, że wpływ wyniku wyborów parlamentarnych na rynek akcji będzie zależał od możliwości realizacji polityki gospodarczej, zmian podatkowych i alokacji kapitału w spółkach kontrolowanych przez państwo.
- Ceny energii, geopolityka, przepływy kapitału zagranicznego i kurs złotego mogą przeważyć nad krajowymi czynnikami wsparcia. Ponowny autozapis do PPK i uruchomienie OKI przełożą się na nowe zakupy akcji netto, a ABB i IPO będą sprawdzianem zdolności rynku do absorpcji podaży – czytamy.
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Według DM BOŚ, trwająca tzw. sekularna hossa w Stanach Zjednoczonych (hossa sekularna to wieloletni, nawet idący w dekady trend wzrostowy na rynku finansowym) może potrwać do trzech lat, jeśli utrzymają się obecne uwarunkowania. - W naszej analizie scenariuszowej nie przypisujemy bezpośredniej wagi „wiekowi” obecnej (rozpoczętej w marcu 2009 r.) sekularnej hossy w USA, która – biorąc pod uwagę wyłącznie historyczne standardy – może mieć przed sobą od zera do trzech lat, zanim dobiegnie końca, ceteris paribus – zaznacza jednak dyrektor DM BOŚ.
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