Na liście listopadowych top picks Trigona DM znalazło się 15 spółek: Allegro.eu, Budimex, Medicover, Rheinmetall, Benefit Systems, Inter Cars, Cyber_Folks, Grupa Pracuj, Polimex Mostostal, Archicom, Atal, Bogdanka, Oponeo, PlayWay oraz Vigo Photonics. Jak czytamy w raporcie, analitycy preferują przedsiębiorstwa o solidnych fundamentach, atrakcyjnych wycenach, stabilnych przepływach pieniężnych i potencjale poprawy wyników.

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Jednocześnie Trigon wskazuje szeroką grupę spółek, które mogą zachowywać się słabiej niż rynek. Na liście znalazły się: Alior Bank, PKO BP, Kruk, KGHM, LPP, Żabka Group, Dino Polska, PGE, Tauron, Moneta, H&M, Inditex, Jeronimo Martins, CEZ, Saab, BRD, Asbis, Asseco SEE, Bank Handlowy, Creotech Instruments, Diagnostyka, Develia, JSW, Lubawa, Mo-Bruk, Murapol, Neuca, Newag, Rainbow Tours oraz Text.

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W przypadku KGHM istotnym zagrożeniem pozostaje presja na ceny miedzi i srebra, rosnące koszty energii oraz paliw, a także słabszy popyt przemysłowy. Trigon obniżył nastawienie do spółki z pozytywnego do neutralnego. Podobnie ostrożnie oceniane są wybrane przedsiębiorstwa energetyczne i surowcowe, w tym JSW, PGE i Tauron.

Wysokie wyceny banków

Wśród banków ryzyko wiąże się przede wszystkim z wysokimi wycenami polskiego sektora, możliwymi dodatkowymi obciążeniami podatkowymi oraz perspektywą wolniejszego wzrostu aktywów. Szczególnie ostrożne nastawienie dotyczy Aliora i PKO BP, natomiast w przypadku mBanku i Erste Bank Polska analitycy wskazują dodatkowe ryzyka związane z perspektywą wyników.

Geograficznie Trigon dostrzega obecnie większy potencjał odbicia w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. W Europie wysokie ceny gazu i energii, ropa Brent powyżej 100 USD za baryłkę oraz napięcia polityczne we Francji zwiększają ryzyko pogorszenia wyników przedsiębiorstw. Polska pozostaje bliższa europejskiemu scenariuszowi, a dodatkowym zagrożeniem jest kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, który może osłabiać zainteresowanie zagranicznego kapitału krajowymi aktywami.

Analitycy zwracają również uwagę na pierwsze oznaki spowolnienia dynamiki wyników spółek. W USA zyski przedsiębiorstw w III kwartale wzrosły o 29 proc. rok do roku, a w Europie o około 35 proc. Jednocześnie rosnące nakłady inwestycyjne związane ze sztuczną inteligencją zwiększają potrzeby finansowania, co może podnosić koszty kapitału i prowadzić do większej selektywności inwestorów.

Dodatkowym ryzykiem pozostaje inflacja. Wysokie ceny energii, rosnące ceny eksportu z Chin oraz umacniający się juan mogą utrzymywać presję cenową, zmuszając banki centralne do ostrożnej polityki, a w 2027 r. nawet do ponownego przyspieszenia podwyżek stóp procentowych.

Listopadowa strategia Trigon DM wskazuje na poprawę nastawienia do rynku akcji, ale jednocześnie podkreśla znaczenie selekcji spółek. Preferowane są firmy o mocnych fundamentach i atrakcyjnych wycenach, podczas gdy przedsiębiorstwa narażone na presję kosztową, słabszy popyt, wysokie wyceny lub pogorszenie dynamiki wyników mogą pozostać w tyle za szerokim rynkiem.