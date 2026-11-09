W październiku na rynek spłynęła kolejna fala rekomendacji analityków wydanych dla spółek z warszawskiej giełdy uwzględniających już opublikowane przez nie wyniki za I półrocze 2026 r. Ceny docelowe akcji, które zostały w nich zawarte, w zdecydowanej większości przypadków znajdowały się powyżej aktualnych kursów na giełdzie. To oznacza, że mimo kontynuacji hossy na GPW i kolejnych rekordów ustanawianych przez indeksy na rynku wciąż można znaleźć mocno niedowartościowane spółki. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych firm z szerokiego rynku.

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Analitycy pokładają w nich nadzieję – a co z rynkiem?

Na krajowym rynku akcji nie brakuje spółek, które nie skorzystały z tegorocznej hossy bądź ich notowania niedawno znalazły się w korekcie, ale są na tyle atrakcyjne, że eksperci dostrzegają w nich kandydatów do odbicia notowań. Jedną z przecenionych spółek, które mają sporo do zaoferowania, jest Enter Air. Zdaniem analityków Trigon DM akcje przewoźnika czarterowego warte są 73 zł, podczas gdy rynek wycenia je po ok. 49 zł, co wskazuje na znaczne niedowartościowanie. Linia dzięki wykorzystywanym zabezpieczeniom i dopłatom paliwowym nie ucierpiała mocno przez wyjątkowo drogie paliwa. Analitycy zwracają uwagę, że ostatnie komentarze zarządu wskazują na solidny sezon letni, w którym zrealizowano wszystkie zaplanowane operacje i powinien przynieść zauważalną poprawę wyników. – Powinien być widoczny pełny efekt nowego programu letniego, w tym zaktualizowanych stawek kontraktowych, które adresują wyższe koszty operacyjne. Mocniejszy dolar poprawia również relację przychodów w USD do kosztów denominowanych w PLN i EUR – wyjaśniają. Pozytywnie zapatrują się na pięć planowanych netto dodatkowych samolotów, które będą wspierać wzrost w sezonie 2027, natomiast własna obsługa techniczna powinna poprawić kontrolę kosztów i dostępność floty. – Dopłaty paliwowe i hedging ograniczają ekspozycję na ceny paliwa, natomiast koszty lotniskowe, handlingu i nawigacji, obok zakłóceń geopolitycznych, pozostają kluczowymi ryzykami – wskazują.

Kandydatem do odbicia, którego akcje w tym roku jak do tej pory rozczarowywały, jest Medicalgorithmics. Wycena akcji spółki zawarta w najnowszej rekomendacji Ipopemy wynosząca 36 zł o ponad 70 proc. przewyższa aktualny kurs giełdowy. Warto jednak zauważyć, że spółka nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem z uwagi na dość wolne tempo odbudowy wyników. Od początku 2026 r. jej akcje zniżkowały o prawie 40 proc. Analitycy biura zwracają uwagę, że największy klient spółki został kupiony przez większego gracza, co ich zdaniem może dać w 2027 r. duży impuls do przyspieszenia wzrostu przychodów na rynku amerykańskim, który ma dla niej kluczowe znaczenie. – Kluczową kwestią będzie forma dalszej współpracy po wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy, efekty negocjacji i ustaleń w tej sprawie widzimy jako istotny katalizator wyceny, ale na ten moment widzimy więcej szans niż ryzyk – oceniają. Jednocześnie wskazują, że drugi produkt spółki, VCAST, zbliża się do osiągnięcia pierwszych przychodów z rynku europejskiego, a na największym rynku wkrótce ma ruszyć badanie rejestracyjne. Jako kolejny czynnik determinujący wzrost wymieniają niezmiennie nowe umowy, na co widzą szansę mając na uwadze prowadzone rozmowy z kilkoma dużymi klientami spoza USA. Zdaniem analityków, spółka w III kwartale powinna po raz pierwszy od kilku kwartałów zanotować pozytywny EBIT, a kolejnym krokiem będzie osiągnięcie pozytywnych przepływów gotówkowych, czego analitycy oczekują w trakcie 2027 r. i uniezależnienie się od pożyczek od głównego akcjonariusza.

Kandydaci do odbicia

Nadal mocno niedowartościowane są akcje Bloober Team, mimo obniżki ceny docelowej do 38 zł w najnowszej aktualizacji Trigona. To oznacza, że akcje studia oferują ponad 80 proc. potencjału. W ocenie analityków postępy poczynione przez spółkę w ostatnich latach nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w jej wycenie. – Wydaje się, że brakującym elementem pozostaje jednoznaczne zaskoczenie rynku poprzez wysoki engagement graczy (bo jakościowo ostatnie istotne premiery spółki „dowożą”), który przełożyłby się na szybki zwrot poniesionych kosztów i poprawę wyników" – napisano w raporcie. Zdaniem analityków, okazji na to w kolejnych kilkunastu miesiącach będzie co najmniej kilka – do końca 2027 roku spółka potwierdziła cztery premiery, a najbliższa będzie premiera dodatku do Cronosa – Lazarus (analitycy zakładają grudzień tego roku). – Wydaje się, że największe szanse na zaskoczenie może mieć gra oparta o znane horrorowe IP – „Piła” - uważają.

Według analityków DM BOŚ mocno niedocenione przez rynek są akcje Eurotelu. I to mimo obniżki 12-miesięcznej wyceny z 62,40 zł do 56 zł. Dostrzegają znaczący potencjał wzrostu kursu, gdyż cena akcji na rynku wynosi aktualnie jedynie ok. 31 zł, co daje ponad 80 proc. przestrzeni do zwyżki. – Głównym źródłem wzrostu sprzedaży pozostaje iDream, wspierany rozwojem sieci, nowym cyklem produktowym Apple i potencjalnym wzrostem średniej ceny sprzedawanych urządzeń. Silna konkurencja cenowa i niższe marże realizowane w sprzedaży przetargowej ograniczają jednak przełożenie wzrostu przychodów na wyniki operacyjne. Silny bilans, gotówka netto i relatywnie niskie potrzeby inwestycyjne pozostają istotnymi atutami Eurotela – wyliczają eksperci.

Wśród spółek, których atrakcyjność poprawiła się dzięki korekcie można wymienić Asbis. Akcje dystrybutora sprzętu przez większą część roku drożały w efektownym tempie, ale w ostatnich miesiącach część zysków zabrała korekta. Analityków DM BOŚ, którzy w najnowszej rekomendacji wyznaczyli cenę docelową na poziomie 202 zł wobec ok. 150 zł płaconych aktualnie na giełdzie, przekonuje efektowna dynamika poprawy wyników. Wyższe od oczekiwanych tempo wzrostu i rekordowy 1 mld USD przychodów we wrześniu zrobiły na nich duże wrażenie. – Naszym zdaniem Asbis wszedł w fazę ekspansji, a ostatnie wyniki wskazują na znaczące zwiększenie powtarzalnych przychodów, chociaż miesięczna sprzedaż będzie zależała od harmonogramu projektów i dostępności produktów – zauważają analitycy biura. Podkreślają, że ekspansję napędza głównie sprzedaż komponentów do centrów danych i serwerów AI, a sprzedaż smartfonów również pozostaje mocna. – Tempo wzrostu Asbisu istotnie przewyższyło tempo wzrostu rynku infrastruktury AI w 2026 roku, zwłaszcza w odniesieniu do serwerów i odpowiednich komponentów; oczekujemy kontynuacji tego trendu w 2027 roku – zakładają.