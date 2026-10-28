Z tego artykułu dowiesz się: Na które spółki stawia teraz Trigon.

Jak radzą sobie poszczególne branże.

Dlaczego zalecenie dla Orlenu poszło w górę.

Ile zarobiły spółki w III kwartale.

Od początku 2026 r. WIG wzrósł o 31 proc., a od początku obecnej hossy o ponad 250 proc. Ta imponująca stopa zwrotu każe postawić pytanie, czy na GPW nadal można znaleźć ciekawe okazje inwestycyjne. Zdaniem ekspertów tak – ale rośnie znaczenie dobrej selekcji. Przy wyborze ciekawych okazji inwestycyjnych pomocne mogą być analizy, takie jak najnowszy raport ekspertów Trigona, którzy prześwietlili sytuację sektorów i spółek. Wnioski zawarli w kwartalnej aktualizacji rekomendacji przygotowanej przez zespół analiz pod kierownictwem Grzegorza Kujawskiego.

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Jaki był trzeci kwartał i jakie są wyceny

Za nami już III kwartał i w najbliższym czasie na rynek zacznie napływać lawina raportów kwartalnych. Jak generalnie poradziły sobie spółki notowane na GPW w tym okresie? Eksperci Trigona prognozują, że łączne zyski netto wzrosły o 24 proc. rok do roku, a zyski operacyjne o 20 proc. Natomiast w ujęciu kwartalnym (wobec II kwartału 2026 r.) dane nie będą już tak dobre – w przypadku zysku netto prognozowany jest 5-proc. spadek, a operacyjnego 2-proc. (też spadek).

Widać duże zróżnicowanie wyników w poszczególnych branżach. Czas pokaże, którym spółkom uda się w tak trudnym otoczeniu rynkowym zwiększać marże i zyski. I jak ta dynamika przełoży się na wycenę akcji. Obecnie średni wskaźnik ceny do zysku dla WIG20 na 2026 r. prognozowany przez Bloomberga wynosi 10,2, a dla mWIG40 nieco ponad 14.

Paliwa i banki pod lupą

Wśród największych krajowych spółek notowanych na GPW dominują reprezentanci sektora paliwowego na czele z Orlenem i banki, wśród których największy jest PKO BP. To również sektor finansowy zdecydowanie dominuje w WIG20 pod względem wagi w indeksie. Jakie są perspektywy dla tych kluczowych branż?

„Wydawało się, że warunki dla banków nie mogą już bardziej się poprawić, a jednak tak się stało. Wzrost akcji kredytowej przyspieszył, krzywe FRA oraz IRS przesunęły się w górę, a krzywa rentowności obligacji uległa dalszemu wystromieniu, osiągając nowe historyczne maksima” – podkreślają w raporcie eksperci. Ale jednocześnie zachowują neutralno-sceptyczne podejście do sektora – mimo spadku indeksu WIG-Banki o 8 proc. względem szczytowego poziomu. Co więcej, w październikowej strategii miesięcznej Trigon zajął nawet stanowisko negatywne. W jego ocenie największym ryzykiem dla banków jest polityka oraz zbliżające się wybory parlamentarne – zarówno ze strony opozycji, jak i koalicji rządzącej można spodziewać się propozycji zwiększenia obciążeń dla banków, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji fiskalnej. Paradoksalnie, spodziewane podwyżki stóp procentowych mogą stanowić dla polityków dodatkowy impuls. Mimo tych zawirowań większość rekomendacji dla banków Trigon utrzymał bez zmian. Wyjątkiem jest obniżenie zalecenia dla Pekao z „kupuj” do „trzymaj” oraz podniesienie dla Aliora z „trzymaj” do „kupuj”.

W górę poszło też zalecenie dla największego reprezentanta branży paliwowej, czyli wspomnianego już Orlenu. Trigon podniósł rekomendację do „kupuj”, a cenę do 174 zł. Obecnie kurs Orlenu jest w okolicach 153 zł. Zdaniem ekspertów marże rafineryjne mogą utrzymywać się na podwyższonym poziomie przez lata, nawet po zakończeniu konfliktów, podczas gdy wolniejsza normalizacja cen gazu wspiera wyniki finansowe do 2028 r. dzięki mechanizmom zabezpieczającym. Pomimo wyższych podatków, analitycy prognozują osiągnięcie przez spółkę 58 mld zł EBITDA w 2027 r. oraz wypłatę dywidendy w wysokości 11 zł na akcję. Nie wykluczają też, że istnieje potencjał do zwiększenia tej kwoty. Gdyby było to rzeczywiście 11 zł na walor, to przy aktualnej cenie akcji stopa dywidendy wynosi 7,2 proc.

Oprócz Orlenu, branżowymi faworytami są też PCC Rokita oraz Unimot. W przypadku PCC Rokity katalizatorem dla wyników mogą być potencjalne cła antydumpingowe UE na chińskie wyroby. Z kolei w Unimocie ostatnie osłabienie kursu akcji analitycy postrzegają jako okazję do zakupu, pomimo spodziewanych słabszych wyników w trzecim kwartale 2026 r. Najprawdopodobniej są one już w dużej mierze uwzględnione w wycenie.

Handel, budownictwo, energetyka i gry

W przypadku handlu spożywczego analitycy zwracają uwagę na fakt, że deflacja cen żywności opóźnia odbudowę rentowności sieci handlowych. Słabe wyniki za III kwartał zapewne pokaże Eurocash. Presja na tradycyjne formaty handlowe oraz ograniczanie skali działalności skutkują prognozowanym spadkiem skorygowanej EBITDA o 34 proc. w ujęciu rocznym. Przyspieszenie restrukturyzacji poprawia wprawdzie perspektywy kosztowe w średnim terminie, jednak ożywienie handlowe pozostaje niepewne – sprzedaż najprawdopodobniej będzie spadać aż do 2028 r.

Z kolei wśród spółek konsumenckich faworytem Trigona jest Allegro. Eksperci zakładają, że skorygowana EBITDA w Polsce wzrośnie o 17 proc. w 2026 r. oraz o 16 proc. w 2027 r., przy czym istnieje możliwość kolejnego podniesienia tegorocznej prognozy przez spółkę (teraz zakłada ona wzrost na poziomie 11–14 proc.). Trigon już podniósł swoje prognozy skorygowanej EBITDA dla Allegro na lata 2026–2028 odpowiednio o 4 proc., 7 proc. i 9 proc., co wynika z silniejszego wzrostu wskaźnika GMV w Polsce, lepszej monetyzacji usług reklamowych i oszczędności kosztowych.

Z kolei w budownictwie warto mieć na uwadze nadchodzące przetargi infrastrukturalne o wartości ponad 15 mld zł oraz potencjalny kontrakt na terminal CPK wart nawet 6 mld zł. Dla branży energetycznej ważną informacją jest możliwość przedłużenia wsparcia dla elektrowni węglowych po 2028 r. Branżowymi faworytami Trigona w energetyce są Tauron, PGE i Enea.

Dla sektora obronnego impulsem do wieloletniego wzrostu mogą być europejskie wydatki na zbrojenia i rozwój infrastruktury kosmicznej.

W ciekawym momencie jest sektor gier: wraca na ścieżkę wzrostu, jednak rosnące koszty produkcji i silna konkurencja premiują producentów z rozpoznawalnymi markami. Wśród faworytów z tej branży mamy największą spółkę – CD Projekt.

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Z wieloma wyzwaniami boryka się przemysł. Rosnące koszty energii, słaby popyt w Europie Zachodniej i konkurencja z Chin wywierają presję na rentowność producentów, takich jak Amica czy Cognor.