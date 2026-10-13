Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rosnące ceny węgla nie gwarantują wzrostu zysków w sektorze górniczym.

Jaka zależność między przychodami a kosztami stałymi ogranicza rentowność spółek wydobywczych.

Jaki poziom cen węgla jest niezbędny do sfinansowania strategicznych inwestycji (CAPEX).

Jakie scenariusze rozwoju rynku wpływają na ostateczną wycenę akcji i rekomendacje analityków.

Sytuacja rynkowa w postaci drożejącego gazu sprzyja co prawda podnoszeniu ceny węgla w kontraktach na dostawy na kolejny rok. To zjawisko przy działalności charakteryzującej się wysokim udziałem kosztów stałych daje nadzieję na silny wzrost zysków. Tyle zdaje się mówić teoria rynków, ale z drugiej strony – jak zwraca uwagę Michał Sztabler – doświadczenia lat poprzednich pokazują, że wzrosty cen węgla powodowały natychmiastowe dostosowanie kosztów i tym samym utrwalenie kosztów produkcji energii na wyższym poziomie.

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Rynek ocenia perspektywy zbyt optymistycznie

Wystąpienie takiej zależności jak wzrost kosztów jest w ocenie autora rekomendacji niekorzystne dla gospodarki i powinno być brane pod uwagę przez decydentów, szczególnie w tak wrażliwym momencie, jakim jest rok wyborczy. – Model z wyceną jest bardzo wrażliwy na zmiany ceny sprzedaży węgla, dlatego podniesienie tego parametru wpłynęło istotnie na wzrost ceny docelowej (do 21,36 zł vs 13,97 zł w poprzednim raporcie). Naszym zdaniem rynek dyskontuje zbyt optymistyczny scenariusz dotyczący kształtowania się cen węgla, dlatego pozostajemy negatywni i utrzymujemy rekomendację „sprzedaj” – czytamy w rekomendacji Michała Sztablera z 12 października br. Kurs spółki 13 października kształtował się na poziomie 25,8 zł za akcję.

Perspektywy nie powinny przysłonić problemów górnictwa

Perspektywy rynkowe dla górnictwa wydają się być dobre. Zaburzenia w dostawach i wyższe koszty produkcji energii z gazu oraz modyfikacja działań Polskich Sieci Elektroenergetycznych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa KSE (częstsze przywoływanie bloków węglowych kosztem OZE) mają swoje konsekwencje w postaci zwiększonego zapotrzebowania na węgiel ze strony krajowej energetyki (widoczne np. w szybkim spadku zapasów węgla). Jednocześnie analityk zwraca uwagę na duże wzrosty cen węgla energetycznego na rynku europejskim, wysokie straty generowane przez sektor górnictwa w Polsce oraz wyższe ceny energii elektrycznej. To właśnie wyższe ceny energii mogłyby świadczyć o oczekiwaniach, aby podzielić się zyskiem z dostawcami paliwa. To są zdaniem analityka główne czynniki, które mogą wpłynąć najprawdopodobniej na rewizję cen w kontraktach na dostawy węgla na rok przyszły, w tym także węgla z Bogdanki. „W naszych prognozach podnieśliśmy cenę sprzedaży węgla przez LWB w 2027 r. o 25 proc. i później zakładamy lekki spadek w okolice 390-400 zł. Dopiero cena węgla ok. 400 zł/t uzasadnia wysoki CAPEX” – uważa Michał Sztabler.

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Redukcja kosztów trudna do przeprowadzenia

W kolejnych latach (przy zakładanym wydobyciu ok. 8 mln ton) spółka zapowiada utrzymanie poziomu nakładów inwestycyjnych w kwotach zbliżonych do planowanych na 2026 r. (ok. 800 mln zł). „Tak wysoki CAPEX wymaga jednak wyższej EBITDA. Uważamy, że szybka redukcja kosztów nie jest możliwa (ok. 50 proc. stanowią koszty stałe, w tym przede wszystkim koszty pracownicze), a więc konieczne jest podniesienie ceny. Naszym zdaniem dopiero wzrost ceny do poziomu ok. 400 zł/t pozwala sfinansować budżetowany CAPEX bez wyraźnego uszczerbku w zasobach wolnej gotówki” – uważa analityk.

W wycenie uwzględniano dwa scenariusze rozwoju. Pierwszy zakłada business as usual (wycena 18,73 zł, model DCF). Drugi zaś bierze pod uwagę wejście Bogdanki do porozumienia górniczego (wycena 19,92 zł, na bazie gotówki netto). „Cenę docelową wyznaczyliśmy na 21,36 zł, co oznacza 21-proc. potencjał spadku. Wydajemy rekomendację »sprzedaj«.” – czytamy w rekomendacji.