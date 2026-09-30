Notowania akcji Orange Polska rosły w ostatnią środę września na warszawskiej giełdzie o ponad 7 proc. i walor ponownie kosztował już chwilami ponad 14 zł. To efekt nowych korzystnych ocen wystawionych spółce przez biura maklerskie przed publikacją wyników za III 2026 r.

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Analityk PKO BP: „Powrót sezonu na pomarańcze”

Do „kupuj” z „trzymaj” podniósł 30 września zalecenie dla akcji Orange Polska Dawid Górzyński, specjalista biura maklerskiego PKO BP w raporcie zatytułowanym „Orange season is back”. W górę: z 15,5 zł do 17 zł poszła także cena docelowa walorów telekomu ustalona przez specjalistę. Poznaliśmy treść rekomendacji.

„Spodziewamy się bardzo dobrych wyników w III kwartale (wzrost EBITDAaL o 12 proc.) i dostrzegamy potencjał do kolejnego podniesienia prognoz średnioterminowych przepływów pieniężnych (CF) z działalności operacyjnej w I kwartale 2027 r. Jednocześnie polskie spółki telekomunikacyjne powinny być stosunkowo odporne na nowe zagrożenia, które wywierają presję na wyceny w sektorze, takie jak agenci AI czy Starlink. Wreszcie, korzystne perspektywy dywidendowe Orange Polska (stopniowy wzrost stopy dywidendy z prognozowanych 5,5 proc. w 2027 r. do 10 proc. w 2031 r.) prezentują się lepiej na tle konkurencji” - ocenił Dawid Górzyński.

Także Maciej Bobrowski, analityk BDM, pytany o powody wzrostu notowań Orange Polska wskazuje na oczekiwane dobre wyniki spółki i przypuszcza, że rynek zaczął typowanie faworytów sezonu wyników za III kwartał bieżącego roku. – Moim zdaniem ten okres będzie mocny dla Orange Polska – komentuje Bobrowski.

PKO BP jest nastawione do nich optymistyczniej niż inni specjaliści – wynika z zestawienia prognoz biur w Bloombergu. Za sprawą dodania tych oczekiwań (z dzisiejszą datą) średnia oczekiwań poszła w górę.

Orange Polska należy do firm, które publikują raporty finansowe jako pierwsze. Sprawozdanie za III kwartał firma pokazać ma 26 października.

Dom Maklerski Trigon: telekom może zarobić w 2026 r. więcej niż przewiduje zarząd

Przyczyn śrowowego wzrostu notowań można upatrywać także w widocznej wcześniej przecenie walorów spółki. Jeszcze w lipcu akcja Orange Polska kosztowała na GPW blisko 16,5 zł. Od tamtej pory do ostatnich dni września kurs spadł o około 20 proc. We wtorek na zamknięciu walor kosztował 13,025 zł. Analitycy zaczynają zwracać uwagę, że przecena była zbyt duża. Rynek uwzględnił bowiem ryzyka, które przypisywane były akcjom telekomów w Europie Zachodniej.

Takiego zdania jest Dominik Niszcz, analityk Domu Maklerskiego Trigon. – Orange Polska według nas zbyt mocno przeceniło się w ostatnich tygodniach wraz z europejskim sektorem telekomów. Spółka nie powinna być notowana z dyskontem do zachodnich podmiotów, biorąc pod uwagę dużo szybsze tempo wzrostu wyniku. Sądzimy, że w 2026 r. w zasięgu jest wzrost EBITDAaL o 8 proc., co przełożyłoby się na kilkakrotnie wyższą dynamikę wyniku netto – skomentował w odpowiedzi na nasze pytanie Niszcz.

Według tabeli zamieszczonej w serwisie relacji inwestorskich spółki, aktualna mediana przewidywań biur maklerskich co do wyniku EBITDAaL spółki w 2026 r. to 3,677 mld zł (wzrost o 5,9 proc. w porównaniu z 2025 r.). Jest ona obecnie nieco bardziej konserwatywna niż założenie zarządu (ponad 6 proc. po aktualizacji w górę przy okazji publikacji raportu półrocznego). Nie wyklucza on, że do podobnych wniosków doszli także inni analitycy.

Agenci AI wystraszyli inwestorów w Europie Zachodniej

Według Niszcza kurs Orange Polska cofnął się wraz z europejskim sektorem telekomunikacyjnym.

- Orange stracił około 25 proc. od majowego maksimum, co w naszej ocenie odzwierciedla realizację zysków po wcześniejszych transakcjach we Francji i Hiszpanii, wzrost ryzyka politycznego i fiskalnego we Francji, wyższe rentowności obligacji 10-letnich we Francji, które wzrosły z 3,7 proc. na początku lipca do 4,6 proc. oraz obawy o wpływ Starlinka i agentów AI na retencję klientów. Również Eurostoxx Telecoms przecenił się od szczytu w II kwartale o 17 proc. Jednocześnie Orange Polska jest wyceniane z dyskontem na mnożniku EV/EBITDAaL przekraczającym 10 proc. mimo wyraźnie lepszej dynamiki wyników – zauważa Niszcz.

Z agentami AI, o których wspomina także Dawid Górzyński, chodzi najprawdopodobniej o opisany przez analityków Bloomberga potencjalnie negatywny dla telekomów efekt porównywania cen ich usług przez narzędzia sztucznej inteligencji. Autorzy analizy byli zdania, że operatorzy starszej daty (dawni monopoliści, z aktywami określanymi mianem „legacy” – „dziedzictwo”) będą wypadać w tych zestawieniach gorzej niż efektywni gracze tacy jak np. Iliad (właściciel Playa) i tracić klientów.

Pomijając fakt, że istnieją od dawna narzędzia pozwalające porównywać ceny telekomów, to wydaje się, że w analizie pominięto szereg czynników warunkujących zmianę operatora.

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Zauważyć można, że nowa cena docelowa akcji Orange Polska z PKO BP nie jest najwyższą wyznaczoną dla akcji tej spółki przez analityków. Wcześniej – na przełomie lipca i sierpnia – Paweł Puchalski z Erste Biuro Maklerskie i Marcin Nowak z Ipopema Securities wycenili walor telekomunikacyjnej grupy na 17,5 zł na akcję.