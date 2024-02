– Te czynniki będą wspierać co do zasady wszystkie banki, choć oczywiście jedne zyskają mniej, a inne bardziej. To przełoży się na wypłaty dywidend za zakończony rok, a do tego PKO BP i Santander wypłaciły zaległe dywidendy z zysku za 2022 r. – zauważa analityk.

Pozytywnie według Jańczaka wygląda też reszta sektora finansowego. W przypadku PZU pozytywne tendencje nie są tak silne, ale wynikami i dywidendą wspierają go należące do grupy banki Pekao i Alior, a na horyzoncie nie widać poważniejszych czynników ryzyka dla biznesu. Podobnie sytuacja wygląda w reprezentowanej na GPW przez pojedyncze – raczej niewielkie – podmioty branży TFI.

– Korzystają one na napływach do funduszy, głównie dłużnych. To nie jest jakaś wielka hossa, ale aktywa pod zarządzaniem rosną – zauważa analityk Erste Securities. MWIE

2. Detaliści spożywczy mają pod górkę, dezinflacja pomaga firmom odzieżowym

Spadająca inflacja – a w części kategorii towarów wręcz deflacja – zaostrza konkurencję cenową wśród sieci spożywczych, co widać po promocjach na wódkę po niepokrywającej nawet akcyzy cenie 9,99 zł czy pojawieniu się reklam porównawczych między Lidlem a Biedronką. Zdaniem Łukasza Wachełki, analityka Wood&Company, znacznie lepsze perspektywy mają przed sobą detaliści odzieżowi.

– Spadająca inflacja i rosnące wynagrodzenia oraz transfery socjalne zwiększają dochody rozporządzalne konsumentów – tłumaczy analityk.