ASML Marc Hijink @TXT - linia - Sans NarrowRegular 8.8p:Wydawnictwo Prześwity Warszawa 2026 Fot. mpr
„Najważniejsze maszyny świata” wytwarza niderlandzka firma ASML. Służą do produkcji najbardziej zaawansowanych czipów. Produkty ASML rozmiarami przypominają stare lokomotywy. Aby przewieźć tworzące je delikatne części potrzeba kilku samolotów transportowych. O tym, jak są one czułe może świadczyć historia jednego z klientów tej firmy. Maszyna do litografii „drukowała” czipy z drobnymi błędami. Okazało się, że winne było powietrze doprowadzane przez system wentylacyjny. Znajdowało się w nim zbyt dużo cząsteczek metanu. Metan pochodził od krów pasących się na łące obok fabryki. Innym razem do błędów w litografii dochodziło w amerykańskiej fabryce zbudowanej na starym indiańskim cmentarzu. Problem rozwiązał dopiero szaman, który stwierdził, że duchy przyciąga kolor czerwony. Na maszynie ASML postawiono więc małe, kartonowe, czerwone tipi. I już działała perfekcyjnie.
Te i podobne opowieści można przeczytać w bardzo gęstej od faktów książce Marca Hijinka „ASML. Chiny, wojna technologiczna i najważniejsza maszyna świata”. Opowiada on, jak mała, niszowa spółka z Holandii stała się jednym z fundamentów współczesnej cywilizacji cyfrowej. Doszło do tego, bo po prostu dużo więksi gracze uznali, że nie opłaca im się zajmować tej niszy rynkowej. ASML wykorzystała to i doprowadziła procesy technologiczne do perfekcji. Hijink pozwala zajrzeć za kulisy tego sukcesu. Na przykład szeroko rozpisując się o tym, jak inżynierowie z tej spółki głowili się nad tym, jak skoordynować strzały z lasera z opadającymi kroplami cyny. Po tej lekturze możemy zrozumieć, dlaczego tak trudno innym skopiować zaawansowaną technologię stworzoną przez firmę z Veldhoven.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas