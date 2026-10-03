Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego maleje prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych i co może wkrótce odwrócić ten trend.

Jakie inne czynniki, oprócz cen paliw, będą kształtować poziom inflacji w najbliższych miesiącach.

Jak obecna sytuacja gospodarcza wpłynie na kurs złotego i realny wzrost wynagrodzeń Polaków.

Taki rollercoaster to efekt decyzji politycznych – w czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych (kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym), a w reakcji rząd od razu ogłosił powrót programu CPN: ponowną obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy o 29 gr/l oraz ceny maksymalne dla paliw.

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Foto: Parkiet

Pakiet na razie ma obowiązywać do końca roku. To termin dość zbieżny z wartością strumienia pieniędzy, który ma trafić do budżetu z tytułu nowej daniny. Wpływy z podatku były szacowane na około cztery miliardy złotych w tym roku, z kolei obniżka VAT i akcyzy to łącznie około 1,6 mld zł miesięcznie mniej w budżecie. „Zyski z podatku sfinansują tylko ok. 2,5 miesiąca obowiązywania pełnego programu” – komentują ekonomiści PKO BP. - Do końca roku wystarczy środków – zapewnia minister finansów Andrzej Domański.

Foto: Parkiet

Tym samym – oczywiście jeśli nie nastąpią żadne szokujące wydarzenia m.in. geopolityczne – inflacja w październiku może ponownie spaść, do poziomu w pobliżu górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP, czyli 3,5 proc. Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej szacuje obecnie 3,4 proc., ekonomiści ING Banku Śląskiego przewidują okolice 3,5 proc., eksperci PKO BP mówią o 3,7 proc., Banku Millennium o 3,6-3,7 proc., a Erste Bank Polska o 3,8-3,9 proc. Co do zasady, obniżka VAT i akcyzy na paliwa to wskaźnik inflacji niższy o około 0,7-0,8 punktu procentowego względem kontrfaktycznego scenariusza.

Mniejsze obawy o podwyżkę stóp w listopadzie

Co równie ważne, zdaniem ekonomistów powrót programu CPN zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych podczas listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Takiego ruchu w październiku (posiedzenie RPP rusza we wtorek 6 października, decyzja ws. stóp w środę) nie spodziewał się żaden z dwudziestu makroekonomistów i zespołów analitycznych ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”, ale kwestia kolejnego miesiąca była już bardziej otwarta. Rada Polityki Pieniężnej zapozna się w listopadzie z najnowszą projekcją inflacyjną NBP. Bez programu CPN mogłaby ona pokazywać inflację utrzymującą się na poziomie ponad 4 proc. nawet i około rok.

Przed decyzją prezydenta Nawrockiego i powrotem programu CPN, na podwyżkę stóp w listopadzie stawiali m.in. ekonomiści BNP Paribas Bank Polska. Teraz Marcin Kujawski, starszy ekonomista banku, komentuje: zwiększa się prawdopodobieństwo, że RPP nie zdecyduje się na prewencyjne dostosowanie stóp procentowych w górę. - Spodziewamy się, że do końca roku dynamika cen będzie utrzymywać się poniżej 4 proc. r/r. – mówi.

Z drugiej strony, nie da się wykluczyć, że co się odwlecze to nie uciecze. CPN na razie zaplanowano do końca roku. Jeśli do tego czasu sytuacja na rynku paliw nie poprawi się, to po zakończeniu programu możemy zobaczyć z kolei odbicie inflacji. „Zakładamy, że CPN obniży górkę inflacyjną o ok. 0,7 pkt. proc., ale jednocześnie podwyższy inflację w momencie powrotu starych stawek podatków” – komentują analitycy Pekao. Wtedy dyskusja o podwyżkach stóp procentowych znów rozgorzeje, tym bardziej w obliczu zacieśniania polityki monetarnej przez główne banki centralny (Fed, EBC) oraz jeśli inflacja bazowa zacznie rosnąć.

Prognozy wskaźników ekonomicznych publikowanych w październiku 2026 Foto: Parkiet

Realne płace lekko w górę, ale PPI też rośnie

Powrót programu CPN to oczywiście dobra wiadomość dla konsumentów: nieco niższa inflacja oznacza szybszy realny wzrost płac. W ostatnich miesiącach nie jest z tym tak różowo. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw urosło realnie (czyli po uwzględnieniu inflacji) tylko o 2 proc. r/r, najsłabiej od trzech lat. Na podstawie średnich prognoz ekonomistów można szacować, że we wrześniu realna dynamika płac była nawet jeszcze lekko niższa. To z czasem może przekładać się na niższą konsumpcję prywatną. Powrót CPN od października da pewną ulgę naszym realnym płacom, być może pomoże też zdławić w zarodku ewentualny większy wzrost oczekiwań inflacyjnych.

Z drugiej strony – niższe podatki od paliw na razie zostały zapowiedziane na trzy miesiące, a ryzyk inflacyjnych na horyzoncie jest więcej: czeka nas m.in. wzrost cen żywności. Niepokojące sygnały wysyła też m.in. inflacja producencka, czyli ceny towarów w przemyśle, zanim trafiły np. do hurtowni czy kolejnych fabryk jako komponenty. W sierpniu wyniosła w Polsce 4,2 proc. r/r, i była najwyższa od blisko 3,5 roku. To oczywiście wina wysokich ceny surowców energetycznych, które podnoszą koszty produkcji, transportu i wytwarzania energii. Średnia prognoz sugeruje, że we wrześniu mieliśmy przyspieszenie cen w przemyśle do 5,5 proc. r/r.

Silne makro, słabszy złoty

Reszta prognoz ekonomistów co do tego co działo się w gospodarce we wrześniu (dane GUS w tym zakresie będziemy poznawać w październiku) sugerują na trwające ożywienie gospodarcze. - Mimo wyższych cen surowców energetycznych polska gospodarka nadal radzi sobie dobrze. Ostatnie dane wzmacniają obraz słabnącej konsumpcji, jest to jednak dość powolne wytracanie pędu. Wzrost gospodarczy pozostaje mocny i zróżnicowany – komentuje Roman Ziruk, główny strateg rynku walutowego w Ebury. Ekonomiści spodziewają się słabszych dynamik rocznych produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej niż w sierpniu, ale to m.in. efekt bazy i kalendarza.

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