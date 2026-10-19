Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda podział sił na rynku PPK i czy dominacja dwóch największych graczy jest trwała.

Czy rynek PPK jest już „zabetonowany” i jakie scenariusze na przyszłość prognozują eksperci.

Jak rośnie liczba uczestników PPK i wartość zgromadzonych w nich aktywów.

Które fundusze przyniosły uczestnikom programu najwyższe zyski w ostatnich latach.

Start Pracowniczych Planów Kapitałowych zbiegł się z początkiem konsolidacji ich rynku. Początkowo PPK były oferowane przez 20 instytucji finansowych. Po drodze z Ewidencji PPK zostały wykreślone cztery instytucje uprawnione do zarządzania oszczędnościami uczestników tego programu. To: AEGON PTE w 2021 r., BPS TFI w 2022 r., AVIVA TFI w 2024 r. oraz SKARBIEC TFI w 2025 r. W efekcie dziś uprawnionych do prowadzenia PPK i wpisanych do Ewidencji PPK jest 16 instytucji finansowych. W grupie tej jest 13 towarzystw funduszy inwestycyjnych, dwa powszechne towarzystwa emerytalne i jeden zakład ubezpieczeń. Wszystkie rywalizują o podział tortu PPK.

Reklama Reklama

Tak wygląda tort PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zobowiązuje rząd do tego, by co najmniej raz na cztery lata przyjrzał się temu, jak ten program działa i opisał to w raporcie dla Sejmu. Pierwszy przegląd odbył się pod koniec 2022 r. Sejm zapoznał się z jego wynikami w marcu 2023 r. i przyjął raport rządu. W ustawie o PPK nie wprowadzono żadnych zmian. Teraz przyszedł czas na kolejny przegląd, który powinien nastąpić najdalej do końca 2026 r. Rząd przyjrzał się też instytucjom zarządzającym.

Z danych, które pokazał wyłania się rynek z dwójką silnych liderów, których pozycja wydaje się nie być przez nikogo zagrożona. Liderem jest PKO TFI, które zarządza ponad 30 proc. aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych, na koniec zeszłego roku było to 30,8 proc. Za nim jest TFI PZU, które na koniec zeszłego roku miało w zarządzaniu 22 proc. aktywów zgromadzonych w tym programie.

Na najniższym stopniu podium usadowiło się Nationale-Nederlanden PTE z blisko 10-proc. udziałem w rynku (na koniec zeszłego roku było to 9,8 proc.). Za nimi było TFI Allianz Polska (8,8 proc.) oraz Goldman Sachs TFI, które potem zmieniło nazwę na ING TFI (6,9 proc.). Szóste miejsce przypadło Pekao TFI (5,7 proc.), przy czym warto zauważyć, że Pekao wchodzi w skład Grupy PZU.

Najmniejsze udziały w torcie PPK miały na koniec roku Millennium TFI (0,7 proc.), PFR TFI (0,9 proc.), Vienna Life TUnŻ Vienna Insurance Group (1 proc.).

Swoistą rolę wśród instytucji zarządzających PPK pełni PFR TFI. Jest tzw. wyznaczoną instytucją finansową. Rolą takiej instytucji jest zapewnienie powszechnego dostępu do programu PPK i ciągłości zarządzania oszczędnościami uczestników w przypadku braku możliwości prowadzenia programu przez dotychczasową instytucję zarządzającą. TFI PFR działa na takich samych zasadach jak pozostałe instytucje finansowe dopuszczone do zarządzania PPK, ale pod jego skrzydła trafią nie tylko firmy, które go wybiorą, ale też takie, które z różnych powodów nie wybiorą i nie podpiszą umów o zarządzanie PPK z innymi instytucjami finansowymi. W ramach swojej misji w 2022 r. PFR TFI przejęło zarządzanie BPS Emerytura PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym. Zmiana była związana z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o wykreśleniu BPS TFI z ewidencji instytucji zarządzających PPK. Z początkiem kwietnia 2025 r. PFR TFI przejęło z kolei zarządzanie funduszem Skarbiec PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym. Było to związane z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o wykreśleniu Skarbiec TFI z ewidencji instytucji zarządzających PPK. Przejęcie podwoiło aktywa PPK pod zarządzaniem PFR TFI.

Zabetonowany rynek PPK?

Ekspertów finansowych zapytaliśmy o to, czy rynek Pracowniczych Planów Kapitałowych jest już zabetonowany, czy mogą na nim następować jakieś przesunięcia, zmiany liderów, czy mogą się pojawić nowi gracze albo przeciwnie, czy możliwa jest dalsza jego konsolidacja.

– Nie sądzę, abyśmy w najbliższych latach obserwowali istotny napływ nowych instytucji do grona podmiotów zarządzających funduszami zdefiniowanej daty PPK. Rynek osiągnął dojrzałość, a działalność w PPK wymaga odpowiedniej skali, doświadczenia i zaplecza operacyjnego. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się dalsza konsolidacja. Warto przypomnieć, że na początku programu działało 20 instytucji finansowych, podczas gdy obecnie jest ich 16. To naturalny proces na rozwiniętych rynkach finansowych, gdzie skala działalności ma coraz większe znaczenie dla efektywności biznesowej – skomentowała Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

W jej ocenie obecna liczba instytucji zapewnia bardzo zdrowy poziom współzawodnictwa. – Z perspektywy Z perspektywy uczestników PPK i pracodawców szeroki wybór podmiotów oznacza konkurencję w obszarze jakości zarządzania aktywami. Efekty są bardzo dobre. Średnie stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty w latach 2022-2025 przekraczały 28 proc., a w przypadku funduszy przeznaczonych dla najmłodszych uczestników sięgały ponad 56 proc. To dowód, że wszystkie obecne na rynku instytucje potrafią skutecznie i efektywnie pomnażać pieniądze oszczędzających w PPK – przekonuje Marta Damm-Świerkocka.

- Rynek instytucji zarządzających PPK funkcjonuje w sposób efektywny, jest ustabilizowany, ale nie nazwałabym go „zabetonowanym”. Spośród początkowych 20 podmiotów obecnie na rynku działa 16. Silna pozycja największych podmiotów utrudnia szybkie zmiany w czołówce, jednak nie zamyka mniejszym instytucjom drogi do zwiększania udziałów. Pracodawcy mogą zmieniać instytucję prowadzącą program, a znaczenie dla ich decyzji mają jakość obsługi, sprawność rozwiązań operacyjnych i długoterminowe wyniki zarządzania. Przestrzeń do wzrostu tworzą również nowi pracodawcy oraz zwiększanie uczestnictwa w PPK – mówi z kolei Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE, prezes zarządu IZFiA.

Wskazuje, że model biznesowy PPK opiera się na niskich kosztach dla klientów i dużej skali, co oznacza, że rentowność wymaga czasu. Jednocześnie wraz ze wzrostem zgromadzonych aktywów może poprawiać się opłacalność tej działalności także dla mniejszych instytucji. – Sam niewielki udział w rynku nie przesądza więc o decyzji o wycofaniu się z niego. Biorąc pod uwagę, że znakomita większość pracodawców ma już zawarte umowy na obsługę programu, wejście nowych podmiotów z zewnątrz pozostaje mało prawdopodobne – uważa Małgorzata Rusewicz.

Jej zdaniem nie można oczywiście wykluczyć dalszej konsolidacji instytucji finansowych, która wpłynęłaby również na układ sił w PPK. – Trzeba jednak pamiętać, że obecne przepisy nie przewidują możliwości sprzedaży samego portfela PPK innemu zarządzającemu. Ewentualne zmiany właścicielskie lub połączenia instytucji należy zatem odróżnić od sprzedaży tej części działalności. Nie ma dziś podstaw, by przesądzać o kolejnej fali konsolidacji. Bardziej prawdopodobne wydają się stopniowe zmiany udziałów, wynikające z konkurencji i dalszego rozwoju programu – ocenia szefowa IGTE i IZFiA. – Natomiast z perspektywy realizacji celów programu, rynek spełnia swoje zadanie: liczba uczestników systematycznie rośnie, rosną aktywa, a inwestycje przynoszą wymierne korzyści oszczędzającym – dodaje.

Aktywa PPK i stopy zwrotu

Rzeczywiście, według najświeższych danych na koniec września z możliwości oszczędzania w PPK korzystało ponad 4,5 mln osób. Ta liczba systematycznie rośnie. A w przyszłym roku tempo tego wzrostu może jeszcze przyspieszyć w związku z kolejnym automatycznym zapisem pracowników do tego programu.

Cały czas rośnie też wartość netto aktywów zgromadzonych w PPK. Na koniec września było to już wedle danych PFR Portalu PPK 58,7 mld zł. W ciągu miesiąca nastąpił wzrost o 0,91 mld zł.

Ekspertki, z którymi rozmawialiśmy o rynku PPK, wspomniały też o stopach zwrotu funduszy zdefiniowanej daty, do których trafiają oszczędności uczestników PPK. Stopy te są wyliczane na podstawie zmian wartości jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego albo jednostki rozrachunkowej funduszu emerytalnego w czasie. Przeprowadzona przez rząd analiza zmiany wartości jednostek funduszy zdefiniowanej daty w latach 2022–25 wskazuje, że średnie stopy zwrotu dla wszystkich grup przekroczyły poziom 28 proc. Wedle jego wyliczeń w badanym okresie średnie stopy zwrotu wszystkich grup funduszy PPK osiągnęły wyższe stopy zwrotu niż indeks obligacji skarbowych TBSP. Ponadto średnie wyniki 7 z 10 grup FZD osiągnęły lepszy rezultat niż indeks rynków zagranicznych MSCI World Index. W badanym okresie żadnej grupie nie udało się natomiast wygenerować wyższej stopy zwrotu od indeksu polskich akcji szerokiego rynku WIG.

Spośród wszystkich dziesięciu grup funduszy zdefiniowanej daty, do których trafiają oszczędności uczestników PPK, najwyższą średnią stopę, na poziomie 56,6 proc., osiągnęły fundusze z grupy FZD2065. To fundusze, do których trafiają oszczędności najmłodszych uczestników programu, a ich limity inwestycyjne dopuszczają najwyższy udział akcji w portfelu. Stopy powyżej 50 proc. w badanym okresie uzyskały jeszcze fundusze z grup FZD2045, FZD2050, FZD2055 i FZD2060.

Rząd zastrzegł, że w wyliczeniach tych nie zostały uwzględnione fundusze, które przestały istnieć w okresie badania na skutek procesów łączenia funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych poprzez jeden Podmiot Zarządzający Instytucją Finansową, czyli TFI bądź PTE dopuszczone do prowadzenia i zarządzania rachunkami PPK.