Ponad 269,4 tys. nowych ofert pracy opublikowano we wrześniu na 50 największych portalach pracy. To czwarty z rzędu miesiąc, w którym liczba ogłoszeń przebiła poziom z poprzedniego roku – wynika z raportu firmy Grant Thornton. Dane potwierdzają poprawę koniunktury na rynku pracy, którą widać też w niemal wszystkich analizowanych w raporcie grupach zawodowych.

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Pozytywnym sygnałem jest wzrost liczby ogłoszeń we wrześniu w stosunku do sierpnia – o tej porze roku liczba ofert pracy często spada z uwagi na wygaszanie sezonowych miejsc pracy w rolnictwie czy turystyce. Podstawy do umiarkowanego optymizmu daje też średnia krocząca dynamika roczna z trzech miesięcy, która utrzymała się na poziomie 3 proc.

Jak jednak zaznacza Magdalena Marcinowska, partner w Grant Thornton, umiarkowana skala wrześniowej poprawy przemawia za ostrożną oceną siły ożywienia. Wprawdzie powtarzalność wzrostów na największych portalach rekrutacyjnych i ich szerszy zasięg mogą wskazywać, że firmy stopniowo odzyskują gotowość do zatrudniania, lecz sama liczba ogłoszeń nie rozstrzyga, czy pracodawcy tworzą nowe miejsca pracy, czy uzupełniają wakaty po odejściach. – To ważne rozróżnienie: w drugim przypadku więcej rekrutacji może współistnieć ze stabilnym zatrudnieniem – zaznacza Marcinowska.

Również Maria Drozdowicz-Bieć, ekonomistka i ekspertka Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) ocenia, że obecne rekrutacje mogą być po części wynikiem starzenia się polskiego społeczeństwa i przechodzenia na emeryturę kolejnych roczników „baby boomers”. Zdaniem ekonomistki, na razie na rynku pracy nie widać przełomu, o który zresztą trudno w warunkach dużej niepewności geopolitycznej pogarszającej na całym świecie klimat inwestycyjny. Co więcej, Polska nie jest już krajem o niskich kosztach pracy, które przez długie lata były dla wielu zachodnich firm silną zachętą do inwestycji nad Wisłą, bo dzisiaj konkurencyjnymi kosztami pracy kuszą np. Bułgaria i Rumunia.

Monika Fedorczuk, dyrektorka Urzędu Pracy m.st. Warszawa, zwraca uwagę, że część wrześniowego wzrostu w ofertach pracy może być sezonowym efektem związanym z ożywieniem rekrutacyjnym w sektorze edukacji. To ożywienie – widoczne już od sierpnia – dotyczy także Warszawy, gdzie we wrześniu przybyło ofert pracy dla nauczycieli, wychowawców do przedszkoli i żłobków, a także dla personelu pomocniczego. Jak jednak wynika z podanych przez PAP szacunków resortu pracy, liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych we wrześniu do urzędów pracy (38,1 proc.) była o 3 tys. mniejsza niż rok wcześniej (choć o 2,8 tys. większa niż w sierpniu).

Według raportu, który nie wyodrębnia zawodów związanych z edukacją, we wrześniu liderem wzrostu liczby ogłoszeń o pracy były ponownie zawody medyczne – na czele z lekarzami, którzy mieli do wyboru prawie 1,9 tys. ofert pracy, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. O kilkanaście (13-14 proc.) zwiększył się też liczony rok do roku wybór ofert pracy dla pielęgniarek i ratowników medycznych, choć tych ostatnich poszukiwano znacznie rzadziej (193 oferty).

W pozostałych grupach zawodowych wrześniowe ożywienie rekrutacji nie było już tak wyraźne, a liczba ofert pracy była średnio o 2-3 proc. większa niż przed rokiem. O 3 proc. większy wybór ofert pracy niż przed rokiem mieli np. kandydaci do pracy w IT (średnią podwyższył 12-proc. wzrost liczby propozycji pracy dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa) oraz w HR, gdzie pozytywnym sygnałem jest kolejny, tym razem 4-proc. wzrost liczby ofert pracy dla rekruterów.

Jedyną kategorią, w której miał miejsce spadek w ujęciu rocznym są zawody związane z pracą fizyczną – o 7 proc. zmalała we wrześniu liczba ofert pracy dla magazynierów i kasjerów-sprzedawców, co można przypisać także widocznej w logistyce i w handlu automatyzacji. Warto też zauważyć, że pracownicy fizyczni, w tym magazynierzy i sprzedawcy są grupą najczęściej poszukiwaną poprzez urzędy pracy.

Pozytywnym sygnałem mogą być wyniki barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup na IV kwartał, który pokazał nie tylko wzrost, ale też znaczącą przewagę firm planujących nowe rekrutacje nad tymi, które chcą ograniczyć liczbę pracowników. Odsetek firm planujących powiększenie zespołów w IV kw. wzrósł do 32 proc. (z 28 proc. rok wcześniej), przy jednoczesnym spadku udziału firm planujących cięcia kadrowe (z 18 do 15 proc.).

Zwiększa to szanse na realizację planów 40 proc. pracowników biurowych, którzy w badaniu Manpower zadeklarowali chęć zmiany pracy w ciągu najbliższych 3-13 miesięcy. To o 5 p.p. więcej niż przed rokiem. Według badania, którym w lipcu firma SW Research objęła 750 „białych kołnierzyków”, największą gotowość do zmiany pracy przejawia wyższa kadra menedżerska, czyli dyrektorzy, których ponad połowa (53 proc.) rozważa taki krok w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najmniej skłonni do zmiany pracodawcy pozostają przedstawiciele kadry zarządzającej (64 proc. nie planuje zmiany) oraz specjaliści (61 proc.).

Najbardziej zaangażowani w poszukiwania nowej pracy są początkujący pracownicy na stanowiskach asystenckich (26 proc.), których też często do takiej zmiany skłania chęć zdobycia wyższego wynagrodzenia (67 proc.).