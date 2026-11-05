Po zwycięstwie Demokratów firmy technologiczne mogą mieć pod górkę i widać to było również podczas środowej sesji w USA.

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Nvidia znów atrakcyjna

Październik w portfelu spółek zagranicznych „Parkietu” był zróżnicowany. Spore straty przyniósł Iren – spadek w ciągu miesiąca przekroczył 40 proc. i niemal tyle samo kurs jest pod kreską od początku roku. Pod presją było też wiele innych firm związanych ze sztuczną inteligencją, w tym Micron. Do tego silnej przecenie uległ Lumentum Holdings, dostarczający produkty optyczne i fotoniczne.

Przed miesiącem część analityków wybrała bardziej defensywne biznesy i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Bardzo pozytywny wpływ na obraz portfela miały dwie firmy Procter&Gamble, wskazana przez Krzysztofa Ojczyka z Noble Securities oraz Sharkninja, na którą postawił Piotr Miliński z Quercusa TFI.

O ile Ojczyk na listopad wybrał ponownie raczej defensywny sektor (NextEra Energy), o tyle Miliński znów zerka w stronę technologii. – Po październikowej wyprzedaży bardzo ciekawą perspektywą byłoby zagranie Nvidii lub innych spółek półprzewodnikowych, które dotarły do kluczowych wsparć i mogłyby powalczyć o odbicie – przyznaje. Na listopad wybiera jednak RTX. To producent z branży lotniczej i obronnej.

W listopadowym portfelu znów sporo jest spółek technologicznych, przede wszystkim Amazon, na którego liczy Krzysztof Kaźmierczak z Caspar AM. Jak tłumaczy zarządzający, Amazon pokazał bardzo dobre kwartalne wyniki finansowe z przyspieszającym wzrostem w biznesie chmury. Przypomina też, że Amazon pod koniec roku ma ruszyć z usługą internetu satelitarnego.

Piotr Kaźmierkiewicz z BM Pekao dorzuca do tego zestawu Super Micro Computer. W jego ocenie w zachowaniu kursu można doszukać się już wygasającej presji podażowej w oparciu o długoterminowe średnie kroczące. – Pomimo niedawnego osłabienia kurs nie zdołał zejść istotnie poniżej tej bariery, co sugeruje stabilizację nastrojów po wcześniejszej korekcie. Dodatkowym argumentem po stronie kupujących jest obraz interwału dziennego, gdzie od marca widoczna jest sekwencja coraz wyżej położonych lokalnych dołków – zauważa.

Super Micro Computer we wtorek po sesji opublikował wyniki, które pozytywnie zaskoczyły rynek. Spółka w I kwartale roku obrotowego 2027 wypracowała 19,95 mld USD przychodów wobec oczekiwanych 17,53 mld USD, natomiast skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,81 dol. wobec spodziewanych 1,23 USD. Na początku środowej sesji notowania SMC rosły o 1,3 proc.

Konrad Ogrodowicz z Superfund TFI liczy z kolei na Nebius Group, holenderską firmę infrastrukturalną, zaangażowaną w rozwój portfela aktywów technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją.

W listopadowym składzie – za sprawą Michała Krajczewskiego z BM BNP Paribas BP – znalazło się także Spotify, które w ostatnim czasie prezentowało się całkiem silnie w otoczeniu spadków technologii.

Resztę wybranych przez analityków firm do listopadowego portfela spółek zagranicznych można uznać za bardziej defensywne. Mowa choćby o NextEra Energy, czyli wyborze Krzysztofa Ojczyka. NextEra Energy to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej na Florydzie z regulowanymi stawkami.

Sobiesław Kozłowski z Ipopema Securities postawił z kolei na miedziowe przedsiębiorstwo Marimaca Copper.

Demokraci pokrzyżują plany?

Środowa sesja, w reakcji na wyniki wyborów w USA, rozpoczęła się na Wall Street w bardzo dobrych nastrojach, aczkolwiek część spółek związanych z AI wciąż była pod presją podaży. Zwyżki były rozłożone na szeroki rynek, a S&P 500 i Nasdaq szły łeb w łeb. Jak zauważają analitycy Noble Securities, w trakcie ostatnich sesji S&P 500 znalazł się poniżej 100-sesyjnej średniej po raz pierwszy od kwietnia. Trudno już mówić o jednoznacznym sygnale sprzedaży, ale indeks stąpa po cienkim lodzie. Jak wskazują analitycy, wsparcie wyznaczone wrześniowymi minimami nadal się utrzymuje, jednak jego ponowny test pokazuje, że podaż nie zamierza łatwo ustępować.

Według Mikołaja Sobierajskiego z XTB zwycięstwo Demokratów nie kończy więc historii technologicznej hossy, ale otwiera nowy rozdział w relacjach między Waszyngtonem a Doliną Krzemową. – Big tech musi liczyć się z większą kontrolą i presją regulacyjną. Wall Street tymczasem świętuje przede wszystkim to, że żadna ze stron nie będzie miała łatwej drogi do przeforsowania własnego programu. W obecnych realiach politycznych brak zmian może okazać się dla rynku najlepszą wiadomością – komentuje.

Jak zauważa Patryk Pyka z DI Xelion, w licznych analizach banków inwestycyjnych scenariusz przejęcia obu izb przez Demokratów nie jest jednak przedstawiany jako najbardziej korzystny dla rynku akcji. – Demokratyczna większość w Kongresie może oznaczać większy nacisk na podwyżki podatków korporacyjnych oraz silniejszą presję regulacyjną na sektor sztucznej inteligencji. Nie można również pomijać wyzwań środowiskowych związanych z budową centrów danych. Demokraci tradycyjnie przywiązują bowiem większą wagę do kwestii ochrony środowiska niż Republikanie – wskazuje. – Należy jednak oddzielić narrację od faktów. Fakty są takie, że wszelkiego rodzaju inicjatywy ustawodawcze zmierzające do ograniczenia rozwoju AI czy podwyższenia podatków mogą zostać zawetowane przez prezydenta – podkreśla.

Foto: parkiet.tv

Piotr Miliński

Quercus TFI

RTX

Ostatnie miesiące na rynku upływają pod znakiem ciągłej rotacji między spółkami związanymi z AI i pozostałymi sektorami. Po październikowej wyprzedaży bardzo ciekawą perspektywą byłoby zagranie Nvidii lub innych spółek półprzewodnikowych, które dotarły do kluczowych wsparć i mogłyby powalczyć o odbicie. Na listopad wybieram jednak RTX, który nie należy ani do wygranych, ani do przegranych AI. Kurs odbudowuje trend, a dołki wypadają na coraz wyższych poziomach. Zamknięcie powyżej 204 USD potwierdziłoby odbicie i dałoby szansę na osiągnięcie oporu na 213 USD lub nawet powrotu na historyczny szczyt. Spadek poniżej 199 USD osłabiłby z kolei układ techniczny. Odbudowa kursu odzwierciedla również solidne wyniki – portfel zamówień sięgnął 340 mld USD, a ostatni kwartał przyniósł podwyżkę prognoz i dwucyfrowy wzrost sprzedaży organicznej.

Foto: parkiet.tv

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas BP

Spotify Technology

Po okresie słabości notowań Spotify w IV kwartale 2025 r. i I kwartale 2026 r. stopniowo obserwujemy odbudowę relatywnej siły względem rynku. Najpierw w maju kurs odbił od poprzedniego dna w okolicy ponad 410 USD, następnie w sierpniu pokonał średnią 200-sesyjną i we wrześniu ustanowił nowy, lokalny, wyższy szczyt. Podczas korekty na początku września kolejne lokalne dno wypadło wyżej od majowego, a kurs szybko wrócił ponownie ponad 200-setkę. Po wynikach za III kwartał notowania utrzymują siłę i wybijają się na nowe maksima, odrabiając tegoroczne straty. Równocześnie obserwujemy zmianę zachowania wskaźnika RSI, który od października ubiegłego roku do marca br. przebywał głównie poniżej 50 pkt., potwierdzając siłę trendu spadkowego, podczas gdy od połowy 2026 r. RSI znajduje się głównie ponad tą barierą, co świadczy na korzyść trendu wzrostowego.

Foto: materiały prasowe

Krzysztof Ojczyk

Noble Securities

NextEra Energy

Z punktu widzenia czteroletniego cyklu prezydenckiego, nietypową cechą drugiego roku poprzedniej kadencji Trumpa była kulminacja sezonowej słabości akcji dopiero w kwartale IV, podczas gdy zazwyczaj dochodziło do tego w kwartałach wcześniejszych. Październikowa rotacja do sektorów defensywnych pozwala oczekiwać, iż w obecnej kadencji po mocnych kwartałach II i III koniunktura giełdowa może ułożyć się podobnie. Stąd mój wybór ponownie ogranicza się do spółek z tego typu sektorów. Tym razem będzie to NextEra Energy, gdzie październikowe odbicie doprowadziło do przełamania opadającej linii korekty z poprzednich 5 miesięcy, otwierając drogę do ruchu w kierunku tegorocznych maksimów.

Foto: parkiet.tv

Bartosz Sawicki

Exante

SK Hynix

Akcje SK Hynix w drugiej połowie października przejściowo zeszły poniżej 1,2 mln wonów, oddalając się o około 60 proc. od czerwcowego rekordu. Oscylator RSI(14) spadł wówczas w okolice 25 pkt, najniżej od przeszło dwóch lat, sygnalizując głębokie wyprzedanie. Notowania głównego beneficjenta boomu na pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) szybko powróciły jednak powyżej naruszonego dołka z 29 lipca. W tych newralgicznych okolicach, gdzie przebiega także zniesienie 61,8 proc. hossy zapoczątkowanej w kwietniu 2025 r. (ok. 1,24 mln wonów), zarysowała się krótkoterminowa formacja podwójnego dna. Od lokalnego minimum kurs odbił maksymalnie o ok. 35 proc., ale nie sforsował z marszu oporu w strefie 1,6 mln wonów. Zbiegają się w niej seria dołków z przełomu sierpnia i września, zniesienie 23,6 proc. spadków od czerwcowego szczytu, połowa całej hossy oraz 50-sesyjna średnia krocząca Jak dotąd,w cenach zamknięcia, kurs utrzymuje się powyżej minimum z 11 sierpnia, połowy październikowego odbicia i 10-sesyjnej średniej kroczącej. Jednocześnie histogram wskaźnika MACD (12, 26, 9) dla interwału dziennego przybiera wartości dodatnie, co może potwierdzać poprawę momentum.

Foto: parkiet.tv

Sobiesław Kozłowski

Ipopema Securities

Marimaca Copper

Korekta zniosła ponad 50 proc. wzrostów od 2020 r., co schłodziło wskaźnik trendu RSI i sprzyja stronie popytowej. Do tego silnym wsparciem jest rejon

6,00–5,71 EUR.

Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami, Superfund TFI Foto: materiały prasowe

Konrad Ogrodowicz

Superfund TFI

Nebius Group

W październiku kurs spadł o około 35 proc., choć spółka nie opublikowała żadnych złych wiadomości. Przecena była efektem wyprzedaży całego segmentu neocloud. Akcje są dziś około 50 proc. poniżej czerwcowego szczytu, a biznes dalej rośnie bardzo szybko, więc punkt wejścia jest atrakcyjniejszy niż jeszcze niedawno.

Fundamenty pozostają mocne. W II kwartale przychody wzrosły o 454 proc. rok do roku, do 582 mln USD. Roczne tempo przychodów (ARR) na koniec czerwca wyniosło 3 mld USD, a zarząd podtrzymał prognozę 3–3,4 mld USD przychodów w 2026 r. Popyt zabezpiecza między innymi kontrakt z Microsoftem o wartości około 17,4 mld USD na 5 lat. Szef Nvidii, Jensen Huang, ocenia popyt na neocloudy jako „off the charts”.

Najważniejszym wydarzeniem miesiąca będą wyniki za III kwartał, publikowane 12 listopada. Mediana prognoz zakłada około 937 mln USD przychodów. Po publikacji wyników za II kwartał kurs akcji zyskał aż 34 proc., być może historia się powtórzy.

Foto: parkiet.com

Piotr Kaźmierkiewicz

BM Pekao

Super Micro Computer

Na wykresie tygodniowym akcje SMCI od kilku miesięcy poruszają się w szerokiej fazie konsolidacji, a ostatnie zachowanie kursu można interpretować jako stopniowe wygasanie presji podażowej. Notowania utrzymują się w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych średnich kroczących (EMA50-100 tygodni), które pełnią obecnie rolę strefy równowagi. Pomimo niedawnego osłabienia kurs nie zdołał zejść istotnie poniżej tej bariery, co sugeruje stabilizację nastrojów po wcześniejszej korekcie. Dodatkowym argumentem po stronie kupujących jest obraz interwału dziennego, gdzie od marca widoczna jest sekwencja coraz wyżej położonych lokalnych dołków. Taka struktura świadczy o stopniowej odbudowie popytu i zwiększa szanse na powrót do średnioterminowego trendu wzrostowego. Utrzymanie wsparć w rejonie 31 USD mogłoby stanowić fundament pod próbę ataku na wyższe poziomy cenowe w kolejnych tygodniach.

Foto: materiały prasowe

Krzysztof Kaźmierczak

Caspar AM

Amazon.com

Amazon pokazał bardzo dobre kwartalne wyniki finansowe z przyspieszającym wzrostem w biznesie chmury (AWS). Spółka konsekwentnie poszerza zakres oferowanych usług; pod koniec 2026 r. wystartować ma usługa internetu satelitarnego Amazon Leo, podobna do Starlink od Elona Muska. Kurs spółki zachowuje się relatywnie silnie na tle wielu innych firm technologicznych, które w październiku były pod presją.

Pierwszy sprawdzian indeksu Nasdaq 100

Foto: GG Parkiet

Po około 10-proc. przecenie inwestorzy liczą na odreagowanie amerykańskiego Nasdaq 100. W środę, po dwóch godzinach handlu, indeks rósł o 1,7 proc., docierając do luki cenowej, powstałej na otwarciu sesji w piątek. To pierwszy sprawdzian dla popytu. W godzinach wczesnoporannych kontrakty na amerykańskie indeksy jednak wyraźnie traciły, ale z czasem zaczęły się podnosić.

„Sytuacja rynków akcji zmieniła się o 180 stopni. Po silnej wyprzedaży spółek technologicznych po tym jak stało się jasne, że Demokraci przejęli kontrolę nad amerykańskim kongresem, sesja na Wall Street rozpoczęła się przy ponad 1-proc. wzrostach S&P500” - wskazywali analitycy BM mBanku. Jak stwierdzili, inwestorzy pozytywnie odebrali zaakceptowanie wyniku wyborów przez Donalda Trumpa, co ograniczyło niepewność polityczną. Pod presją znalazły sie natomiast Tesla i SpaceX po sukcesach Demokratów, szczególnie w Teksasie, gdzie może wzrosnąć ryzyko zmian dotyczących polityki wobec AI i centrów danych.

Dla sektora technologicznego wynik wyborów ma mieszane konsekwencje. Kongres w rękach Demokratów będzie z większą uwagą przyglądał się rozwojowi spółek technologicznych i w grę wchodzą dalsze regulacje sektora. paan