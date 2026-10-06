Wąskie grono producentów specjalistycznych układów scalonych ciągnie amerykańskie indeksy do góry wbrew coraz bardziej skomplikowanej sytuacji rynków długu. Wytchnienie płynie z rynku ropy.

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AI znów na fali

Z perspektywy głównych amerykańskich indeksów akcji można odnieść wrażenie, że hossa za oceanem trzyma się mocno, a inwestorzy lekceważą najwyższe od 22 lat rentowności obligacji trzydziestoletnich i najwyższe od 2007 r. dochodowości papierów dziesięcioletnich. Końcówka zeszłego tygodnia przyniosła nowy historyczny szczyt Nasdaq 100. S&P 500 jest nieco poniżej rekordu, bo rynek napędzają znów głównie spółki technologiczne, a zwłaszcza półprzewodnikowe. Ostatnie tygodnie i miesiące w tym sektorze trudno nazwać słabszymi, bo wciąż mówimy o kilkusetprocentowych wzrostach od początku roku, ale jednak półprzewodniki złapały zadyszkę. Uspokoić tętno pomógł z pewnością Micron, który zaprezentował fantastyczne wyniki kwartalne, poprawiając kwartalny wynik o ponad 1000 proc. rok do roku. I jest to jedna z firm, które znalazły się w październikowym składzie portfela technicznego spółek zagranicznych "Parkietu". Na Microna stawia w tym miesiącu Bartosz Sawicki z Exante.

Micron gości w naszym portfelu po raz pierwszy, ale na kolejny miesiąc przechodzą też aż trzy spółki, które były z nami także we wrześniu. Konrad Ogrodowicz z Superfund TFI pozostaje przy firmie Iren, zaangażowanej w działalność związaną z centrami danych.

W portfelu pozostaje także Lumentum Holdings, czyli najlepsza pozycja wrześniowej edycji. O ile jednak we wrześniu Lumentum Holdings pracowało na konto Piotra Milińskiego z Quercusa TFI, o tyle teraz na dostawcę produktów optycznych i fotonicznych postawił Michał Krajczewski z BM BNP Paribas BP.

Krajczewski z kolei we wrześniu poprawił swój wynik o ponad 5 proc. i łącznie ma już na koncie 163,5 proc., co daje mu pozycję lidera na trzy miesiące przed końcem tegorocznej edycji portfela "Parkietu".

Foto: GG Parkiet

Solidnym, blisko 49-proc. zyskiem może pochwalić się wspomniany już Piotr Miliński, którego wyborem na ten miesiąc jest Sharkninja, producent sprzętu AGD. Jak wskazuje Miliński, sektor konsumencki jest jednym z większych przegranych bieżącego roku. – Gwiazdy sprzed paru lat, takie jak Nike czy Lululemon, nie przestają zawodzić, a popyt masowego klienta jest ograniczany przez wysokie stopy procentowe i rekordowe ceny ropy – zauważa. Na tym tle Sharkninja się jednak wyróżnia – kurs zachowuje się w tym roku znakomicie.

Krzysztof Ojczyk z Noble Securities pozostaje w październiku przy dość defensywnym wyborze, czyli Procter & Gamble. Na włoskiego producenta systemów elektroenergetycznych i przesyłowych oraz telekomunikacyjnych liczy w tym miesiącu Sobiesław Kozłowski z Ipopemy Securities. Jak tłumaczy poniżej, wybór ten padł zarówno za sprawą argumentów technicznych, jak i fundamentalnych.

Mocne otwarcie tygodnia

Nowy tydzień na globalnych rynkach zaczął się od zdecydowanego ataku popytu w Azji. Na czele giełd plasował się Tajwan, gdzie TAIEX rósł aż o 2,55 proc. Ponad 2-proc. zwyżki zanotował też japoński Nikkei 225. Jak tłumaczy Stanisław Byszewski z DM BOŚ, w Japonii inwestorzy pozytywnie przyjęli zapowiedzi dużych i długoterminowych wydatków publicznych, które mają pobudzić krajowe inwestycje. – W Hongkongu Hang Seng pozostawał blisko piątkowego zamknięcia, natomiast giełdy w Chinach kontynentalnych i Korei Południowej były w poniedziałek nieczynne z powodu dni wolnych. Mocno zachowywały się także spółki technologiczne. Foxconn podał, że jego przychody w III kwartale wzrosły o ponad 47 proc. rok do roku i wyraźnie przebiły oczekiwania, co potwierdza utrzymujący się silny popyt na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją – komentował Byszewski.

Kolor zielony dominował także na europejskich parkietach, z kolei kontrakty na amerykańskie indeksy przed otwarciem sesji utrzymywały się w okolicach poziomów z piątkowego zamknięcia. Nastrojów inwestorów nie popsuł wyraźnie zyskujący na wartości dolar. Kurs EUR/USD zniżkował po południu aż o 0,5 proc., do 1,12, pogłębiając kilkunastomiesięczny dołek.

Od rana nawet kilkunastoprocentowe wzrosty notowały fundusze rynku brazylijskiego. Inwestorzy reagowali w ten sposób na wyniki I tury wyborów prezydenckich, w której Flávio Bolsonaro zdobył ponad 47 proc. głosów, a urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva otrzymał ponad 45 proc.

Silnemu dolarowi towarzyszyły dalsze zwyżki rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Oprocentowanie tamtejszych papierów dziesięcioletnich rosło powyżej 5,3 proc..

Dlaczego wyższe rentowności obligacji nie szkodzą sektorowi AI? – Sztuczna inteligencja pozostaje na razie bezpieczną przystanią na rynku. Silne wyniki i solidne bilanse pomagają największym spółkom technologicznym opierać się presji rosnących rentowności, ale to sprawia, że szerszy rynek coraz bardziej polega na wąskiej grupie zwycięzców – twierdzi Charu Chanana z Saxo Banku.

Spokojniej jest też na rynku ropy naftowej, która rozpoczęła tydzień od niewielkich spadków. Według wyliczeń analityków eksport surowca z Bliskiego Wschodu w ostatnim tygodniu września sięgał chwilami 19,5-22,5 mln baryłek, czyli wrócił do poziomów sprzed wojny. Sytuacja w cieśninie Ormuz pozostaje jednak dość napięta – w ostatnim tygodniu odnotowano co najmniej siedem ataków na tankowce.

Foto: parkiet.tv

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas BP

Lumentum Holdings

Lumentum, w ślad za całą branżą półprzewodników, znajduje się od zeszłego roku w mocnej hossie, a od czerwcowego szczytu kurs dokonał wyraźnej korekty. W ostatnich tygodniach spółka wykazuje jednak relatywną siłę i jako jedna z pierwszych w sektorze osiągnęła na początku października swoje nowe, historyczne maksima. Takie zachowanie notowań jest dobrym sygnałem świadczącym o sile popytu i zwiększającym prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego w kolejnych tygodniach.

Foto: parkiet.tv

Piotr Miliński

Quercus TFI

Sharkninja

Sektor konsumencki jest jednym z większych przegranych bieżącego roku. Gwiazdy sprzed paru lat, takie jak Nike czy Lululemon, nie przestają zawodzić, a popyt masowego klienta jest ograniczany przez wysokie stopy procentowe i rekordowe ceny ropy.

Na tym tle wyróżnia się Sharkninja. Kurs producenta AGD zachowuje się w tym roku znakomicie, a korekta w ostatnich miesiącach stworzyła punkt wejścia. Papier wrócił powyżej średniej pięćdziesięciosesyjnej, a pokonanie poziomu 185 dolarów otworzyłoby drogę do ponownego ataku na 200 dolarów. Minusem spółki jest dość istotna korelacja z czynnikiem momentum, więc mimo przynależności do nielubianego sektora może ona poruszać się podobnie jak rynkowi faworyci.

Foto: materiały prasowe

Krzysztof Ojczyk

Noble Securities

Procter & Gamble

Trend wzrostowy kluczowego w globalnym układzie S&P500 w ostatnich miesiącach przyjął strukturę kończącego klina, którego wierzchołkowa wymowa jest podkreślona zachowaniem pozostałych segmentów. MSCI Europe Index nie ustanawia nowych szczytów od sierpnia, a MSCI Emerging Markets Index nawet od czerwca. Pozwala to sądzić, iż nadal nie pojawiający się efekt zwyczajowego dłuższego epizodu słabości akcji w drugim roku czteroletniego cyklu prezydenckiego może skumulować się w kwartale czwartym. Dlatego pozostaję przy defensywnej spółce jaką jest The Procter & Gamble, gdzie zasadniczo należałoby postawić na kontynuację trwającej od marca konsolidacji, z czym jednak na krótką metę wiąże się opcja zwyżki w kierunku jej górnego ograniczenia.

Foto: parkiet.tv

Bartosz Sawicki

Exante

Micron

Micron Technology, amerykański producent pamięci DRAM i NAND, plasuje się w czołówce najlepiej radzących sobie spółek w indeksie Nasdaq 100 w 2026 r. Od dołka z marca do czerwcowego szczytu powyżej 1250 USD, kurs akcji wzrósł o przeszło 300 proc. Następująca po nim letnia korekta o skali przekraczającej 40 proc. zatrzymała się w strefie 700 USD i – podobnie jak w pierwszym kwartale – wyhamowała w okolicach 100-sesyjnej średniej kroczącej.

Sierpniowe odbicie doprowadziło do przebicia linii trendu spadkowego poprowadzonej od czerwcowego maksimum. Następnie, w minionym miesiącu, notowania powróciły powyżej 1000 USD i przełamały strefę oporu wyznaczoną przez lokalne szczyty z czerwca, lipca i sierpnia br. oraz poziom 61,8 proc. zniesienia Fibonacciego poprzedniej zniżki. Z punktu widzenia analizy technicznej, utrzymanie się kursu powyżej tej bariery może zwiększać prawdopodobieństwo ponownego testu historycznych maksimów. Październik rozpoczął się z kolei od zwyżki na trzymiesięczne szczyty.

Foto: materiały prasowe

Konrad Ogrodowicz

Superfund TFI

Iren

Warto zwrócić uwagę, że pomimo trudnego otoczenia (nasilający się konflikt geopolityczny, wysokie ceny ropy, umacniający się dolar, rosnące rentowności amerykańskich obligacji) ryzykowne aktywa trzymają się mocno. Spółki technologiczne z indeksu Nasdaq powróciły na historyczne szczyty. Co prawda szerokość rynku nie jest najlepsza, ale gorący temat tego roku, czyli spółki związane z AI, radzą sobie całkiem nieźle. Dobry sentyment zawitał także na rynek kryptowalut- cena Bitcoina wzrosła od dołka o 50 proc. Sektorem, który nie odbił, są spółki wydobywające Bitcoina, które przestawiają się na budowę centrów danych dla sztucznej inteligencji. Śledzę ten sektor od lat i wielokrotnie widziałem, jak spółki z tej branży pozostawały w tyle za rynkiem. Dlatego uważam, że jeśli dobry sentyment się utrzyma, powinny one gonić rynek. Najciekawszym podmiotem z tego sektora jest dla mnie Iren, który dysponuje własnym dostępem do taniej energii i gotową infrastrukturę, a dzięki kontraktowi z Microsoftem udowodnił już, że jego zwrot w stronę AI to nie tylko obietnica.

Foto: parkiet.tv

Sobiesław Kozłowski

Ipopema Securities

Prysmian

Notowania spółki konsolidują się pomiędzy 111 a 128 EUR, przy czym konsolidacja jest w układzie korekty po 300-proc. wzroście od dołka z początku 2025 r. Schłodzenie wskaźników technicznych sprzyja aktywizacji strony popytowej, tym bardziej, że analiza fundamentalna wspiera ocenę techniczną.

Foto: parkiet.com

Piotr Kaźmierkiewicz

BM Pekao

MKS

Po czerwcowym szczycie kurs MKS Instruments wszedł w kilkumiesięczną korektę, jednak jej przebieg nie naruszył długoterminowej struktury wzrostowej. Zejście poniżej EMA200 okazało się chwilowe, a popyt skutecznie obronił wielomiesięczną linię trendu wzrostowego. Kluczowym sygnałem odwrócenia była formacja młota na wykresie tygodniowym, utworzona w strefie silnych wsparć. W kolejnych tygodniach kurs odzyskał EMA200, wybił się ponad linię korekty spadkowej oraz wyszedł powyżej wrześniowych maksimów. Tym samym doszło do przełamania sekwencji coraz niżej położonych lokalnych szczytów, która definiowała wcześniejsze schłodzenie. Jest to pierwszy od kilku miesięcy wyraźny sygnał odbudowy średnioterminowego momentum wzrostowego. Technicznie MKS przeszedł zatem z fazy korekcyjnej do fazy odbudowy trendu, a utrzymanie notowań ponad przełamanymi oporami w okolicy 256-270 USD powinno sprzyjać kontynuacji ruchu w kierunku tegorocznych maksimów.