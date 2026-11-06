Październik mocno doświadczył naszych ekspertów typujących skład portfeli foreksowych „Parkietu”.

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Rynek żył niepewnością związaną z polityką banków centralnych, sytuacją na Bliskim Wschodzie, a także wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. W przypadku tych ostatnich sytuacja się wyklarowała. Co to może oznaczać dla rynków?

Wiara w kryptowaluty

Na starcie trzeba zaznaczyć, że w listopadzie postawiliśmy ekspertów przed trudnym zadaniem. Swoje typy na ten miesiąc mieli oni przedstawić jeszcze przed wynikami amerykańskiego głosowania. Jest jednak też druga strona medalu: ci, którzy swoje typy oparli na tym wydarzeniu słusznie zakładali zwycięstwo Demokratów.

W przypadku rynku walutowego znów na pierwszy plan wysunęły się kryptowaluty z bitcoinem na czele.

– Tymczasowy odwrót od spółek powiązanych z tematami AI może skierować kapitał z powrotem do bitcoina, którego cykliczność może sugerować bliskość dołków – wskazuje Łukasz Wójcik z BM Pekao.

Co ciekawe, część ekspertów zakłada jednak, że bitcoin może jeszcze zjechać na niższe poziomy i to dopiero może być prawdziwa okazja inwestycyjna.

– Pomimo presji ze strony umacniającego się dolara, rosnących rentowności obligacji skarbowych i oczekiwanej podwyżki stóp procentowych przez Fed albo EBC, rynki kryptowalut wykazują się w ostatnich paru miesiącach relatywną siłą. Potencjalnie przy przedłużeniu się obecnej korekty notowań bitcoina może to stanowić dobrą okazję do zakupu, biorąc pod uwagę cykl sezonowości kryptowalut – uważa Michał Krajczewski z BM BNP Paribas Bank Polska.

W przypadku tradycyjnego rynku walutowego uwaga skupia się na dolarze. Ten w październiku zaimponował siłą. Teraz, zdaniem ekspertów, ma nastąpić zwrot, a skorzystać na tym może także złoty.

– Wybory połówkowe w USA to potencjalny punkt zwrotny dla nastrojów na rynkach finansowych, w tym sentymentu wobec dolara. W zestawieniu z relatywną siłą polskiej gospodarki pozwala to oczekiwać, że okolice 4 zł mają szanse zatrzymać wzrosty USD/PLN – uważa Marcin Kiepas z firmy Tickmill, który zakłada spadek pary USD/PLN. Na siłę złotego tyle, że w zestawieniu z euro stawia z kolei Bartosz Sawicki z firmy Exante.

– Złoty był ostatnio najsłabszy wobec euro od niemal trzech lat. Kurs EUR/PLN utrzymywał się powyżej 4,40 i jak dotąd tylko nieznacznie przekroczył szczyty z 24 września, mimo spadku prawdopodobieństwa podwyżek stóp po niższych od prognoz danych o inflacji za październik oraz globalnego wzrostu awersji do ryzyka – zwraca uwagę Sawicki, dla którego są to argumenty świadczące o tym, że ostatnia słabość naszej waluty może być na wyczerpaniu.

Oczy zwrócone na ropę

Co z surowcami i towarami? Tutaj mamy małą „niespodziankę”. Tym razem wśród najchętniej wybieranych pozycji nie dominują metale szlachetne. Inna sprawa, że w październiku wielu ekspertów mocno „przejechało się” na długich pozycjach na złocie czy srebrze. Co więc jeśli nie złoto i srebro? Uwagę przykuwa głównie ropa naftowa. Ta też była wielkim zaskoczeniem w październiku gdyż panowało przekonanie, że jej cena będzie spadała. Było odwrotnie, chociaż wielu ekspertów cały czas twierdzi, że cena ropy jest zbyt wysoka.

– Za scenariuszem spadku cen ropy Brent w listopadzie przemawia przede wszystkim zakładana przeze mnie poprawa sytuacji na Bliskim Wschodzie. Deeskalacja konfliktu i ograniczenie ryzyka zakłóceń transportu przez cieśninę Ormuz mogłyby doprowadzić do zmniejszenia premii geopolitycznej zawartej w cenach. Do przeceny nie byłby przy tym konieczny natychmiastowy wzrost dostaw. Wystarczyć może spadek obaw o dostępność. Dodatkowym argumentem jest silny wzrost notowań w ostatnich tygodniach, który zwiększa podatność rynku na realizację zysków w reakcji na korzystne doniesienia dyplomatyczne. Sama skala zwyżki nie przesądza o korekcie, ale przy osłabieniu geopolitycznego impulsu popytowego może sprzyjać jej pogłębieniu – uważa Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers.

Do tego dochodzą jeszcze prognozy zakładające wzrost cen gazu: zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Czas na maluchy

W przypadku rynku giełdowego mamy do czynienia głównie z mieszanką indeksów czy też ETF-ów tematycznych. Co poza tym? W przypadku Stanów Zjednoczonych eksperci przychylniej patrzą na mniejsze spółki zgrupowane w indeksie Russell 2000. – W przeciwieństwie do Nasdaq 100 i S&P 500, Russell 2000 w październiku minimalnie wzrósł. Jak dotąd sezon wyników za trzeci kwartał zdaje się nie potwierdzać obaw o siłę amerykańskiego konsumenta i kondycję przemysłu, co wraz ze spadkiem rentowności obligacji sprzyja odzyskiwaniu siły relatywnej przez małe spółki – uważa Bartosz Sawicki.

W przypadku typów związanych z polskim rynkiem przeważa jednak pesymizm. – Możliwa jest kontynuacja słabszego zachowania giełd obserwowanego pod koniec października, w związku z pogorszeniem nastrojów na rynkach zagranicznych, wzrostem awersji do ryzyka i realizacją zysków po wcześniejszych wzrostach – uważa Mateusz Namysł z BM PKO BP.

Lider trzyma się dzielnie

Tak, jak to zostało wspomniane na początku, październik nadwyrężył tegoroczne wyniki większości ekspertów. Najlepiej w zmiennym środowisku poradził zaś sobie Michał Krajczewski. Jego stopa zwrotu za październik to 3,1 proc. Wchodzimy w decydującą fazę tegorocznej rywalizacji. Na prowadzeniu pozostaje Bartosz Sawicki z wynikiem 58,3 proc. Jego przewaga nad resztą stawki jest dość spora, jednak na rynku nigdy nie można być niczego pewnym do ostatniego momentu.

Prognozy na listopad

12 ekspertów i ich oczekiwania co do walut, surowców i indeksów.

Daniel Kostecki

CMC Markets

Bitcoin

Wzrost bitcoina – ponieważ zakończył się październik, a więc miesiąc, który miał kończyć cykliczną korektę na rynku kryptowalut.

Ropa WTI

Wydaje się, że rosną szanse na porozumienie z Iranem, co może przyczynić się do ustabilizowania notowań ropy, a przy ostatnim skrajnym pozycjonowaniu również do spadku cen.

Russell 2000

Coraz więcej spółek poza sektorem technologicznym zaczyna poprawiać swoje wyniki. Dodatkowo rosną szanse, że szczyt rentowności jest już za nami, co może pomóc odzyskać formę szerokiego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych.

Marcin Kiepas

Tickmill

USD/PLN

Wybory połówkowe w USA to potencjalny punkt zwrotny dla nastrojów na rynkach finansowych, w tym sentymentu wobec dolara. W zestawieniu z relatywną siłą polskiej gospodarki pozwala to oczekiwać, że okolice 4 zł mają szanse zatrzymać wzrosty USD/PLN. Wejście: 3,98. Cel: 4,05. Cel: 3,80.

Złoto

Październikowa ucieczka do płynności sprowadziła ceny złota poniżej 4000 USD. Mając na uwadze źródła tego spadku, a także stały instytucjonalny popyt na złoto należy założyć, że jakkolwiek spadki mogą być kontynuowane na początku listopada, to jednak raczej będą miały epizodyczny charakter i na koniec listopada ceny złota będą wyższe. Wejście: 3750. SL: 3560.

WIG20

Słabnące momentum trendu wzrostowego, zmniejszająca się szerokość rynki i spadające obroty sugerują, że rośnie ryzyko nieco głębszej korekty na GPW. Listopad może być właśnie takim korekcyjnym miesiącem w Warszawie. Cel: 3900. SL: 4350.

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas Bank Polska

Bitcoin

Pomimo presji ze strony umacniającego się dolara, rosnących rentowności obligacji skarbowych i oczekiwanej podwyżki stóp procentowych przez Fed albo EBC, rynki kryptowalut wykazują się w ostatnich paru miesiącach relatywną siłą. Potencjalnie przy przedłużeniu się obecnej korekty notowań bitcoina może to stanowić dobrą okazję do zakupu, biorąc pod uwagę cykl sezonowości kryptowalut. Wejście: 73000. Cel: 90000. SL: 68000.

Srebro

Notowania surowców szlachetnych wybiły się pod koniec miesiąca w dół ponad ostatnie minima z lipca, co stanowi istotny, negatywny sygnał kontynuacji trendu spadkowego w krótkim terminie. Pomimo braku podwyżki stóp procentowych przez Fed i EBC na październikowych posiedzeniach, taki ruch oczekiwany jest w grudniu, co na razie nie sprzyja koniunkturze w notowaniach m.in. srebra. Cel: 40. SL: 60.

PHLX Semiconductor

Indeks spółek z branży półprzewodników znajduje się na kluczowym wsparciu w postaci średniej 200-sesyjnej oraz lokalnych minimów z końca lipca i połowy października. Ostatnia presja na sektor technologiczny spowodowana jest mieszanym przyjęciem wyników tzw. big techów – jednak każda z największych spółek potwierdziła wzrost poziomu planowanego Capexu w 2027 r., co powinno stanowić wsparcie dla sektora dostawców sprzętu i procesorów do centrów danych. Cel: 13000. SL: 10000.

Rafał Sadoch

BM mBanku

EUR/PLN 500

Złoto

S&P 500

Łukasz Wójcik

BM Pekao

Bitcoin

Tymczasowy odwrót od spółek powiązanych z tematami AI może skierować kapitał z powrotem do BTC, którego cykliczność może sugerować bliskość dołków. SL: 74800.

Kawa

Utrzymujemy pozycje short na kawie. Pozycja krótka opiera się na oczekiwanym wzroście podaży arabiki, przede wszystkim, dzięki rekordowej produkcji w Brazylii i rosnącym eksportom. SL: 301.

Copx.US

Ostatnie zniżki sprowadziły indeks wydobywców miedzi na istotne poziomy wsparcia, przy czym długoterminowe perspektywy rynku miedzi pozostają nadal korzystane. SL: 69,8.

Sobiesław Kozłowski

Ipopema Securities

Bitcoin

Aktualna korekta spadkowa odbywa się w trendzie wzrostowym, którego utrzymanie sprzyjałoby długim pozycjonm ze zleceniem „stop loss”. Wejście: 71100. SL: 66400.

Ropa Brent

Obawy o eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie, przy wyraźnie niższych zapasach ropy, zwiększają wrażliwość notowań na negatywne zaskoczenia. Cel: 134,1. SL: 98,80.

S&P 500 Utilities

Utilities zakończył 30 października na 441,14 pkt, po wzroście o około 10,1 proc. w październiku. Co istotne, sektor właśnie wybił wcześniejszą strefę oporu 435–439 pkt. Najbliższy techniczny checkpoint to okolice 449 pkt, ale utrzymanie wybicia otwiera moim zdaniem przestrzeń w kierunku 455–465 pkt w listopadzie.

Bartosz Sawicki

Exante

EUR/PLN

Złoty jest najsłabszy wobec euro od niemal trzech lat. EUR/PLN utrzymuje się powyżej 4,40 i jak dotąd tylko nieznacznie przekroczył szczyty z 24 września, mimo spadku prawdopodobieństwa podwyżek stóp po niższych od prognoz danych o inflacji za październik oraz globalnego wzrostu awersji do ryzyka.

Kawa

Certyfikowane zapasy arabiki na ICE osiągnęły najniższe poziomy od 27 lat. Netto długa pozycja spekulacyjna jest skromna na historycznym tle, a potencjalnym ryzykiem dla podaży jest silne El Niño w newralgicznym okresie kwitnienia, od którego zależą zbiory 2027/28.

Russell 2000

W przeciwieństwie do Nasdaq 100 i S&P 500, Russell 2000 w październiku minimalnie wzrósł. Jak dotąd sezon wyników za trzeci kwartał zdaje się nie potwierdzać obaw o siłę amerykańskiego konsumenta i kondycję przemysłu, co wraz ze spadkiem rentowności obligacji sprzyja odzyskiwaniu siły relatywnej przez małe spółki.

Andrzej Kiedrowicz

PKO BP

EUR/NOK

Wysoki, 200-punktowy dyferencjał stóp Norges Bank–EBC oraz perspektywa dłuższego utrzymywania restrykcyjnej polityki pieniężnej w Norwegii powinny wspierać umocnienie korony. NOK sprzyjają również wysokie ceny surowców energetycznych, podczas gdy euro pozostaje pod presją m.in. ze względu na ryzyko fiskalne we Francji.

Gaz TTF

Bilans ryzyk na europejskim rynku gazu pozostaje asymetryczny w kierunku dalszego wzrostu cen ze względu na mocno ograniczone dostawy LNG z Zatoki Perskiej oraz relatywnie niski poziom zapasów gazu w Europie na początku sezonu grzewczego. Rynek pozostaje tym samym szczególnie wrażliwy na ewentualne dalsze zakłócenia podaży oraz okresy chłodniejszej pogody. Cel: 125.

VIX

Za wzrostem zmienności na amerykańskim rynku akcji przemawia kilka potencjalnych katalizatorów: ryzyko dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie po wyborach połówkowych w USA oraz możliwość pogłębienia przeceny spółek związanych z sektorem AI. Utrzymujące się obawy o skalę i rentowność inwestycji w sztuczną inteligencję mogą zwiększać awersję do ryzyka i wspierać wzrost indeksu VIX. Cel: 25

Michał Jóźwiak

XTB

Uniswap

Wygrana Demokratów oznacza zablokowanie korzystnych dla branży ustaw (jak CLARITY Act) i utrzymanie rygorystycznego nadzoru SEC oraz komisji kierowanych przez polityków wrogo nastawionych do krypto (np. E. Warren).

Zdecentralizowane finanse są ich głównym celem, a ewentualne próby wymuszenia regulacji AML czy też KYC na protokołach takich jak Uniswap uderzają bezpośrednio w ich model biznesowy. Nawet jeżeli popyt na kryptowaluty byłby więc wysoki, spodziewałbym się raczej ucieczki w stronę bezpieczniejszego bitcoina. Cel: 5,5. SL: 8,0.

Ropa Brent

Podtrzymuję pozycję z poprzedniego miesiąca. Od strony podażowej sytuacja wciąż wygląda obiecująco. Technicznie również widać pewne powody do optymizmu. Co więcej, przejęcie Kongresu przez Demokratów może przyspieszyć dążenia administracji do wygaszenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jakikolwiek przełom w negocjacjach usunie z cen ropy ogromną premię za ryzyko geopolityczne. Cel: 98. SL: 120.

iShares US Healthcare Providers ETF

Pełna kontrola Demokratów nad Kongresem to gwarancja utrzymania i rozszerzania państwowych programów opieki (np. Obamacare czy Medicaid), co powinno zapewnić operatorom medycznym i ubezpieczycielom szeroką, dotowaną bazę pacjentów.

Co najważniejsze, fundusz ten w pełni omija producentów leków, dzięki czemu jest całkowicie odporny na priorytetowe dla tej partii ustawy uderzające w marże farmaceutyczne.

Krzysztof Radojewski

Noble Securities

Bitcoin

Zakładam tryb risk -off na rynkach.

Ropa WTI

Możliwa deeskalacja konfliktu irańskiego.

Nasdaq 100

Oczekiwana korekta spadkowa na rynku Nasdaq.

Mateusz Namysł

BM PKO BP

USD/PLN

Możliwa kontynuacja osłabienia złotego w warunkach pogorszenia globalnych nastrojów, odpływu kapitału z rynków wschodzących oraz wzrostu popytu na dolara jako bezpieczną przystań.

Gaz ziemny

Początek sezonu grzewczego i ryzyko wystąpienia niższych temperatur mogą zwiększyć popyt na gaz. Dodatkowym wsparciem pozostaje wysoki eksport LNG oraz rosnące zapotrzebowanie energetyki i centrów danych.

WIG20

Możliwa kontynuacja słabszego zachowania giełd obserwowanego pod koniec października, w związku z pogorszeniem nastrojów na rynkach zagranicznych, wzrostem awersji do ryzyka i realizacją zysków po wcześniejszych wzrostach.

Łukasz Zembik

Oanda TMS Brokers

EUR/USD

Zakładana poprawa nastrojów na giełdach powinna odsunąć kapitał od dolara. Przy spadającej cenie rony naftowej powinny lekko zostać ograniczone oczekiwania na podwyżki Fed, co będzie sprzyjać odbiciu EUR/USD. Na wykresie głównej pary walutowej widać podwójny dołek, który może wywindować kurs w okolice 1,1350-1,14 a może i jeszcze nieco wyżej. Cel: 1,14.

Ropa Brent

Za scenariuszem spadku cen ropy Brent w listopadzie w okolice 100–105 USD za baryłkę przemawia przede wszystkim zakładana przeze mnie poprawa sytuacji na Bliskim Wschodzie. Deeskalacja konfliktu i ograniczenie ryzyka zakłóceń transportu przez cieśninę Ormuz mogłyby doprowadzić do zmniejszenia premii geopolitycznej zawartej w cenach. Do przeceny nie byłby przy tym konieczny natychmiastowy wzrost dostaw. Wystarczyć może spadek obaw o ich dostępnosć. Dodatkowym argumentem jest silny wzrost notowań w ostatnich tygodniach, który zwiększa podatność rynku na realizację zysków w reakcji na korzystne doniesienia dyplomatyczne. Sama skala zwyżki nie przesądza o korekcie, ale przy osłabieniu geopolitycznego impulsu popytowego może sprzyjać jej pogłębieniu. Scenariusz ten wspiera również wskazana strefa oporu technicznego 119–120 USD. Nieudana próba jej przełamania, a następnie powrót poniżej najbliższych wsparć, wzmacniałyby argument za ruchem w kierunku 100–105 USD.

Ibex

Za wzrostami IBEX w moim scenariuszu bazowym przemawia przede wszystkim zakładana poprawa sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Deeskalacja konfliktu powinna ograniczyć awersję do ryzyka i sprzyjać powrotowi kapitału na rynek akcji. Towarzyszący jej spadek cen ropy zmniejszałby koszty transportu i działalnosci przedsiębiorstw oraz presję na budżety gospodarstw domowych. Byłoby to korzystne dla gospodarki Hiszpanii, w tym turystyki i konsumpcji. Głobalnie szeroki rynek akcyjny będzie wspiarany przez “gorący debiut” Anthropica zaplanowany na drugą połowę listopada. Pośrednim beneficjentem tego impulsu może być Europa. Cel: 19400

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.Złoto