Żaden z ósemki portfeli funduszy w październiku nie uniknął straty, za co główną winę ponoszą spółki technologiczne. Nawet tam, gdzie ich udział był nieznaczny, spore spadki zaprzepaściły poprawę np. obligacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W trendzie wzrostowym korekty oczywiście się zdarzają, choć czwartkowe, ostre spadki głównych indeksów amerykańskich to mocny argument w niedźwiedzich rękach.

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Ostrożniej z technologią w portfelach funduszy

Dwucyfrowe spadki funduszy skoncentrowanych na spółkach technologicznych w październiku były dość powszechne. Nie dotyczyło to jedynie firm notowanych na rynku amerykańskim, ale także w Azji, zwłaszcza w Korei. Jeszcze mocniejsze uderzenie przyjęły spółki blockchainowe i ogólnie pojęty świat kryptowalut. Fatalnie zachowały się także fundusze metali szlachetnych, szczególnie spółek górniczych. Złoto wciąż walczy o utrzymanie wsparcia na 4000 dolarów za uncję, a srebro stara się utrzymać pułap 50 dolarów za uncję. W takich warunkach krajowy rynek akcji zachował się stabilnie, a pod koniec dnia główne indeksy biły rekordy. Początek listopada stawia jednak pod znakiem zapytania dotychczasowe narracje rynkowe. Pojawia się oczywiście pytanie o to, czy za kilka tygodni w lepszych nastrojach będą ci, którzy dziś znów kupują dołki czy też ci, którzy zdążyli się już ewakuować z rynku akcji i przykładowo przeszli do obligacji.

Wśród uczestników portfeli funduszy więcej jest na dziś optymistów. Ogólna ekspozycja na rynki akcji z początkiem listopada zwiększa się o 2,5 pkt proc., do ponad 58,6 proc. Nie jest to co prawda najwyższy poziom udziału akcji z ostatnich miesięcy, ale zarazem większy niż w październiku czy wrześniu. W portfelach przybyło nieco funduszy walorów azjatyckich, w których jednak nie znajdziemy akcji japońskich, a także rynków rozwiniętych. Czy zarządzający podbierają przecenione spółki technologiczne? I tak, i nie. Na radarze znalazły się także inne sektory, jak biotechnologia czy energia odnawialna, w ślad za tzw. rotacją sektorową.

W przypadku akcji polskich prawie nic się nie zmieniło – będą one w tym miesiącu odpowiadać za 8,75 proc. aktywów portfeli, przy czym w trzech zestawach nie znajdziemy ich wcale. Podobnie jest z rynkami wschodzącymi – w tego rodzaju funduszach kapitał pozostawia pięć zespołów inwestycyjnych.

Mniej polskich obligacji

Nie wszyscy zdecydowali się też na obligacje skarbowe, choć w ostatnich dniach widać wyraźną poprawę atmosfery na rynkach długu. Fundusze dłużne w październiku spełniły swoje główne zadanie, ale listopad może być dla nich jeszcze lepszy. Przeciętny udział funduszy obligacji w portfelach w tym miesiącu sięgać będzie 30,8 proc., i jest to o 2,5 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Za spadek ten odpowiada głównie redukcja funduszy polskich obligacji skarbowych, które przeciętnie stanowić będą niecałe 23 proc. aktywów portfeli. Do przetasowań doszło także w ramach rynków surowców. Część ekspertów wykorzystała przecenę do zwiększenia ekspozycji na metale szlachetne.

Portfel funduszy inwestycyjnych na listopad:

Wynik w październiku: -2 proc.

Łączna stopa zwrotu: 10,12 proc.

Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego, BM BNP Paribas BP

Spodziewamy się, że przeprowadzone wybory połówkowe zakończą okres niepewności, co pozytywnie przełoży się na rynek akcji. Wsparciem dla tej tezy jest silna sezonowość związana z tym wydarzeniem. Czynnikiem ryzyka dla udanej końcówki roku mogłyby być rosnące ceny ropy. Natomiast informacje płynące z Bliskiego Wschodu wskazują na intensywne rozmowy pokojowe, co przynajmniej tymczasowo powinno wspierać pozytywne nastroje na globalnych rynkach. Z tych względów podtrzymujemy w portfelu fundusze z ekspozycją na Stany Zjednoczone oraz sektor sztucznej inteligencji: Franklin U.S. Opportunities Fund oraz Allianz Artificial Intelligence. Pozostała część portfela ma w dalszym ciągu zapewniać szerszą dywersyfikację geograficzną m.in. poprzez fundusz Fidelity Funds Global Dividend Fund. Cały czas pozytywnie patrzymy również na spółki z rynków wschodzących z regionu Azji, a także przedsiębiorstwa japońskie. Na polskim rynku czekamy na ożywienie w segmencie małych i średnich spółek, napędzane poprawiającymi się perspektywami w gospodarce. Bez zmian pozostaje część dłużna portfela – z uwagi na nasze negatywne postrzeganie długoterminowych obligacji skarbowych w kraju i na świecie, preferujemy fundusze związane bardziej z rynkiem obligacji korporacyjnych albo o uniwersalnych portfelach, jak BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych.

Wynik w październiku: -8,97 proc.

Łączna stopa zwrotu: 28,05 proc.

Jędrzej Janiak, dyrektor ds. doradztwa inwestycyjnego, F-Trust iWealth

Moja teza z poprzedniego miesiąca o redukcji sektora energii oraz zdrowia była słuszna, ale przedwczesna. Dopiero wynik wyborów uzupełniających w Stanach Zjednoczonych wprowadził na rynek trochę świeżego powietrza i skatalizował percepcję inwestorów. Niższe rentowności już od miesiąca dawały nadzieję na poprawę płynności i warunków finansowych.

Teraz wspierają to słabszy dolar oraz zdecydowanie niższe stopy procentowe. Odpuszczam na chwilę nasz topowy dla fazy ekspansji kierunek surowcowy w postaci zagregowanego koszyka i wprowadzam kierunki, które mogą skorzystać na przytoczonych wcześniej warunkach, np. spółki wydobywające złoto czy Indie. Wynik wyborów powinien również wspierać mocno przeceniony ostatnio sektor odnawialnej energii, a także rynki europejskie.

W kontekście megatrendu technologicznego to rynek obecnie dalej waha się, czy Demokraci czasem nie spowodują spowolnienia rozbudowy infrastruktury, a z drugiej strony łagodniejsze warunki finansowania powinny go wspierać. Pozostaje on jednak pozycją obowiązkową w trwającej rewolucji sztucznej inteligencji. W tym miesiącu wracam do spółek biotechnologicznych, które są beneficjentem AI, ale także niższych stóp procentowych, jak i przychylniejszego otoczenia politycznego w Stanach Zjednoczonych.

Wynik w październiku: -2,14 proc.

Łączna stopa zwrotu: 7,64 proc.

Mariusz Nowak, doradca inwestycyjny, BM Pekao

Miniony miesiąc nie przyniósł przełomu na rynkach finansowych. Inwestorzy zaczęli żyć w sporym stopniu wynikami finansowymi amerykańskich spółek. Z jednej strony mamy więcej firm przebijających prognozy przychodów i zysków, ale z drugiej osiągnięcia nie są spektakularne. Pozytywne zaskoczenia jednak dominują, co pozwala na utrzymanie dobrych nastrojów na amerykańskiej giełdzie w kolejnych miesiącach. Wydarzeniem, które może zdeterminować zachowanie inwestorów, będą wyniki wyborów połówkowych w USA, które mogą wpłynąć również na politykę na Bliskim Wschodzie. Obecnie jest to czynnik geopolityczny, który ma chyba najbardziej destabilizacyjny wpływ na światową gospodarkę. Warto pamiętać, że statystycznie w miesiącach po wyborach akcje radziły sobie nieźle.

Nadal postrzegamy pozytywnie rynek akcji, a w szczególności jego lidera, czyli USA. Na nadchodzący miesiąc mamy też pozytywne nastawienie do krajowego rynku akcji. Polska jest cały czas postrzegana jako prymus pod względem rozwoju gospodarki zarówno w regionie, jak i całej UE. Wybiórczo okazji inwestycyjnych można również szukać na rynkach wschodzących. Kwestię coraz bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej w wykonaniu części banków centralnych w ostatnim czasie odczuły niestety globalne rynki długu. Dlatego też uważamy, że należy dosyć ostrożnie szukać w tej klasie okazji inwestycyjnych. Ewentualnie mogą się trafić głównie wśród globalnych obligacji korporacyjnych.

Wynik w październiku: -2,49 proc.

Łączna stopa zwrotu: 6,83 proc.

Zespół doradztwa inwestycyjnego mBank

Październik przypomniał, że rynkowa opowieść potrafi czasem znaczyć więcej niż fundamenty. W tym czasie dobrze zachowała się część dłużna naszego portfela. Inwestorzy przypomnieli sobie, że papiery jeszcze niedawno omijane szerokim łukiem całkiem nieźle sprawdzają się jako bezpieczna przystań.

Gorzej było w części akcyjnej. Rynek zaczął uważniej oceniać nie tylko inwestycje hyperscalerów w sztuczna inteligencję, lecz także ich podstawowe biznesy.

Segmenty chmurowe nadal rosły bardzo szybko, nawet szybciej niż tradycyjne źródła przychodów, takie jak reklama. Problem w tym, że wszystko wciąż rosło, ale nie wszędzie tak szybko, jak oczekiwali analitycy. Narracja wygrała więc z fundamentami. W naszej ocenie tylko chwilowo.

Struktury portfela z początkiem listopada nie zmieniamy. Zamówienia na najnowsze generacje GPU pozostają mocne, a wyceny oceniamy jako atrakcyjne. Emocje podsycały dodatkowo perspektywa IPO Anthropica i pytania o zdolność rynku do wchłonięcia kolejnej dużej emisji oraz wybory połówkowe wStanach Zjednoczonych.

To dobry zestaw do risk-off, ale słabszy argument za porzuceniem długoterminowej strategii. Gdy informacyjny kurz opadnie, rynek powinien ponownie zainteresować się tym, co spółki faktycznie robią i ile zarabiają.

Wynik w październik: -2,41 proc.

Łączna stopa zwrotu: 41,34 proc.

Paweł Rogulski, zarządzający portfelami funduszy, doradca inwestycyjny, Michael/Ström DM

Scenariusz przyjęty w ubiegłym miesiącu, zakładający przeważanie instrumentów dłużnych względem udziałowych, okazał się trafny. W listopadzie zwiększamy ekspozycję portfela na krajowe ryzyko stopy procentowej. Fundusze obligacji skarbowych będą stanowiły 50 proc. wartości aktywów. Do portfela włączamy fundusz akcji Schroder ISF Global Alternative Energy, inwestujący w przedsiębiorstwa związane z transformacją energetyczną. Jego obecność ma na celu wykorzystanie potencjalnego wzrostu wycen spółek z tego sektora w scenariuszu spadku rentowności obligacji, na które ich wyceny mogą być istotnie wrażliwe. Zagrożeniem, ale i jednocześnie szansą dla tego zakładu jest obecna sytuacja geopolityczna. Rynki nie lubią niepewności, czekają na porozumienie między USA a Iranem oraz Ukrainą i Rosją. W październiku mieliśmy korektę spółek technologicznych, nie jest to jednak powód do drastycznej redukcji tej klasy aktywów. Doszło do rotacji kapitału, wzrosły notowania spółek dywidendowych. Zmienność cen jest naturalnym elementem inwestowania na giełdzie. Dla jednych graczy korekta jest okazją inwestycyjną, dla innych powodem do redukcji aktywów. Ze statystyki rynkowej wynika, że półrocze od listopada do kwietnia generuje historycznie wyższe stopy zwrotu z instrumentów udziałowych. Fundusze akcji rynków rozwiniętych i wschodzących będą stanowiły 20 proc. aktywów. Do portfela powraca fundusz złota.

Wynik w październiku: -0,64 proc.

Łączna stopa zwrotu: 14,82 proc.

Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny, Erste BM

Pomimo ogólnie pozytywnego przebiegu sezonu wyników finansowych za III kwartał w USA, w samym segmencie spółek technologicznych nie zabrakło pewnych, negatywnych niespodzianek. Na całym rynku widzimy ponadto wzrost korekcyjnych nastrojów, a wyborcze rozstrzygnięcie za oceanem najpewniej przyniesie co najmniej krótkoterminowy, dodatkowy wzrost niepewności.

W rejonie Zatoki Perskiej nie widać przy tym czytelnych perspektyw na zakończenie konfliktu. Co więcej ostatnie działania obu stron sporu pokazują, że krótkoterminowa eskalacja jest w najbliższych tygodniach jak najbardziej możliwa. Ponadto dynamiczny wzrost zysków amerykańskich przedsiębiorstw w roku bieżącym oraz wynikające z niego prawdopodobieństwo wzrostu PKB powyżej oczekiwań wskazują również na możliwość poprawy danych z rynku pracy. W konsekwencji inwestorzy powinni liczyć się z tym, że Fed będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę utrzymujące się dodatkowo wyzwania w sferze fiskalnej. W konsekwencji w naszym nastawieniu pozostajemy relatywnie ostrożni. Aktualnie usuwamy z portfela fundusze spółek stricte technologicznych, a w bieżącym ujęciu koncentrujemy się na rynku akcji polskich oraz funduszu globalnych spółek dywidendowych, gdzie aktualna korekta powinna mieć bardziej krótkotrwały charakter.

Wynik w październiku: -6,91 proc.

Łączna stopa zwrotu: 23,06 proc.

Departament doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami, Ceres DI

Poprzedni miesiąc przyniósł wyraźną przecenę amerykańskich spółek technologicznych. Inwestorzy coraz bardziej krytycznie oceniali skalę wydatków na sztuczną inteligencję, a Nasdaq Composite stracił w ciągu miesiąca 5,3 proc. Odporny okazał się natomiast rynek krajowy. WIG20 oraz mWIG40 ustanowiły pod koniec poprzedniego miesiąca nowe rekordy wszech czasów, a od początku roku indeks największych spółek zyskał już ponad 31 proc. Słabiej radziły sobie mniejsze spółki, a sWIG80 stracił 3,3 proc.

Ataki na saudyjską infrastrukturę energetyczną wywindowały ropę gatunku WTI powyżej 100 dolarów za baryłkę, a metale szlachetne z kolei mocno traciły. Fed i Europejski Bank Centralny pozostawiły na październikowych posiedzeniach stopy procentowe bez zmian, a rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych i Niemczech wyraźnie spadły. Z rynku walut warto odnotować słabość polskiego złotego, który w ostatnich tygodniach wyraźnie stracił wobec głównych walut.

Do naszego portfela wprowadzamy spółki z sektora energii alternatywnej. Walory z tego sektora są po przecenie, a ich wyceny pozostają silnie wrażliwe na poziom stóp procentowych.

Spodziewamy się, że rentowności obligacji mają szansę się obniżać, co mogłoby sprzyjać wspomnianym przedsiębiorstwom.

Wynik w październiku: -4,82 proc.

Łączna stopa zwrotu: 16,73 proc.

Zespół analiz i doradztwa inwestycyjnego, DI Xelion

Październikowa przecena w sektorze technologicznym skłania nas do zwiększenia ekspozycji na fundusze akcji. Dodajemy do portfela fundusz zapewniający ekspozycję na rynki koreański i chiński, które szczególnie mocno odczuły w ostatnich tygodniach pogorszenie nastrojów wokół sektora AI. Oprócz tego uzupełniamy portfel o nową pozycję w funduszu dającym ekspozycję na sektor zielonej energii. Uważamy, że może on stanowić wartościowe uzupełnienie akcyjnej części portfela, szczególnie w kontekście powrotu Demokratów do władzy. Sektorowi temu sprzyja ponadto w ponadprzeciętnym stopniu spadek rentowności obligacji, który w naszym scenariuszu bazowym będzie kontynuowany. W dłużnej części portfela utrzymujemy ekspozycję na fundusze o zwiększonej duracji. Uważamy, że obecny poziom rentowności polskich obligacji skarbowych jest na tyle atrakcyjny, że w perspektywie najbliższego roku fundusze zapewniające ekspozycję na obligacje średnio- i długoterminowe mogą osiągnąć nawet dwucyfrową stopę zwrotu. W portfelu wciąż utrzymujemy przeważoną pozycję w segmencie metali szlachetnych. Kolejna próba przełamania poziomu 4000 USD za uncję zakończyła się niepowodzeniem niedźwiedzi. Jest to pozytywny sygnał na przyszłość. Spodziewamy się, że kruszec powróci w okolice 4500 USD za uncję, o ile utrzyma się podwyższony apetyt na ryzyko w końcówce roku.