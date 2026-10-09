Ambitne prognozy zysków spółek w USA, którym rynek jakby nie dowierza i indeksy pchane do góry wąską grupą firm – taki obraz zaczyna w głowach ekspertów budzić wątpliwości co do dalszych zwyżek za ocenaem. Jak na razie jednak tylko uszczknęli kapitał z tego typu funduszy.

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Akcji ciut mniej w portfelach funduszy

Z początkiem października w większości prezentowanych portfeli funduszy doszło to zmian, których jednak może gołym okiem wyraźnie nie widać. Przetasowania te najczęściej mają bowiem charakter geograficzny. Przykładem może być zamiana jednostek funduszy akcji rynków rozwiniętych (w tym amerykańskiego) na fundusze Ameryki Łacińskiej czy rynków Azji. Nie wpłynęło to jak na razie na wyraźne wahnięcia udziału w podziale na główne aktywa, czyli akcje, obligacje i surowce. Te pierwsze nadal mają sporą przewagę nad pozostałymi, aczkolwiek przeciętny udział funduszy akcji w portfelach z początkiem października spada o 1,3 pkt proc., do 56,1 proc. Spadek ten dokładnie odpowiada wzrostowi znaczenia funduszy dłużnych - ich łączny udział zwiększa się do 33,3 proc., co jednak wciąż jest jednym z niższych odczytów w obecnej edycji portfela, której właśnie stuknęło 12 miesięcy.

Wrzesień co prawda był spadkowy, ale wyniki z ostatnich 12 miesięcy wyglądają na ogół bardzo solidnie. Jak dotąd najwyższą stopę zwrotu wypracował Michael/Ström DM i jest to niemal 45 proc. Po piętach depcze mu F-Trust iWealth z blisko 41-proc. zwyżką. Co ważne, niemal każdy zespół może się pochwalić dwucyfrowym wynikiem.

Rynkowy zakład na Amerykę Południową

Przed nami kolejnych 12 miesięcy portfeli funduszy i wydaje się, że w okresie tym w Polsce dojdzie do podwyżek stóp procentowych, aczkolwiek - jak przyznał przewodniczący RPP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji - raczej nie w listopadzie. Zapowiedź ta nieco uspokoiła krajowy rynek akcji, gdzie przed południem dość mocno traciły banki. Fundusze akcji polskich pozostają w portfelach, a nawet ich pozycja w tym miesiącu będzie większa i sięgnie 8,75 proc. Na fundusz polskich akcji zdecydowało się sześciu ekspertów, wybierając częściej małe i średnie spółki.

Ciekawostką, a wręcz „rynkowym zakładem”, jest nieco szersza ekspozycja na rynki Ameryki Południowej, oczywiście przez wzrost zainteresowania Brazylią. Bovespa zareagował bardzo pozytywnie na wynik I tury wyborów prezydenckich i w razie ostatecznego zwycięstwa Flávio Bolsonaro optymizm ten mógłby się utrzymać.

Spory zawód inwestorom w ostatnim czasie sprawiają metale szlachetne, którym ewidentnie nie w smak są wzrosty rentowności amerykańskich papierów skarbowych. Choć ogółem średnia ekspozycja w fundusze surowców pozostaje identyczna jak we wrześniu, to jednak i tu doszło do zmian i zwiększenia zaangażowania w przecenione fundusze złota i srebra oraz spółek górniczych. Szerszą reprezentację mają także fundusze akcji azjatyckich.

MICHAŁ KRAJCZEWSKI kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego, BM BNP Paribas BP

Wynik we wrześniu: -0,32 proc.

Łączna stopa zwrotu: 12,36 proc.

Mimo trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie indeksy akcji na amerykańskiej giełdzie ustanowiły z początkiem października historyczne szczyty. Spodziewamy się, że końcówka roku również powinna być dobra dla spółek z Wall Street dlatego utrzymujemy w portfelu Franklin U.S. Opportunities Fund. Kontynuacji pozytywnych trendów w zakresie poprawy EPS (zysk na akcję) spodziewamy się nadal w sektorze spółek z ekspozycją na technologię sztucznej inteligencji, dlatego w portfelu pozostaje Allianz Artificial Intelligence.

Pozostała część naszego portfela ma dać szerszą dywersyfikację geograficzną m.in. poprzez fundusz Fidelity Funds Global Dividend Fund, skoncentrowany na firmach przynoszących zyski i wypłacających dywidendę. Cały czas pozytywnie patrzymy również na firmy z rynków wschodzących z regionu Azji, a także japońskie przedsiębiorstwa.

Na polskim rynku czekamy na ożywienie w segmencie małych i średnich spółek, napędzane poprawiającymi się perspektywami w gospodarce. Bez zmian pozostaje natomiast część dłużna portfela – z uwagi na nasze negatywne postrzeganie długoterminowych obligacji skarbowych w kraju i na świecie. Dlatego preferujemy fundusze związane bardziej z rynkiem obligacji korporacyjnych albo o uniwersalnych portfelach, jak BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych.

JĘDRZEJ JANIAK dyrektor ds. doradztwa inwestycyjnego, F-Trust iWealth

Wynik we wrześniu: -1,67 proc.

Łączna stopa zwrotu: 40,67 proc.

Struktura naszego portfela opiera się na strategii sztangi, dzieląc kapitał między innowacje technologiczne a surowce i aktywa twarde w równych wagach po 40 proc. aktywów. W tym miesiącu rezygnuję z defensywnego komponentu.

W realiach boomu gospodarczego z podwyższoną inflacją taki podział tworzy przemyślaną odpowiedź na specyfikę zaawansowanego cyklu. Komponent surowcowy stanowi podręcznikowego beneficjenta tej fazy cyklu: zyskuje na silnym popycie, ograniczeniach podażowych oraz transferze kosztów. Złoto dodatkowo pełni funkcję stabilnego bufora zmienności, a fundusz alternatywnej energii łączy motyw surowcowy z transformacją energetyczną. Z kolei filar technologiczny koncentruje się na strukturalnym wzroście.

W kontekście zbliżającego się sezonu wyników prezentowanych przez amerykańskie spółki to na tych podmiotach ciąży największa uwaga i presja. Prognozy są bardzo obiecujące, dlatego rynek będzie surowo weryfikować monetyzację nakładów inwestycyjnych na rozwój sztucznej inteligencji oraz trwałość wysokich marż. Ewentualne rozczarowania mogą przynieść korektę mnożników wyceny, przed czym portfel zabezpiecza właśnie silna noga surowcowa.

Dopełnieniem całości naszego portfela jest Caspar Kompas Rynkowy, dający elastyczność taktyczną.

MARIUSZ NOWAK doradca inwestycyjny, BM Pekao

Wynik we wrześniu: 1,11 proc.

Łączna stopa zwrotu: 9,99 proc.

We wrześniu wiele znaczących rynków akcji straciło siły, głównie w strefie euro, przez strach przed zaciskaniem monetarnym w USA i Europie oraz mocne dane z amerykańskiego rynku pracy. GPW szła pod prąd. WIG kontynuował dobrą passę i osiągał historyczne rekordy, co jest pokłosiem nie tylko pozytywnego postrzegania krajowej gospodarki przez zagranicę, ale także podniesienia rangi polskiego rynku do klasy „rozwiniętych” przez agencję S&P. Jeżeli chodzi o amerykański rynek, warto wspomnieć o pierwszej od trzech lat podwyżce stóp przez Fed o 25 pkt baz.

Gospodarka USA wciąż wykazuje dużą odporność, patrząc na dane z ostatnich miesięcy. Co więcej, przed startem sezonu wyników spółek w USA za III kwartał aż 72 firmy należące do indeksu S&P 500 opublikowało prognozy zysków wyższe od wcześniejszych oczekiwań analityków i według danych FactSet jest to najlepszy wynik od ponad 20 lat. Warto dodać, iż mimo obaw wyniki za II kwartał były również ekstremalnie pozytywnym zaskoczeniem. W takim klimacie nadal należy być na amerykańskim rynku akcji. Na ten miesiąc mamy też pozytywne nastawienie do krajowego rynku akcji. Wybiórczo okazji inwestycyjnych można również szukać na rynkach wschodzących. Kwestię polityki pieniężnej odczuły niestety globalne rynki długu, a ewentualne okazje inwestycyjne mogą się trafić głównie wśród globalnych obligacji korporacyjnych.

ZESPÓŁ DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, MBANK

Wynik we wrześniu: -0,63 proc.

Łączna stopa zwrotu: 9,56 proc.

Foto: parkiet.com

W obecnym otoczeniu rynkowym nie dokonujemy zmian w strukturze portfela. Ostatnie tygodnie przyniosły wzrost rentowności obligacji skarbowych na większości głównych rynków, co przejściowo negatywnie wpływało na wyceny funduszy dłużnych. W naszej ocenie nie jest to jednak sygnał pogarszającej się koniunktury czy wzrostu ryzyka gospodarczego. Inflacja pozostaje podwyższona, ale jednocześnie aktywność gospodarcza utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, a gospodarki wykazują odporność mimo kilku lat funkcjonowania w otoczeniu wyższych stóp procentowych.

Podobną odporność prezentują największe spółki, które w ostatnich latach w największym stopniu odpowiadały za wzrosty światowych indeksów. Mimo okresowych zawirowań rynkowych to właśnie liderzy rynku nadal wyróżniają się siłą fundamentów, zdolnością do generowania zysków oraz utrzymywania wysokiej rentowności. W naszej ocenie potwierdza to zasadność utrzymywania przeważenia części akcyjnej, szczególnie w segmencie największych i najwyższej jakości przedsiębiorstw.

Portfel składa się w 79 proc. z funduszy akcji, głównie rynków rozwiniętych, w przeważającej części Stanów Zjednoczonych. Pozostałe 21 proc. aktywów lokujemy w fundusze obligacji globalnych.

PAWEŁ REGULSKI zarządzający portfelami funduszy, doradca inwestycyjny, Michael/Ström DM

Wynik we wrześniu: -1,83 proc.

Łączna stopa zwrotu: 44,83 proc.

W III kwartale mocnej przeceny doświadczyły obligacje stałokuponowe. Rentowności dziesięcioletnich polskich papierów skarbowych wzrosły na koniec września do 6,34 proc., a amerykańskich do 5,28 proc. Tak wysokie rentowności mieliśmy ostatnio w Polsce w marcu 2023 r., a w USA w 2002 r. Obligacje skarbowe stałokuponowe są tanie. Jednak w terminie jednego miesiąca trudno przewidzieć zachowanie tych papierów głównie ze względu na utrzymujące się wysokie ryzyko geopolityczne. Natomiast w dłuższym horyzoncie, szczególnie w momencie deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, obligacje stałokuponowe powinny wypracować satysfakcjonujące stopy zwrotu. W październiku udział funduszy z grupy polskich obligacji skarbowych zwiększamy do 30 proc., a skarbowych krótkoterminowych do 15 proc. Łącznie fundusze dłużne będą stanowić 60 proc. aktywów.

Przeciwnie jeśli chodzi o instrumenty udziałowe. Globalnie spółki w większości sektorów są drogie. Nakłady inwestycyjne największych spółek AI wciąż rosną, ale wzrost ten stanowi coraz większą część ich operacyjnych przepływów pieniężnych. Obecnie najważniejsze wydają się być kolejne kwartalne wyniki spółek zwłaszcza technologicznych, które rozpoczynają się już w październiku. O rozczarowanie może być łatwo. Udział funduszy akcji redukujemy do 35 proc. aktywów.

PIOTR TUKENDORF doradca inwestycyjny, Erste BM

Wynik we wrześniu: 0,32 proc.

Łączna stopa zwrotu: 15,55 proc.

Wrześniowe posiedzenie FOMC wyraźnie zmieniło narrację na rynkach i dało inwestorom podstawy do pogodzenia się z faktem, że w najbliższym czasie najpewniej zobaczymy jeszcze podwyżki stóp procentowych za oceanem. Podobnie w Polsce wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za wrzesień na poziomie wyraźnie przekraczającym górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego NBP pokazuje, że wzrosty inflacji zaczynają się w pełni materializować oraz to, że ostatnie wzrosty rentowności obligacji nie były przypadkowe. Najbliższe miesiące najpewniej pozostaną pod wpływem stopniowo rosnącej inflacji CPI, w sposób widoczny przekraczającej w Polsce poziom 4 proc. rok do roku. Spowoduje to w konsekwencji, że rentowności krajowych obligacji pozostaną nadal pod wzrostową presją. Dodatkowo na Bliskim Wschodzie sytuacja pozostaje napięta, pojawiają się kolejne informacje o atakach na przepływające statki, a prezydent Trump zaprzeczył doniesieniom o możliwym porozumieniu z Iranem. W takiej sytuacji trudno oczekiwać złagodzenia sytuacji na rynku surowców energetycznych, a to obecnie warunkuje ewentualną redukcję napięć na rynkach finansowych. Pomimo tego, że w średnim terminie pozostajemy pozytywnie nastawieni do rynku akcji oraz obligacji, to w edycji październikowej utrzymujemy bardziej zachowawcze podejście, nie zmieniając ostatniego składu portfela.

DEPARTAMENT DORADZTWA INWESTYCYJNEGO I ZARZĄDZANIA AKTYWAMI, CERES DI

Wynik we wrześniu: -2,82 proc.

Łączna stopa zwrotu: 32,19 proc.

Pomimo oczekiwanej przez wielu korekty, wrzesień okazał się stabilnym miesiącem dla rynkach akcji. Na zielono miesiąc zakończyły zarówno amerykańskie spółki technologiczne, jak i krajowe blue chips.

Odbicie wskaźników inflacji oraz bardzo dobre dane gospodarcze dały z kolei mandat bankom centralnym do podwyżek stóp procentowych. Na taki ruch zdecydowały się nie tylko Fed oraz Europejski Bank Centralny, ale także instytucje z antypodów i Japonii.

W rezultacie na globalnych rynkach długu można było zaobserwować dalsze wzrosty rentowności, co doprowadziło do spadku wycen obligacji.

W naszym portfelu zwiększamy udział akcji z Ameryki Łacińskiej, które w ostatnich miesiącach odznaczają się ograniczoną zmiennością na tle szerokich rynków wschodzących.

Walory z tego obszaru są nisko skorelowane z akcjami spółek technologicznych oraz powinny być beneficjentem obecnej fazy cyklu koniunkturalnego. Jesteśmy także pozytywnie nastawieni do obligacji długoterminowych, które nawet przy utrzymujących się rentownościach powinny gwarantować wysoki kupon bieżący.

Po wrześniowej korekcie spodziewamy się również powrotu do wzrostów wśród metali szlachetnych i spółek wydobywczych.

ZESPÓŁ ANALIZ I DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, DI XELION

Wynik we wrześniu: -2,04 proc.

Łączna stopa zwrotu: 22,64 proc.

Utrzymujemy ograniczoną ekspozycję na akcje. Pogarszająca się szerokość rynku wysyła sygnały nakazujące zachowanie ostrożności, przynajmniej do okresu wyborów połówkowych w USA. Decydujemy się jednak na „krótkookresowy zakład” na Amerykę Łacińską. Wiele wskazuje na to, że wybory prezydenckie w Brazylii wygra Flávio Bolsonaro, który jest uznawany za kandydata bardziej prorynkowego. Wynik wyborów może przez kilka tygodni wspierać brazylijski rynek akcji, choć zastrzegamy, że w długim terminie z tym kierunkiem inwestycyjnym wiąże się stosunkowo dużo ryzyk.

Istotnej korekty dokonujemy także w ramach surowców. Lepszą relację zysku do ryzyka widzimy w metalach aniżeli w ropie naftowej.

W części dłużnej utrzymujemy podwyższoną durację. Polski rynek obligacji uwzględnia obecnie w wycenach scenariusz, w którym RPP musiałaby gasić inflację całkiem pokaźnym cyklem podwyżek. Tymczasem inflacja w Polsce nie wykazuje oznak rozlewania się na inne komponenty koszyka. Nie widać także sygnałów rozkręcającej się spirali płacowo-cenowej. Dlatego też w naszej ocenie rynek obligacji wycenia zbyt dużo. Na tyle dużo, że nawet dostosowawcza podwyżka w wykonaniu RPP nie miałaby istotnego wpływu na kształtowanie się i tak już wysokiego poziomu rentowności.