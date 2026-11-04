Czynniki globalne przesądzą o zasięgu i długości korekty w Warszawie

Październik przyniósł kontynuację hossy i nowe szczyty na GPW, ale ostatnie sesje przyniosły już schłodzenie nastrojów. Czy wzrost ryzyka politycznego w kraju w związku z zaostrzeniem sporu o TK i globalny odwrót od ryzykownych aktywów mogą przemawiać za realizacją zysków i wywołać głębszą korektę w trwającym trendzie na GPW?

Ryzyko głębszej lub dłuższej korekty wzrosło, ale sam spór o Trybunał Konstytucyjny nie jest wystarczającą przesłanką do ogłoszenia końca hossy. Po silnych wzrostach inwestorzy są bardziej skłonni do zabezpieczania zysków, a rynek staje się wrażliwszy na negatywne informacje. Warto jednak zachować chronologię: piątkowa eskalacja konfliktu wokół TK nastąpiła już po zamknięciu GPW, więc nie tłumaczy wcześniejszego pogorszenia nastrojów. Zakładam, że większe znaczenie dla skali korekty będą miały czynniki globalne: zachowanie amerykańskich giełd, rentowności obligacji, kurs dolara oraz przepływy kapitału na rynki wschodzące. W warunkach powszechnego ograniczania ryzyka nawet dobre wyniki polskich spółek mogą nie wystarczyć do zatrzymania odpływu kapitału. Szczególnie narażone są wtedy płynne akcje największych firm, które zagraniczni inwestorzy mogą szybko sprzedać. Czynniki krajowe mogą natomiast sprawić, że GPW będzie zachowywała się gorzej niż porównywalne rynki. Konflikt polityczny staje się istotny dla wycen wtedy, gdy przekłada się na przewidywalność prawa, możliwość uporządkowania finansów publicznych czy wiarygodność instytucji. O trwalszym pogorszeniu sytuacji świadczyłoby połączenie odpływu kapitału, obniżania prognoz zysków i wzrostu wymaganej premii za ryzyko. Możliwy jest również wariant wielomiesięcznej konsolidacji, w której wyniki spółek stopniowo „doganiają” wcześniejsze wzrosty kursów.