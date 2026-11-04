W październiku warunki na krajowym parkiecie były bardziej wymagające dla posiadaczy akcji i ekspertów z biur maklerskich biorących udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych. Wprawdzie indeks WIG zdołał ustanowić nowy szczyt wszech czasów osiągając poziom 161 tys. pkt, ale miał spore problemy z kontynuacją wspinaczki. Zwyżka indeksu WIG wyraźnie wytraciła tempo w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Szeroki wskaźnik zyskał tylko 0,2 proc., co sprawiło, że o zyski było trudniej niż w poprzednich, bardzo udanych miesiącach, o czym przekonali się nasi eksperci. Tylko trzy z siedmiu portfeli może pochwalić się dodatnią stopą zwrotu.

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Typy na listopad

Nie wszystkie spółki wytypowane przed miesiącem spełniły pokładane w nich nadzieje. Wśród największych rozczarowań można wymienić akcje Selvity, której akcje zniżkowały o ponad 24 proc. Mocno we znaki portfelom dała się także kilkunastoprocentowa przecena papierów Asbisu, Decory i Eurocashu. Na drugim biegunie były efektownie drożejące papiery Benefit Systems, Allegro czy Agory, które przyniosły dwucyfrowy zysk.

Po mocno zróżnicowanym pod względem stóp zwrotu miesiącu większość typujących nie zdecydowała się na znaczące roszady w portfelach. Z łask wypadły przede wszystkim spółki, które najmocniej zawiodły. Jednocześnie w kilku przypadkach zdecydowano się na realizację zysków. W listopadzie eksperci postanowili dać szansę spółkom, które w ostatnim czasie radziły sobie gorzej na tle rynku, sięgając w większości przypadków po firmy przecenione niewspółmiernie do ich fundamentów. Mimo sprzyjającej koniunktury w ostatnim czasie na rynku pojawiło się sporo spółek, których notowania z różnych powodów znalazły się w korekcie, nie wyłączając tych z indeksu WIG20. Przykładem jest KGHM, który po przecenie zwróciły uwagę ekspertów. Ponadto nie zabrakło propozycji z szerokiego rynku. Jeśli chodzi o mniejsze spółki głównym kryterium ich wyboru są oczekiwania wiązane z wynikami, co ma związek z sezonem publikacji raportów za III kwartał. Eksperci docenili spółki, które będą miały się czym pochwalić, stąd na celowniku znalazły się AB, Answear.com, Asseco Poland, Auto Partner czy Inter Cars.

Lider zwiększył przewagę

W październiku większość uczestników rywalizacji musiała przełknąć stratę. Uśredniona stopa zwrotu ze wszystkich portfeli fundamentalnych była 1,8 proc. na minusie i była o prawie 2 pkt proc. niższa niż stopa zwrotu WIG, będącego benchmarkiem dla portfeli. Najlepszy wynik wypracował portfel analityków DM BDM. Wytypowane przez nich przed ponad miesiącem spółki przyniosły 3 proc. zysku. Eksperci z BM BNP Paribas w ciągu miesiąca zwiększyli wartość portfela o 2,4 proc. oraz z Ipopemy z wynikiem 1,7 proc. Po dziesięciu miesiącach rywalizacji dodatnią stopą zwrotu mogą się pochwalić wszystkie biura maklerskie. Na prowadzeniu umocnili się analitycy BM BNP Paribas BP, którzy mogą się pochwalić zyskiem z portfela na poziomie blisko 71 proc. Za ich plecami znaleźli się eksperci BM Banku Millennium, którzy fatalnie wypadli w październiku, przez co wyraźnie zwiększyli stratę do lidera. Ich tegoroczna stopa zwrotu liczona od początku roku stopniała do ponad 25 proc. Na trzeciej pozycji są analitycy DM BDM, których tegoroczne inwestycje przyniosły im do tej pory 24 proc.

Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu wynoszącą prawie 25 proc., co jest wynikiem o prawie 10 pkt proc. słabszym od stopy zwrotu z WIG-u, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o 34,5 proc.

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Foto: GG Parkiet

Skład portfela na listopad pozostaje bez zmian.

Foto: GG Parkiet

Skład portfela na listopad pozostaje bez zmian.

Foto: GG Parkiet

Wypada z portfela:

BioMaxima | Zmiana struktury zestawienia.

Wchodzi do portfela:

IMS | Jesteśmy optymistycznie nastawieni do perspektyw spółki i oceniamy, że po kilku relatywnie słabszych kwartałach IMS wraca na ścieżkę wzrostu. Zakładamy, że w II półroczu będzie widoczny wzrost organiczny przychodów i efekt dźwigni operacyjnej. Dodatkowo od III kwartału spółka będzie konsolidować Digital Concept (podmiot ten powinien istotnie poprawić wyniki segmentu „Systemy Digital Signage”).

Foto: GG Parkiet

Wypadają z portfela:

Atende, Selvita | Zmiana struktury portfela.

Comp | Realizacja zysków.

Wchodzą do portfela:

AB | Stawiamy na silną pozycję w dystrybucji IT, korzystanie z rosnącego popytu na sprzęt i możliwość pozytywnego zaskoczenia wynikami.

Action | Wchodzimy ze względu na dobre perspektywy wzrostu wyników, atrakcyjną wycenę i potencjał poprawy rentowności.

Allegro | Wchodzimy z myślą o wzroście wartości obrotów, lepszej monetyzacji reklam i poprawie efektywności logistyki.

Inter Cars | Liczymy na dalszy wzrost sprzedaży i zysków dzięki dobrym warunkom zakupowym oraz automatyzacji logistyki.

Foto: GG Parkiet

Wypadają z portfela:

Agora, CD Projekt, PGE, Scanway | Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

Auto Partner | Spółka wzrostowa (wskaźnik CAGR EPS rzędu 25 proc.), potencjał na ROIC powyżej 16 proc. oraz C/Z 2027-2028 rzędu 10,3-9,2x/

BOŚ Bank | Zakładam re-rating wyceny banku, wynikający z normalizacji ROE na poziomie 8-10 proc.

KGHM | Wysokie ceny miedzi i srebra wspierają EBITDA, przy atrakcyjnych wskaźnikach wyceny C/Z’27 = 6,8x i EV/EBITDA = 4x.

Foto: GG Parkiet

Wypadają z portfela:

Grupa Azoty, Lubawa | Zmiana na spółki o większym potencjale w krótkim terminie.

Wchodzą do portfela:

Asseco Poland | W kontekście wyborów do Kongresu USA stawiamy na spółki, których działalność może pozostać odporna na pogorszenie nastrojów. Utrzymanie kluczowych systemów informatycznych jest wydatkiem, który trudno szybko ograniczyć. Za spółką dodatkowo przemawiają rosnący portfel zamówień i powtarzalne przychody.

Dino Polska | Spółka zapewnia ekspozycję na względnie stabilny popyt na żywność i produkty codziennego użytku.

Foto: GG Parkiet

Wypadają z portfela:

Decora, Neuca, PKO BP | Zmiana na spółki o wyższym potencjale w krótkim terminie.

Wchodzą do portfela:

Answear.com | Perspektywy odbicia wyników w końcówce roku.

Inter Cars | Wciąż sprzyjające środowisko dla spółki po zakończeniu okresu deflacji na rynku części samochodowych.

KGHM | Przecena akcji spółki zaszła za daleko. Obecną wycenę postrzegamy jako okazję.

Zasady budowy portfeli fundamentalnych

W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł.

Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu).

Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy. JIM

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.