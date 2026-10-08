Portfel fundamentalny. Eksperci typują spółki na październik
Krajowe indeksy mają za sobą sześć wzrostowych miesięcy z rzędu. Niesłabnący popyt sprawił, że śrubowanie kolejnych rekordów stało się niemal formalnością. Na koniec września indeks WIG powiększył tegoroczną stopę zwrotu do ponad 34 proc., wspinając się na nowe szczyty, które już w pierwszych dniach kolejnego miesiąca zostały wymazane. To stworzyło biurom maklerskim biorącym udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych dogodne warunki do poprawy stóp zwrotu.
Eksperci biorący udział w typowaniu spółek podobnie jak w poprzednich tegorocznych miesiącach w większości konsekwentnie stawiali na reprezentantów z szerokiego rynku, nie doceniając potencjału największych firm wchodzących w skład indeksu WIG20, które okazały się największymi beneficjentami tegorocznej hossy na krajowym rynku. Ich obecność w portfelach dotąd była mocno ograniczona, choć zaczyna się to zmieniać. Mimo to wytypowane przed miesiącem spółki w większości nie zawiodły, przynosząc większe lub mniejsze zyski portfelom (z jednym wyjątkiem). W październiku eksperci zdecydowali się na roszady w portfelach, realizując przy tym zyski. Najlepszą inwestycją wśród firm, które znalazły się w składzie wrześniowych portfeli, były akcje Asbisu, kontynuujące dobrą tegoroczną passę. W ciągu minionego miesiąca można było na nich zarobić blisko 39 proc. Z kolei ponad 36 proc. zyskały papiery PGE, które z końcem wakacji wróciły na radary inwestorów. Ponad 20 proc. zysk przyniosły także papiery Agory, Dadelo, Cloud Technologies i Scanwaya.
Dobra postawa blue chipów zdobyła jednak uznanie naszych ekspertów, bo w portfelach na nowy miesiąc znalazło się nieco więcej miejsca na papiery wyróżniających się spółek z indeksu WIG20. W ocenie typujących wciąż można znaleźć potencjalne okazje, które nie wyczerpały jeszcze swojego potencjału do zwyżki, mimo zaawansowanej fazy hossy w Warszawie. Na ich celowniku znalazły się przede wszystkim spółki, które w ostatnim czasie przejęły rolę motorów hossy od banków i Orlenu, stąd wybór takich firm, jak PGE czy CD Projekt, choć obie były już obecne w portfelach. Warto jednak zauważyć, że w dalszym ciągu zaufaniem cieszą się banki, a zwłaszcza PKO BP, który dołączył do dwóch portfeli. Głównym argumentem są stosunkowo wysokie stopy procentowe, które tworzą korzystne warunki do dalszej poprawy wyników.
Wśród nowych propozycji tradycyjnie przeważali reprezentanci szerokiego rynku. W przypadku spółek, które znalazły się w kręgu zainteresowań naszych ekspertów, kluczowe znaczenie miał sezon publikacji raportów za II kwartał i całe półrocze 2026 r. Mając na uwadze solidne zaraportowane wyniki w połączeniu z optymistycznymi oczekiwaniami ich zarządów odnośnie do dalszych okresów i akceptowalnymi wskaźnikami wyceny postanowili dać szansę takim spółkom, jak Agora, ATM Grupa, Mirbud, Mostostal Zabrze, Pekabex czy Vigo Photonics.
Eksperci biorący udział w naszej rywalizacji już po raz drugi z rzędu okazali się lepsi w starciu z rosnącym rynkiem. Uśredniona stopa zwrotu z portfeli utworzonych z wytypowanych przed miesiącem spółek we wrześniu wyniosła 4,8 proc. w porównaniu z 3,2 proc. uzyskanymi przez WIG. Aż cztery typujące biura maklerskie postarały się o lepszy wynik, zajmując czołowe miejsca w miesięcznym podsumowaniu. We wrześniu najlepiej typowali analitycy BM XTB. Ich portfel wypracował stopę zwrotu 9,7 proc., zostawiając w tyle ekspertów Ipopemy Private Investments, których inwestycje dały wynik na poziomie 8,7 proc. W pierwszej trójce znaleźli się również przedstawiciele BM BNP Paribas BP, osiągając 7,7 proc. zysku z portfela.
Biorąc pod uwagę wyniki portfeli po trzech kwartałach na prowadzeniu w rywalizacji utrzymali się analitycy BM BNP Paribas BP, zostawiają pozostałych uczestników daleko w tyle. Mogą pochwalić się skumulowaną stopą zwrotu sięgającą blisko 67 proc. Od drugich w klasyfikacji ekspertów BM Banku Millennium dzielą ich już prawie 33 pkt proc. Taką przewagę raczej trudno będzie roztrwonić mimo trzech miesięcy pozostałych do końca tegorocznej rywalizacji. Za to można spodziewać się bardziej zaciętej rywalizacji o kolejne czołowe lokaty, bo będący na trzeciej pozycji analitycy z Oandy TMS Brokers zmniejszyli dystans do wicelidera, osiągając skumulowany zysk na poziomie 27,1 proc., a różnice w wynikach pomiędzy kolejnymi typującymi są niewielkie.
Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu 27 proc. To wynik o ponad 7 pkt. proc. słabszy od stopy zwrotu z indeksu WIG, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o ponad 34 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem różnica w wynikach jednak stopniała o prawie 2 pkt proc.
DM BDM
Wypada z portfela:
Wchodzi do portfela:
BM Banku Millennium
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Noble Securities
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
Ipopema Private Investments
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
DM XTB
Wypadają z portfela:
Wchodzą do portfela:
BM BNP Paribas BP
Skład portfela na październik pozostaje bez zmian.
Oanda TMS Brokers
Skład portfela na październik pozostaje bez zmian.
W skład każdego z portfeli fundamentalnych wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż 10 spółek z rynku głównego GPW, wytypowanych przez ekspertów z biur i domów maklerskich uczestniczących w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł.
Udziały wszystkich spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Modyfikacje składu portfeli możliwe są raz w miesiącu, a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu).
Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku kalendarzowym. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są wypłacane przez spółki dywidendy.
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