Krajowe indeksy mają za sobą sześć wzrostowych miesięcy z rzędu. Niesłabnący popyt sprawił, że śrubowanie kolejnych rekordów stało się niemal formalnością. Na koniec września indeks WIG powiększył tegoroczną stopę zwrotu do ponad 34 proc., wspinając się na nowe szczyty, które już w pierwszych dniach kolejnego miesiąca zostały wymazane. To stworzyło biurom maklerskim biorącym udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych dogodne warunki do poprawy stóp zwrotu.

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Nowości w portfelach na październik

Eksperci biorący udział w typowaniu spółek podobnie jak w poprzednich tegorocznych miesiącach w większości konsekwentnie stawiali na reprezentantów z szerokiego rynku, nie doceniając potencjału największych firm wchodzących w skład indeksu WIG20, które okazały się największymi beneficjentami tegorocznej hossy na krajowym rynku. Ich obecność w portfelach dotąd była mocno ograniczona, choć zaczyna się to zmieniać. Mimo to wytypowane przed miesiącem spółki w większości nie zawiodły, przynosząc większe lub mniejsze zyski portfelom (z jednym wyjątkiem). W październiku eksperci zdecydowali się na roszady w portfelach, realizując przy tym zyski. Najlepszą inwestycją wśród firm, które znalazły się w składzie wrześniowych portfeli, były akcje Asbisu, kontynuujące dobrą tegoroczną passę. W ciągu minionego miesiąca można było na nich zarobić blisko 39 proc. Z kolei ponad 36 proc. zyskały papiery PGE, które z końcem wakacji wróciły na radary inwestorów. Ponad 20 proc. zysk przyniosły także papiery Agory, Dadelo, Cloud Technologies i Scanwaya.

Dobra postawa blue chipów zdobyła jednak uznanie naszych ekspertów, bo w portfelach na nowy miesiąc znalazło się nieco więcej miejsca na papiery wyróżniających się spółek z indeksu WIG20. W ocenie typujących wciąż można znaleźć potencjalne okazje, które nie wyczerpały jeszcze swojego potencjału do zwyżki, mimo zaawansowanej fazy hossy w Warszawie. Na ich celowniku znalazły się przede wszystkim spółki, które w ostatnim czasie przejęły rolę motorów hossy od banków i Orlenu, stąd wybór takich firm, jak PGE czy CD Projekt, choć obie były już obecne w portfelach. Warto jednak zauważyć, że w dalszym ciągu zaufaniem cieszą się banki, a zwłaszcza PKO BP, który dołączył do dwóch portfeli. Głównym argumentem są stosunkowo wysokie stopy procentowe, które tworzą korzystne warunki do dalszej poprawy wyników.

Wśród nowych propozycji tradycyjnie przeważali reprezentanci szerokiego rynku. W przypadku spółek, które znalazły się w kręgu zainteresowań naszych ekspertów, kluczowe znaczenie miał sezon publikacji raportów za II kwartał i całe półrocze 2026 r. Mając na uwadze solidne zaraportowane wyniki w połączeniu z optymistycznymi oczekiwaniami ich zarządów odnośnie do dalszych okresów i akceptowalnymi wskaźnikami wyceny postanowili dać szansę takim spółkom, jak Agora, ATM Grupa, Mirbud, Mostostal Zabrze, Pekabex czy Vigo Photonics.

Portfele gonią WIG

Eksperci biorący udział w naszej rywalizacji już po raz drugi z rzędu okazali się lepsi w starciu z rosnącym rynkiem. Uśredniona stopa zwrotu z portfeli utworzonych z wytypowanych przed miesiącem spółek we wrześniu wyniosła 4,8 proc. w porównaniu z 3,2 proc. uzyskanymi przez WIG. Aż cztery typujące biura maklerskie postarały się o lepszy wynik, zajmując czołowe miejsca w miesięcznym podsumowaniu. We wrześniu najlepiej typowali analitycy BM XTB. Ich portfel wypracował stopę zwrotu 9,7 proc., zostawiając w tyle ekspertów Ipopemy Private Investments, których inwestycje dały wynik na poziomie 8,7 proc. W pierwszej trójce znaleźli się również przedstawiciele BM BNP Paribas BP, osiągając 7,7 proc. zysku z portfela.

Biorąc pod uwagę wyniki portfeli po trzech kwartałach na prowadzeniu w rywalizacji utrzymali się analitycy BM BNP Paribas BP, zostawiają pozostałych uczestników daleko w tyle. Mogą pochwalić się skumulowaną stopą zwrotu sięgającą blisko 67 proc. Od drugich w klasyfikacji ekspertów BM Banku Millennium dzielą ich już prawie 33 pkt proc. Taką przewagę raczej trudno będzie roztrwonić mimo trzech miesięcy pozostałych do końca tegorocznej rywalizacji. Za to można spodziewać się bardziej zaciętej rywalizacji o kolejne czołowe lokaty, bo będący na trzeciej pozycji analitycy z Oandy TMS Brokers zmniejszyli dystans do wicelidera, osiągając skumulowany zysk na poziomie 27,1 proc., a różnice w wynikach pomiędzy kolejnymi typującymi są niewielkie.

Łącznie od początku 2026 r. portfele ekspertów uczestniczących w naszej rywalizacji wypracowały średnią stopę zwrotu 27 proc. To wynik o ponad 7 pkt. proc. słabszy od stopy zwrotu z indeksu WIG, który w tym samym okresie został wyniesiony w górę o ponad 34 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem różnica w wynikach jednak stopniała o prawie 2 pkt proc.

Portfele fundamentalny na paździenik. Typy ekspertów:

DM BDM

Foto: parkiet.com

Wypada z portfela:

Kino Polska | Zmiana struktury zestawienia.

Wchodzi do portfela:

ATM Grupa| Spółka wyceniana jest blisko historycznych minimów przez pryzmat wskaźnika EV/EBITDA dla działalności audiowizualnej. Jednocześnie spółka notuje rekordowe odczyty EBITDA LTM z działalności audiowizualnej. Po wynikach za II kwratał 2026 r., w naszym scenariuszu bazowym, na III i IV kwartał utrzymujemy optymizm dotyczący potencjału wynikowego w segmentach działalności audiowizualnej i zakładamy, że skor. EBITDA LTM z tego obszaru będzie zmierzać w kierunku 70 mln zł (w II kwartale br. byłom to 62,8 mln zł).

BM Banku Millennium

Foto: parkiet.com

Wypadają z portfela:

CD Projekt, Compremum, Dino, Enter Air, Mo-Bruk | Zmiana na spółki o wyższym potencjale w krótkim terminie.

Wchodzą do portfela:

Mostostal Zabrze | Mocny backlog i specjalistyczny biznes kontraktowy wspierają wysoką aktywność w 2027 roku, a poprawa rentowności segmentów produkcyjnych tworzy dodatkowy potencjał wzrostu wyników.

| Mocny backlog i specjalistyczny biznes kontraktowy wspierają wysoką aktywność w 2027 roku, a poprawa rentowności segmentów produkcyjnych tworzy dodatkowy potencjał wzrostu wyników. Neuca | Wysoka kara od UOKiK nie zmienia perspektyw wzrostu biznesu spółki.

| Wysoka kara od UOKiK nie zmienia perspektyw wzrostu biznesu spółki. Oponeo.pl | Zbliżający się sezon wymiany opon może przekuć się w wynikowe żniwa dla spółki.

| Zbliżający się sezon wymiany opon może przekuć się w wynikowe żniwa dla spółki. PKO BP | Wyższe stopy procentowe powinny sprzyjać bankom.

| Wyższe stopy procentowe powinny sprzyjać bankom. Vigo Photonics| Spółka w przededniu przyspieszenia wzrostu, a wyceniana wciąż przez pryzmat słabszych poprzednich trzech lat.

Noble Securities

Foto: parkiet.com

Wypadają z portfela:

Newag| Zamykamy pozycję po odbiciu kursu akcji.

Wchodzą do portfela:

Mangata | Spodziewamy się poprawy wyników w najbliższych kwartałach dzięki osłabieniu złotego i nieco większemu popytowi ze strony klientów zagranicznych.

| Spodziewamy się poprawy wyników w najbliższych kwartałach dzięki osłabieniu złotego i nieco większemu popytowi ze strony klientów zagranicznych. Mirbud | Prognozujemy poprawę wyników w II półroczu 2026 r. oraz w 2027 roku.

| Prognozujemy poprawę wyników w II półroczu 2026 r. oraz w 2027 roku. Pekabex | Strata w II kwartale 206 r. była już symboliczna, mniejsza od naszej prognozy. Spodziewamy się dodatniego EBIT i zysku netto w drugiej połowie 2026 r. i zauważalnej poprawy wyników w kolejnym roku.

Ipopema Private Investments

Foto: parkiet.com

Wypadają z portfela:

Allegro, Cyfrowy Polsat, Creotech Instruments, Grupa Pracuj, Skarbiec Holding, Ten Square Games | Zmiana struktury portfela.

Wchodzą do portfela:

¶ Agora | Wskaźnik stopy dywidendy ‚27-28 odpowiednio na poziomach 5,9 proc. i 7,2 proc., delewarowanie i przyspieszenie AMS.

| Wskaźnik stopy dywidendy ‚27-28 odpowiednio na poziomach 5,9 proc. i 7,2 proc., delewarowanie i przyspieszenie AMS. CD Projekt | Mocny start „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Remaster”, rekordowa liczba 121 tys. graczy na Steam w jednym momencie, liczba zapisów (tzw. wishlist) przekroczyła 900 tys. sztuk na wszystkich platformach. Bliska premiera GTA VI

| Mocny start „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Remaster”, rekordowa liczba 121 tys. graczy na Steam w jednym momencie, liczba zapisów (tzw. wishlist) przekroczyła 900 tys. sztuk na wszystkich platformach. Bliska premiera GTA VI Kruk | Konsens C/Z ‚27-28 wynosi odpowiednio 5,8 oraz 5,4, a wskaźnik stopy dywidendy DY 6,6 proc. i 7,1 proc. Do tego dochodzi silny sentyment do Hoist Finance.

| Konsens C/Z ‚27-28 wynosi odpowiednio 5,8 oraz 5,4, a wskaźnik stopy dywidendy DY 6,6 proc. i 7,1 proc. Do tego dochodzi silny sentyment do Hoist Finance. PGE | Bardzo wysokie CDS-y i oczekiwana publikacja strategii.

| Bardzo wysokie CDS-y i oczekiwana publikacja strategii. Toya | Konsensus C/Z ‚27-28 odpowiednio na poziomach 7,1 i 6,2 i przeprowadzane skupy akcji jako ekwiwalent dywidendy.

| Konsensus C/Z ‚27-28 odpowiednio na poziomach 7,1 i 6,2 i przeprowadzane skupy akcji jako ekwiwalent dywidendy. XTB| konsensus C/Z ‚27-28 wynosi 11,7 oraz 10,6 ,a wskaźnik stopy dywidendy DY 6,3 proc. i 7,1 proc. Do tego dochodzą zmienność na surowcach i potencjał wzrostu bazy klientów ze strony OKI.

DM XTB

Foto: parkiet.com

Wypadają z portfela:

Allegro, Cloud Technologies, Creotech Instruments, Mo-Bruk | Realizacja zysków.

Benefit Systems, Torpol| Zmiana struktury portfela

Wchodzą do portfela:

¶ Atende | Widzimy tutaj potencjał w kontraktach, które mogą przełożyć się na poprawę wyników.

| Widzimy tutaj potencjał w kontraktach, które mogą przełożyć się na poprawę wyników. CI Games | Traktujemy jako bardziej agresywną pozycję, ale uważamy, że potencjał realizowanych przez spółke projektów może być katalizatorem dla kursu.

| Traktujemy jako bardziej agresywną pozycję, ale uważamy, że potencjał realizowanych przez spółke projektów może być katalizatorem dla kursu. PKO BP | Wrześniowa inflacja odbiła wyraźnie, więc rynek może zacząć dyskontować zmianę nastawienia RPP do stóp.

| Wrześniowa inflacja odbiła wyraźnie, więc rynek może zacząć dyskontować zmianę nastawienia RPP do stóp. Selvita | Liczymy na poprawę wyników i odbudowę rentowności.

| Liczymy na poprawę wyników i odbudowę rentowności. Vigo Photonics| Dobre wyniki i mocny portfel zamówień. Widzimy tutaj potencjał wzrostu.

BM BNP Paribas BP

Foto: parkiet.com

Skład portfela na październik pozostaje bez zmian.

Oanda TMS Brokers

Foto: parkiet.com

Skład portfela na październik pozostaje bez zmian.