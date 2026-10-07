WIG zakończył III kwartał na poziomie 157 384,98 pkt., czyli o ponad 16 proc. wyższym niż zanotowany na koniec czerwca. Jak poradził sobie w tym okresie portfel dywidendowy „Parkietu”? Wszystkie sześć biur biorących udział w naszym zestawieniu zakończyło ten okres na plusie. Średnia stopa zwrotu portfela wynosi 12,9 proc. Najwyższą – analogicznie jak kwartał temu – może się pochwalić Adam Zajler z BM Banku Millennium (ponad 24 proc.). Na podium są też Maciej Bobrowski z DM BDM (18 proc.) i zespół BM BNP Paribas BP pod kierownictwem Michała Krajczewskiego (16,2 proc.).

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W ujęciu narastającym liderem również jest BM Banku Millennium, ze stopą zwrotu wynoszącą aż 59 proc. Drugie jest BNP z prawie 47 proc.

Portfel „Parkietu”, licząc od początku roku, jest średnio na 28-proc. plusie. Z jednej strony to imponujący wynik. Ale z drugiej niższy od dynamiki WIG. Indeks zaczynał rok w okolicach 120 tys. pkt. i od tego czasu zyskał ponad 30 proc.

Jaki był trzeci kwartał

Do portfela na III kwartał 2026 r. eksperci z sześciu biur wskazali w sumie 28 różnych spółek, z czego sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Były to: Benefit Systems, Dom Development, LPP, PKO BP, Rainbow Tours oraz XTB. Połowa spełniła pokładane w nich nadzieje. Były to: XTB (wzrost około 41 proc.), LPP (prawie 36 proc.) i PKO (ponad 33 proc.).

Świetnie poradziły sobie też Voxel i Agora, których wyceny w zeszłym kwartale urosły o jedną trzecią. Ale prawdziwą gwiazdą był Asbis, wytypowany przez Millennium. W III kwartale akcje tej dystrybucyjnej spółki kontynuowały tegoroczny rajd i zyskały niemal 89 proc. Kurs idzie w górę wraz ze skalą działalności Asbisu. Według najnowszych dostępnych danych, w sierpniu przychody grupy wyniosły ponad 600 mln USD, co rok do roku oznacza zwyżkę o 91 proc. Czas pokaże, czy wzrost biznesu i jego perspektywy zostały już przed rynek zdyskontowane, czy może czekają nas dalsze zwyżki wyceny.

Spośród 28 spółek siedem skończyło kwartał niższym kursem niż go zaczynało. W gronie pechowców były m.in. Kruk, Budimex czy Modivo.

Wskazania na IV kwartał w portfelu dywidendowym

Do portfela na ostatni kwartał 2026 r. eksperci z sześciu biur wskazali w sumie 27 różnych spółek (wszystkie opisujemy w ramkach powyżej), z czego aż siedem zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Ścisłymi faworytami są Agora i Dom Development. Każda z tych firm znalazła się w typowaniach trzech biur maklerskich. Z kolei po dwa wskazania dostały Benefit Systems, Kruk, LPP, PKO BP i Toya.

Na Agorę postawiły Ipopema Securities, DM BDM i BM Banku Millennium. Ipopema zwraca uwagę na wysoką prognozowaną stopę dywidendy w latach 2027-2028, delewarowanie biznesu i przyspieszenie w AMS (spółka z grupy). Z kolei Maciej Bobrowski z BDM uważa, że wraz z odczytem wyników za II kwartał Agora prawdopodobnie powróciła na ścieżkę wzrostu.

– Jesteśmy optymistycznie nastawieni do potencjału wyników w drugim półroczu. Zakładamy, że w średnim terminie spółka będzie oferować inwestorom atrakcyjny profil wzrostu. Przyjęty przez nas scenariusz bazowy na 2026 r. zakłada skorygowany EBIT w okolicy 110,8 mln PLN (+17,1 proc. rok do roku). Z kolei zakładana ścieżka wynikowa na lata 2027–2028 implikuje wzrost skorygowanego EBIT odpowiednio o 38,7 proc. i 14,6 proc. rok do roku – wskazuje ekspert. Z kolei Adam Zajler z Millennium podkreśla, że Agora korzysta z bardzo dobrej koniunktury na rynku reklamy zewnętrznej, wspieranej przez rosnącą rolę nośników cyfrowych, co przekłada się na wyraźną poprawę wyników segmentu OOH.

– Atrakcyjność spółki wzmacnia odbudowa frekwencji kinowej i mocniejszy repertuar w II półroczu 2026 r., a także dobre perspektywy rynku reklamowego oraz potencjał dalszej poprawy wyników w radiu – uzasadnia ekspert.

Akcje Agory na początku roku były wyceniane na niespełna 10 zł. Wiosną kurs zanotował tegoroczne minimum, spadając poniżej poziomu 8 zł. Obecnie przekracza 11 zł. Tak dobrej passy w ostatnich miesiącach nie miał Dom Development, ale tak liczne wskazania do portfela na IV kwartał świadczą o tym, że zdaniem analityków jest już najwyższa pora, żeby notowania deweloperskiej firmy zaczęły odbijać. Na Dom Development postawiły teraz BM PKO BP, Noble Securities i BM Banku Millennium. Eksperci podkreślają, że spółka ma bardzo mocną bazę wynikową na 2026 r., a jej atrakcyjność wzmacnia wysoka przewidywalność przekazań, wysoka rentowność i dobra pozycja na głównych rynkach mieszkaniowych.

Oprócz wspomnianych już siedmiu firm wytypowanych przez więcej niż jedno biuro, w portfelu na końcówkę roku znalazły się również: Asseco Poland, ATM Grupa, Atrem, Auto Partner, Budimex, Elektrotim, Eurocash, Kęty, Mangata, MFO, Mo-Bruk, Mostostal Zabrze, Murapol, Onde, Pekao, PTWP, PZU, Torpol, Voxel oraz XTB.

Nie ma jednej reguły, jeśli chodzi o to, jakie stopy zwrotu przyniosły do tej pory spółki typowane do portfela. Są takie, które w ostatnich latach mocno podrożały, jak XTB, LPP, PKO BP, Benefit czy Asseco. Ale też takie, których wyceny stopniały, jak Eurocash, Onde czy ATM Grupa. W ocenie ekspertów najwyraźniej przyszedł już czas na odbicie.

– W naszym scenariuszu bazowym na Q3 i Q4 2026 r. utrzymujemy optymizm dotyczący potencjału wynikowego w segmentach działalności audiowizualnej. ATM Grupa wyceniana jest blisko historycznych minimów przez pryzmat wskaźnika EV/EBITDA dla działalności audiowizualnej – zwraca uwagę Bobrowski.

Kiedy skończy się hossa

Kapitalizacja 383 krajowych spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosła na koniec września 2026 r. prawie 1,5 bln zł. Z kolei łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, przekroczyła 3 bln zł. Początek października przyniósł lekkie ochłodzenie nastrojów.

1 października WIG spadł o 1,6 proc., a 2 października o 0,3 proc. Ale obecny tydzień na razie przynosi odbicie. Poniedziałkową sesję indeks zakończył 1,4-proc. zwyżką, a we wtorek kontynuował wzrosty. Po południu był na poziomie 158,7 tys. pkt. (+1,4 proc.). Od początku 2026 r. wzrósł o ponad jedną trzecią, a od momentu rozpoczęcia hossy (jesień 2022 r.) o ponad 250 proc. Dobrze radzi sobie również WIG20, któremu udało się w 2026 r. pobić dotychczasowy rekord z 2007 r. We wtorek WIG20 oscylował w okolicach 4,2 tys. pkt. Analitycy, pytani o perspektywy dla warszawskiej giełdy, nie wykluczają dalszych wzrostów, jeśli spółki nadal będą zwiększać zyski. A to w dużej mierze zależy od kondycji polskiej gospodarki.

Po zrewidowanych przez GUS danych dotyczących dynamiki PKB w 2025 r. (z 3,6 proc. do 3,8 proc.) ekonomiści nie zmieniają swoich oczekiwań na kolejne okresy. Mariusz Zielonka, ekspert z Konfederacji Lewiatan wskazuje, że w pierwszym kwartale gospodarka urosła o 3,5 proc., w drugim o 3,9 proc., a w II półroczu wzrost powinien utrzymać się w okolicy 3,5-3,7 proc. Zmienia się natomiast jego struktura. W ubiegłym roku gospodarkę ciągnęła przede wszystkim konsumpcja. W tym roku jej miejsce zajmują inwestycje, napędzane rozliczeniem środków z KPO i rosnącymi wydatkami na obronność. Konsumpcja słabnie, bo drożejące paliwa i energia niwelują część podwyżek płac. Rosnący import maszyn i urządzeń sprawi z kolei, że handel zagraniczny nadal będzie negatywnie wpływał na wzrost gospodarczy. Ekspert Lewiatana podkreśla, że prognozowane dynamiki nie są złe – to wciąż solidne tempo wzrostu, ale coraz większą rolę odgrywają w nim pieniądze publiczne i unijne. A tych w przyszłym roku zacznie być mniej, co nie pozostanie bez wpływu na PKB.

Portfel dywidendowy. 27 spółek z GPW na czwarty kwartał:

Agora

Agora została wytypowana do zestawienia przez trzy biura: Ipopemę Securities, DM BDM i BM Banku Millennium. Eksperci podkreślają, że Agora korzysta m.in. z dobrej koniunktury na rynku reklamy zewnętrznej i odbudowy frekwencji kinowej.

Asseco Poland

Na Asseco Poland postawiło BM BNP Paribas. Rok 2026 dla Asseco jest bardzo dobry. W I półroczu zysk operacyjny był o 38 proc. wyższy niż rok temu, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej poszedł w górę o 52 proc. do 430 mln zł.

ATM Grupa

ATM Grupa jest faworytem DM BDM. Po relatywnie słabszym II kwartale, eksperci spodziewają się poprawy wyników w II półroczu. Spółka wyceniana jest blisko historycznych minimów biorąc pod uwagę EV/EBITDA dla działalności audiowizualnej.

Atrem

Atrem pozostaje jedną z głównych giełdowych ekspozycji na dynamiczny wzrost nakładów w krajowej elektroenergetyce. Atrakcyjność spółki wzmacnia dobry backlog oraz oczekiwana poprawa rentowności - wymienia BM Banku Millennium.

Auto Partner

Na spółkę Auto Partner w końcówce roku postawiło BM BNP Paribas. Auto Partner mile zaskoczył wynikami za I półrocze. Widać w nich silną odbudowę marży i wzrost rentowności, a także pozytywne efekty dalszej ekspansji i rozwoju sprzedaży.

Benefit Systems

Benefit Systems jest faworytem dwóch biur: Millennium oraz BNP. Grupa Benefitu korzysta z silnej poprawy wyników i marż, wspieranej przez stabilny biznes w Polsce, rosnącą skalę w UE oraz wyraźne odwrócenie sytuacji operacyjnej w Turcji.

LPP

Kurs akcji LPP w ostatnich kilkunastu miesiącach poszedł mocno w górę, ale zdaniem ekspertów potencjał zwyżkowy jeszcze się nie wyczerpał. Handlową spółkę do portfela na IV kwartał wytypowało BM PKO BP i BM BNP.

Mangata Holdins

Mangata Holding jest faworytem Noble Securities. Eksperci spodziewają się poprawy wyników spółki w najbliższych kwartałach dzięki osłabieniu złotego oraz dzięki nieco większemu popytowi ze strony klientów zagranicznych.

MFO

MFO ma przed sobą ciekawy czas. Analitycy zakładają, że spółka będzie w najbliższych miesiącach poprawiać wyniki finansowe. Może też wrócić do wypłaty dywidend od 2027 r. Firmę do portfela na IV kwartał wytypowało Noble Securities.

Mo-Bruk

Mo-Bruk trafił do zestawienia na końcówkę roku dzięki BM BNP. Atutem spółki są solidne wyniki finansowe oraz dobre perspektywy na kolejne kwartały. Giełdowa grupa rozwija się organicznie, ale podtrzymuje również plany akwizycyjne.

Mostostal Zabrze

Na Mostostal Zabrze stawia BM Banku Millennium. Wskazuje, że spółka opiera się na mocnych segmentach: realizacjach przemysłowych i projektowaniu oraz budownictwie ogólnym i inżynieryjnym, wspieranych dużym backlogiem.

Murapol

Atuty Murapolu to wysoka stopa dywidendy oraz niska wycena. Przy prognozach Noble Securities na 2026 r. wskaźnik ceny do zysku to niespełna 6, a EV/EBITDA 5,4. W 2026 r. można spodziewać się około 10-proc. wzrostu liczby sprzedanych mieszkań.

Budimex

Budimex jest dywidendowym pewniakiem w naszym zestawieniu. W najnowszej edycji portfela na budowlaną spółkę postawiło BM BNP. Rok 2026 dla Budimeksu zapowiada się dobrze. Na koniec czerwca portfel zamówień wynosił 17,9 mld zł.

Dom Development

Dom Development został wytypowany przez Noble Securities, BM Banku Millennium i BM PKO BP. Eksperci wskazują na mocną bazę wynikową spółki na 2026 r., oczekiwaną wysoką stopę dywidendy i rentowność brutto powyżej 30 proc.

Elektrotim

Elektrotim korzysta z silnego popytu na inwestycje w sieci elektroenergetyczne. Atrakcyjność spółki wzmacniają rosnący udział rentowniejszych projektów, mocny bilans i regularna polityka dywidendowa - wymienia BM Banku Millennium.

Eurocash

Eurocash ma za sobą trudny czas, co ma odzwierciedlenie w zniżkującej od kilku lat kapitalizacji. Pozytywnych efektów restrukturyzacji kosztowej w grupie i powrotu do wypłaty dywidend w kolejnych latach spodziewają się eksperci Noble Securities.

Kęty

Kęty niedawno podpisały umowę nabycia grupy Metra. Zarząd Kęt liczy, że transakcja zostanie sfinalizowana w I kwartale 2027 r. i deklaruje, że akwizycja nie wpływa na politykę dywidendową spółki. Do portfela na IV kwartał wytypowało ją BM BNP.

Kruk

Na Kruka wskazały dwa biura: Ipopema Securities i BM PKO BP. Atutami Kruka są m.in. atrakcyjny wskaźnik ceny do zysku przy prognozach rynkowych na lata 2027-2028, a także solidna prognozowana stopa dywidendy i dobre nastroje w branży.

Onde

Onde jest faworytem Noble Securtites. „Stopa dywidendy za 2025 r. nie jest imponująca, ale backlog jest rekordowo wysoki, co pozytywnie rokuje na wyniki w najbliższych dwóch latach i powinno skutkować wyższymi dywidendami” - argumentują eksperci.

Pekao

W tym roku Pekao wypłaciło akcjonariuszom 19,77 zł dywidendy na akcję, łącznie 5,19 mld zł. Pierwsze półrocze 2026 r. bank zamknął zyskiem netto w wysokości 2,75 mld zł. Na IV kwartał do portfela spółkę wytypowało BM PKO BP.

PKO BP

PKO BP jest faworytem BM BNP oraz BM Banku Millennium. PKO korzysta z rosnącej skali działalności, silnej pozycji rynkowej w kredytach i oszczędnościach oraz zdolności do utrzymania wysokiej rentowności mimo presji na marżę odsetkową.

PTWP

„Zakładamy, że w II półroczu spółka wykaże dwucyfrowe dynamiki wzrostu na poziomie netto. PTWP może w całym 2026 r. należeć do liderów pod względem dynamiki poprawy wyników w sektorze mediów i rozrywki na GPW” - uważa DM BDM.

PZU

PZU płaci akcjonariuszom nie tylko wysoką nominalnie kwotę, ale oferuje również atrakcyjną stopę dywidendy. Tegoroczne WZ zatwierdziło wypłatę 4,8 zł na akcję, łącznie ponad 4 mld zł. Spółkę do portfela na IV kwartał wytypowało BM PKO BP.

Torpol

Na Torpol postawiło BM Banku Millennium. W jego opinii Torpol pozostaje jedną z najlepszych giełdowych ekspozycji na wzrost nakładów na kolej, a aktywny rynek przetargowy oraz mocny bilans wspierają dalszą budowę portfela zamówień tej spółki.

Toya

Toya to ciekawa propozycja na końcówkę roku w opinii Ipopemy i Noble. Eksperci wskazują na rekordowe wyniki, niską wycenę (jednocyfrowe wskaźniki C/Z przy prognozach na 2027-2028), dobre perspektywy i realizowane skupy akcji.

Voxel

Na medyczną spółkę w IV kwartale postawiło BM PKO BP. Mimo niekorzystnych dla Voksela zmian w finansowaniu badań przez NFZ (były widoczne w II kwartale), w całym I półroczu 2026 r. grupa pokazała wzrost przychodów z kluczowych badań.

XTB

Duża zmienność na rynkach, atrakcyjna wycena przy prognozowanych zyskach oraz możliwe korzyści płynące z uruchomienia OKI to niektóre z argumentów przemawiających za XTB. Do portfela na IV kwartał spółkę wytypowała Ipopema.