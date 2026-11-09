Sejm w zeszłym tygodniu ponownie (bo co do pierwszej nowelizacji były obawy o niekonstytucyjność) przegłosował ograniczenie prawa do ryczałtu, poprzez obniżenie od 2027 r. limitu przychodów warunkującego stosowanie tej formy rozliczeń (z 2 mln euro do 250 tys. euro rocznie).

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Według szacunków Ministerstwa Finansów, prawo do tej formy opodatkowania utraci 43 tys. przedsiębiorców. Reforma będzie oznaczała cofnięcie zmian z 2021 r. Resort przekonuje, że jej celem jest m.in. przywrócenie ryczałtowi jego pierwotnego charakteru, czyli prostej formy rozliczeń przeznaczonej przede wszystkim dla niewielkich firm.

– Liczba przedsiębiorców objętych ryczałtem wzrosła między 2020 r. a 2024 r. o 60 proc. i w 2024 r. przekroczyła milion podatników. Jest to bezpośrednia konsekwencja przepisów Polskiego Ładu, które zwiększyły relatywną korzystność ryczałtu w porównaniu do innych form opodatkowania i jednocześnie umożliwiły rozliczanie się ryczałtem dla dużo zamożniejszych podatników – komentuje dr Michał Możdżeń, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Doprowadziło to do wzrostu przeciętnych przychodów ryczałtowców w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. o 76 proc. Jest to największa furtka dla arbitrażu podatkowego najbogatszych i powinna być czym prędzej domknięta – apeluje.

Jak dodaje Możdżeń, ogólnie Polska, z 87 proc. firm prowadzonych przez osoby samozatrudnione, jest odstającym przypadkiem na mapie europejskiej, gdzie średnio 60 proc. przedsiębiorstw prowadzonych jest w takiej formie. – W drugiej najbardziej zdominowanej przez samozatrudnienie Grecji wartość wskaźnika jest o 14 pkt proc. niższa niż w naszym kraju – mówi. Ocenia, że to w niemałym stopniu efekt optymalizacji podatkowej i wypychania pracowników na samozatrudnienie. – Może też ograniczać możliwości rozwoju firm przez formę opodatkowania nieadekwatną dla dużych podmiotów. Dlatego również relatywne korzyści z podatku liniowego powinny być ograniczane – konkluduje.

Panel za ograniczeniami

To nie są odosobnione głosy. W ramach Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” zadaliśmy do oceny naukowcom z uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce dwie podobne tezy. Pierwszą: „Należy ograniczyć dostępność podatku ryczałtowego dla przedsiębiorców, ponieważ obecne zasady nieproporcjonalnie faworyzują samozatrudnionych kosztem etatowych pracowników”. Drugą: analogiczną, ale dotyczącą podatku liniowego.

Z każdą z tez zgodziła się większość ankietowanych ekonomistów. Z pierwszą: 17 z 22 osób, z drugą 15. – W przypadku dostępności podatku ryczałtowego chodzi nie tylko o kwestię faworyzowania przedsiębiorców względem pracowników etatowych, ale również o bardzo silne bodźce finansowe do tego by, rezygnować z pracy etatowej i kontynuować współpracę w formie – często fikcyjnej – działalności gospodarczej – mówi dr hab. Michał Myck, profesor INE PAN i dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. – Bodźce te dotyczą nie tylko obciążeń w ramach podatku dochodowego, ale również rozwiązań dotyczących składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych – dodaje.

– Nadużycia ryczałtu i jego preferencyjne stawki są jedną z największych niesprawiedliwości i nieefektywności w polskim systemie podatkowym – przekonuje dr Michał Zator, ekonomista z Notre Dame University. – O ile ryczałt może mieć sens w wielu przypadkach, o tyle wzrost jego popularności to w większości rozrost pseudoprzedsiębiorczości – przekonuje. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, liczba osób samozatrudnionych, które nie zatrudniają żadnych pracowników, wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 42 proc.

Leczenie objawów czy przyczyny?

Jedną z osób, które z kolei nie wyraziły aprobaty dla naszych tez, jest dr hab. Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Tego typu pomysł jest zdecydowanie szkodliwy dla gospodarki, ponieważ będzie zniechęcał do bycia przedsiębiorcami na rzecz bycia etatowymi pracownikami – uważa.

Z naszymi tezami nie zgadza się też dr Piotr Arak z WNE UW. Podkreśla jednak konieczność uporządkowania systemu. Zaznacza, że lepiej zrobić to, niż zamykać prostą i tanią w obsłudze formę opodatkowania, z której korzysta wielu drobnych przedsiębiorców. – Różnica w obciążeniach między samozatrudnionymi a pracownikami etatowymi wynika głównie z konstrukcji składki zdrowotnej i z niespójnej siatki stawek, a nie z samego istnienia ryczałtu – przekonuje. Jak proponuje, można by choćby zmienić siatkę stawek i powiązać składkę zdrowotną z podatkiem, przyjmując jako jej podstawę jedną trzecią stawki podatkowej. Wylicza, że obciążenia byłyby wtedy bardziej proporcjonalne do dochodu, a różnica między etatem a działalnością mniejsza. – Wybór formy opodatkowania zależałby od rzeczywistego modelu biznesowego, a nie od arbitrażu podatkowo-składkowego. Taka zmiana zachowałaby zalety ryczałtu, czyli prostotę i niskie koszty rozliczeń, a jednocześnie ograniczyła jego nadużywanie – ocenia. Podobną receptę stawia też w przypadku podatku liniowego: zreformować, nie likwidować.

Propozycje reform

Również inni naukowcy mówią: problemem nie jest samo istnienie ryczałtu czy podatku liniowego, ale to, że jest wykorzystywany do arbitrażu podatkowego. – Po pierwsze, ryczałt powinien być dostępny wyłącznie dla drobnych przedsiębiorców z przychodami poniżej średniej krajowej. Po drugie, należy odejść od opodatkowania całego przychodu na rzecz ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu wynoszących stałe 20 proc. dla wszystkich branż i opodatkowania wyliczonego w ten sposób dochodu zgodnie ze stawkami skali podatkowej – proponuje dr Jan Gromadzki, adiunkt w Katedrze Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. W kontekście podatku liniowego mówi: to główne źródło fikcyjnego zatrudnienia i przyczynia się do zwiększania nierówności w Polsce. – W przeszłości obniżenie podatku dochodowego ograniczyło szarą strefę, ale w dobie cyfryzacji administracji skarbowej ten aspekt traci na znaczeniu – ocenia.

– Ryczałt ma sens w przypadku przedsięwzięć na niewielką skalę, gdy koszty i uciążliwość prowadzenia szczegółowej księgowości są spore w stosunku do zysku – zaznacza dr Paweł Doligalski z Uniwersytetu w Bristolu. – W przypadku wielomilionowych przychodów, koszty księgowości są stosunkowo niskie, więc ryczałt nie powinien być dostępny – wskazuje.

Jednocześnie – jak zwraca uwagę prof. dr hab. Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – sama rządowa ocena skutków zakłada, że ci, którzy z ryczałtu „wypadną”, przejdą w części na podatek liniowy. – Gdybyśmy zaś zlikwidowali podatek liniowy, to duża część podatników „ucieknie” na ryczałt. Domkniemy ryczałt i liniowy, to część osób o bardzo wysokich dochodach ucieknie w formę spółek – wylicza i radzi przeprowadzić reformę w sposób systemowy.

Podatki prostsze, nie niższe

– Należy eliminować faworyzowanie samozatrudnionych względem etatowców – mówi prof. dr hab. Marek Góra z SGH. Podkreśla jednak, że osobną kwestią jest łatwość stosowania. – Podatek liniowy jest prostszy i jako taki tworzy mniej mitręgi administracyjnej, która i tak bardzo obciąża przedsiębiorców z oczywistym negatywnym skutkiem dla ich działalności ekonomicznej – ocenia.

– Podczas gdy można w jakimś stopniu zrozumieć uproszczenie systemu podatku dochodowego w odniesieniu do przedsiębiorców, to niezrozumiałe jest bardzo uprzywilejowane traktowanie ich dochodów względem obciążeń w systemie składek zdrowotnych i w systemie ubezpieczenia społecznego – dodaje dr Myck. I jeszcze głos dra Doligalskiego: należy ograniczyć dostępność podatku liniowego dla fikcyjnych przedsiębiorców, którzy de facto wykonują pracę najemną. – Poza tym, jest duża dysproporcja w stawce opodatkowania najwyższych dochodów na podatku liniowym i na skali podatkowej: 24 proc. vs 41 proc., wliczając składkę zdrowotną. Zmniejszenie tej dysproporcji – choć niekoniecznie jej pełne zniwelowanie – jest rozsądnym rozwiązaniem – uważa.

Liniówka i ryczałt w praktyce

Istotnie: łączne obciążenie tej samej złotówki dochodu może wynieść 41 proc. na skali podatkowej powyżej progu, niespełna 24 proc. na podatku liniowym, a na ryczałcie – przy wysokiej marży – nawet jeszcze mniej. Przypomnijmy: podatek liniowy dla przedsiębiorców wynosi 19 proc. i obejmuje całość dochodu. Podatnik nie korzysta przy tym z części przywilejów dostępnych przy skali, m.in. ulg podatkowych, kwoty wolnej czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Dochód do 120 tys. zł jest więc opodatkowany stawką o 7 pkt proc. wyższą niż przy skali. Powyżej tej kwoty różnica się odwraca: na skali obowiązuje 32 proc., a przy „liniówce” nadal 19 proc. Dlatego przy wysokich dochodach jest ona atrakcyjniejsza. Dodatkowo składka zdrowotna wynosi 4,9 proc. Ryczałt z kolei może być korzystny przy wysokiej marży i niewielkich kosztach. Wynosi od 2 do 17 proc. przychodu, a jego wysokość zależy od rodzaju działalności. Składka zdrowotna wynosi od około 500 zł do 1500 zł, w zależności od poziomu przychodów.

Szacunki KE wskazują, że klin podatkowy dla przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w przypadku umowy o pracę przekracza 40 proc., zaś dla osób samozatrudnionych wynosi od 21 do 34 proc., w zależności od dostępnych ulg podatkowych. Komisja zauważa, że różnice rosną wraz ze wzrostem dochodów. Przykładowo, przy wynagrodzeniu dwukrotnie wyższym od średniej krajowej klin podatkowy wynosi 46 proc. w przypadku umowy o pracę i 31 proc. dla osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Według analizy prof. Michała Brzezińskiego i dr. Leszka Morawskiego z WNE UW w 2022 r. przedsiębiorcy na podatku liniowym zapłacili o 19,1 mld zł mniej PIT i składki zdrowotnej, niż zapłaciliby na skali podatkowej. Największe korzyści z „liniówki” odnieśli najzamożniejsi: 10 proc. najlepiej zarabiających podatników przejęło 71 proc. całej korzyści. Sam górny 1 proc., czyli ok. 5 tys. podatników, objął 30 proc. całej korzyści, średnio 1,1 mln zł na osobę.

Jak mówi prof. Brzeziński, trudno znaleźć w międzynarodowych badaniach dowody na to, że preferencyjne opodatkowanie najlepiej zarabiających osób korzystnie wpływa na wzrost PKB. – Kiedyś ekonomia sądziła, że np. podatek liniowy to rozwiązanie sprzyjające zatrudnieniu, inwestycjom, wzrostowi gospodarczemu. Ale badania tego nie potwierdzają – dodaje.

Wątpliwości co do przekonania, że podatek liniowy sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy, zasiała m.in. analiza polskich badaczy: Justyny Klejdysz i Tomasza Zawiszy. Ich praca wskazała, że wprowadzenie podatku liniowego w 2004 r. zwiększyło głównie „przeklasyfikowanie” pracy, a nie przedsiębiorczość mierzoną tworzeniem dodatkowych miejsc pracy. Siedem lat po przejściu na samozatrudnienie cały czas 60 proc. osób działało samodzielnie. – Wyniki sugerują, że preferencje podatkowe dla samozatrudnionych mogą w mniejszym stopniu wspierać powstawanie firm, które rozwijają się na większą skalę i zatrudniają, a w większym zachęcać do zmiany formy rozliczania pracy – mówiła Klejdysz.