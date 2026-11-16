Kurs Bitcoina spadł w poniedziałek do 64,5 tys. dolarów, w ciągu miesiąca jego notowania skurczyły się o 20 proc., a w ciągu roku spadki przekroczyły 32 proc. Podobnie traciło Ethereum, które w poniedziałek rano był na poziomie 1,8 tys. dolarów, gdy jeszcze przed tygodniem inwestorzy płacili za niego 2,2 tys. Dogecoin kosztuje dziś zaledwie 5 centów, choć miał przynieść odważnym złote góry.

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Dlatego dziś w Prosto z Parkietu gość programu, Eryk Szmyd, analityk XTB, odpowie na bardzo aktualne pytania – w jakiej kondycji są dziś kryptowaluty i co wpływa na ich kurs – wojna w Iranie, powiązany z nią kurs ropy, czy też porażka Republikanów w Kongresie w wyborach midterms. Zwłaszcza, że rozmiar przegranej Republikanów trafnie oddaje określenie „błękitne tsunami”.

Wygrana Demokratów dodatkowo pogorszyła sentyment do kryptowalut, ponieważ inwestorzy obawiają się, że kontrolowany przez Partię Demokratyczną Kongres USA zaostrzy regulacje dotyczące tej klasy aktywów.

Atak na giełdę Binance przypomina ponownie o pogarszającym się bezpieczeństwie cyfrowych aktywów. W sobotę Binance poinformowało, że zamierza przywrócić możliwość wypłat dla pozostałych sieci i aktywów do końca przyszłego tygodnia, w miarę jak działalność tej największej na świecie giełdy kryptowalut wraca do normy po ataku hakerów powiązanych z Koreą Północną, w wyniku, którego z platformy skradziono 6,3 mld dolarów. Dodatkowo hakerzy skradli ponad 400 mln dol., wspierając się nagraniami zhakowanych kamerek na całym świecie, informuje Reuters, bazując na informacjach FBI.

Czy kryptowaluty są dziś bezpieczne u swoich posiadaczy? Na to pytanie odpowiedź pada pod koniec programu.

Zapraszamy na godz. 12.