Vigo Photonics jest producentem detektorów podczerwieni, które są wykorzystywane m.in. w przemyśle, energetyce, w transporcie i przez wojsko. Spółka wyceniana jest na giełdzie na ponad 500 mln zł. Pod koniec października firma zrezygnowała z ambitnego projektu HyperPIC i z około 440 mln zł dotacji. Dlaczego? Czy w związku z tym poniesie jakieś koszty? Na jakim etapie są jej inwestycje związane z projektem matryc podczerwieni do kamer termowizyjnych, które trafią do polskiej armii? Kiedy pojawią się pierwsze przychody z tej linii? Jak przebiega integracja przejętego w marcu amerykańskiego konkurenta?

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