Naszego gościa zapytamy m.in.:

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Czy osłabienie dolara okaże się trwałe, czy jest jedynie krótkoterminową reakcją na wybory?

Czy Rezerwa Federalna rzeczywiście będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych w tempie oczekiwanym przez rynek?

Jak na decyzje Fedu mogą wpłynąć zmiany w inwestycjach technologicznych i sytuacja amerykańskich konsumentów?

Czy zwycięstwo Demokratów może zahamować rozwój centrów danych i uderzyć w największe spółki technologiczne, takie jak Microsoft czy Alphabet?

A może historia ponownie się powtórzy i po krótkim okresie niepewności indeks S&P 500 wróci do wzrostów?

Co wynik wyborów oznacza dla złota, które ponownie przekroczyło poziom 4 tys. dolarów za uncję? Czy scenariusz wzrostu notowań do 5 tys. dolarów jest realny?

Jak zmiana układu sił w Kongresie wpłynie na politykę Donalda Trumpa wobec Iranu, sytuację na Bliskim Wschodzie i ceny ropy naftowej?

Czy rynek kryptowalut ma powody obawiać się Demokratów?

Czy słabszy dolar pozwoli złotemu odrobić wcześniejsze straty?