Michał Jóźwiak, analityk XTB
Naszego gościa zapytamy m.in.:
Czy osłabienie dolara okaże się trwałe, czy jest jedynie krótkoterminową reakcją na wybory?
Czy Rezerwa Federalna rzeczywiście będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych w tempie oczekiwanym przez rynek?
Jak na decyzje Fedu mogą wpłynąć zmiany w inwestycjach technologicznych i sytuacja amerykańskich konsumentów?
Czy zwycięstwo Demokratów może zahamować rozwój centrów danych i uderzyć w największe spółki technologiczne, takie jak Microsoft czy Alphabet?
A może historia ponownie się powtórzy i po krótkim okresie niepewności indeks S&P 500 wróci do wzrostów?
Co wynik wyborów oznacza dla złota, które ponownie przekroczyło poziom 4 tys. dolarów za uncję? Czy scenariusz wzrostu notowań do 5 tys. dolarów jest realny?
Jak zmiana układu sił w Kongresie wpłynie na politykę Donalda Trumpa wobec Iranu, sytuację na Bliskim Wschodzie i ceny ropy naftowej?
Czy rynek kryptowalut ma powody obawiać się Demokratów?
Czy słabszy dolar pozwoli złotemu odrobić wcześniejsze straty?
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