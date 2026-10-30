Naszego gościa zapytamy m.in.:
-
Czy wynik III kwartału można traktować jako „normalny” i powtarzalny w spokojniejszych warunkach rynkowych?
-
Nieco mniejszy udział CFD w przychodach. Jak mocno może on spaść w przyszłości?
-
Co z nowym produktami? Jaki jest plan na opcje i kryptowaluty?
-
Na co XTB chce wydawać pieniądze w kolejnych miesiącach?
-
Jakie plany XTB ma wobec OKI? Jak mocno będzie promowany ten produktu?
-
Które rynki zagraniczne w XTB mają największy potencjał?
-
Jak wyglądają relacje XTB z KNF? Czy broker jest gotowy na potencjalne uderzenie regulacyjne?