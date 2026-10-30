XTB znów powyżej oczekiwań. Jakie plany na kolejne miesiące ma spółka?

Wyniki finansowe znów pozytywnie zaskoczyły rynek. O osiągnięciach finansowych, planach na przyszłość, relacjach z KNF w Parkiet TV Przemysław Tychmanowicz będzie rozmawiał z Omarem Arnaout, prezesem XTB. Start o godz. 12.00.



Aktualizacja: 30.10.2026 12:57 Publikacja: 30.10.2026 11:45