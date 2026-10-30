Naszego gościa zapytamy m.in.:

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  • Czy wynik III kwartału można traktować jako „normalny” i powtarzalny w spokojniejszych warunkach rynkowych?
  • Nieco mniejszy udział CFD w przychodach. Jak mocno może on spaść w przyszłości?
  • Co z nowym produktami? Jaki jest plan na opcje i kryptowaluty?
  • Na co XTB chce wydawać pieniądze w kolejnych miesiącach?
  • Jakie plany XTB ma wobec OKI? Jak mocno będzie promowany ten produktu?
  • Które rynki zagraniczne w XTB mają największy potencjał?
  • Jak wyglądają relacje XTB z KNF? Czy broker jest gotowy na potencjalne uderzenie regulacyjne?