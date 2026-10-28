W trakcie rozmowy zapytamy naszego gościa m.in.:

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Dlaczego polska giełda pozostaje tak mocna, choć warunki na rynkach finansowych nie są łatwe? Czy za odpornością WIG20 i mWIG40 stoi przede wszystkim kapitał zagraniczny?

Czy osłabienie złotego może w końcu doprowadzić do większej korekty na GPW? Dlaczego historyczna zależność między kursem walutowym a zachowaniem polskich akcji przestała być tak widoczna?

Czy mocny sezon wynikowy banków i spółek paliwowych, w połączeniu z korzystną sezonowością, wystarczy, aby warszawska giełda zakończyła rok kolejnymi wzrostami?

Dlaczego polskie obligacje utrzymują wysokie rentowności, podczas gdy na zagranicznych rynkach długu pojawiają się oznaki uspokojenia? Czy inwestorzy obawiają się inflacji, rosnącego zadłużenia Polski i polityki fiskalnej?

Czy dobra kondycja największych amerykańskich spółek technologicznych przesłania problemy pozostałej części Wall Street?

Czy Fed zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych? Jak na amerykański rynek wpłyną wybory połówkowe i historycznie korzystny okres po ich zakończeniu?

Czy polityczne napięcia w Europie stanowią realne zagrożenie dla giełd? Dlaczego inwestowanie na europejskich rynkach wymaga szczególnie starannej selekcji spółek?