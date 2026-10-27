Zapowiada się ciekawy tydzień. Amerykański Fed, Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii będą decydować o kształcie polityki pieniężnej. Jakie są oczekiwania rynku? Czy po podwyżkach stóp procentowych we wrześniu czas na pauzę? W tym tygodniu spłyną też raporty za III kwartał kolejnych spółek na rynku amerykańskim, w tym gigantów technologicznych, czyli Alphabetu, Microsoftu i Amazona. Czy wyniki firm i wypowiedzi prezesów o planach i perspektywach firm podtrzymają hossę na giełdzie? Co najmocniej wpłynie na krótkoterminową sytuację na rynkach?

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