Gościem dzisiejszego programu Prosto z Parkietu jest Michał Stajniak, zastępca dyrektora działu dyrektora Działu Analiz XTB.
Nasz gość odpowie na pytanie - co się dzieje na rynku złota i Bitcoina, w lipcu zarówno metal, jak i kryptowaluta przechodziły podobny kryzys i zeszły poniżej swoich psychologicznych granic, złoto poniżej 4 tysięcy dolarów za uncję, Bitcoin do 59 tys. dolarów. Dzisiaj ich losy są zupełnie inne, złoto po ostrych wzrostach wróciło do poziomu z lipca, natomiast Bitcoin wzrosł do 80 tys. dolarów. Co tutaj się dzieje na tym rynku i jakiego rozwoju wydarzeń mogą inwestorzy spodziewać się do końca roku.
Jaki wpływ mają wybory połówkowe do kongresu na kurs złota i na dalsze losy Bitcoina (oraz innych kryptowalut)?
Jeśli chodzi o Anthropica, tutaj tematem miały być szczegóły IPO firmy, którego rynek spodziewał się w ubiegły piątek. Jednak firma go nie zdradziła, dlatego rozmawiamy o tym, kiedy można się spodziewać debiutu? Dlatego akurat to IPO jest takie ważne i czego można się tu spodziewać, czerpiąc z doświadczeń IPO SpaceX, a także - czy Anthropic może przejąć wszystkie fundusze z rynku gotowe inwestować w AI, więc jak to wpłynie na ewentualne, prognozwane na przyszły rok IPO firmy OpenAI?
Jak się dziś kształtuje sentyment inwetsorów do nakładów na sztuczną inteligencję?
Zapraszamy do tej przeciekawej rozmowy.
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