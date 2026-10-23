Giełda to kasyno? Robert Gwiazdowski vs Kamil Sobolewski

Czy giełda służy inwestowaniu i finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, czy jest raczej kasynem, w którym drobni inwestorzy próbują wygrać z dużo silniejszymi graczami? Gorąca dyskusja w Parkiet TV już o godz. 12.00. Udział w niej wezmą: prawnik Robert Gwiazdowski oraz Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawcy RP. Na program zaprasza Przemysław Tychmanowicz.

