W trakcie dyskusji zastanowimy się m.in.:
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Gdzie przebiega granica między inwestowaniem a spekulacją?
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Czy częste kupowanie i sprzedawanie akcji to jeszcze inwestycja, czy już hazard?
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Dlaczego nawet profesjonalni zarządzający nie mają gwarancji osiągania zysków?
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Czy drobny inwestor, który analizuje spółki po godzinach pracy, ma realne szanse w starciu z wielkimi funduszami dysponującymi miliardami złotych i dostępem do zaawansowanych narzędzi analitycznych?
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A może mniejszy kapitał i większa elastyczność dają mu przewagę nad instytucjonalnymi gigantami?
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Czy giełda prawidłowo wycenia przedsiębiorstwa, czy też emocje i spekulacja potrafią całkowicie oderwać kursy akcji od fundamentów?
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Czego uczą historie Petrolinvestu i innych spółek, których notowania w przeszłości budziły ogromne emocje?
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Jak odróżnić umiejętności zarządzającego od zwykłego szczęścia? Czy wieloletnie dobre wyniki rzeczywiście świadczą o jego kompetencjach?
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I wreszcie, co z tego sporu wynika dla zwykłego Kowalskiego?