Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Paweł Wieprzowski, zarządzający PKO TFI
Podczas rozmowy zapytamy naszego gościa m.in.:
Dlaczego groźba obniżenia klasyfikacji Indonezji przez MSCI wywołała paniczną wyprzedaż akcji i jak duży kapitał może odpłynąć z tamtejszego rynku?
Czy Indonezja ma jeszcze szansę utrzymać miejsce w gronie rynków wschodzących?
Co wydarzyło się na tureckiej giełdzie, gdzie niektóre fundusze osiągały stopy zwrotu przekraczające 60 tys. proc.?
Czy ewentualne wypadnięcie Indonezji i Turcji z indeksów rynków wschodzących może zwiększyć zainteresowanie zagranicznych inwestorów Polską?
Czy polska giełda może stać się najważniejszym rynkiem, przez który globalne fundusze będą inwestować w naszym regionie?
Dlaczego rosnący free float polskich spółek ma tak duże znaczenie dla ich udziału w globalnych indeksach?
Jak Bank Japonii poprzez zakupy ETF-ów stał się jednym z najważniejszych uczestników lokalnego rynku akcji i dlaczego teraz tak trudno mu ograniczyć zaangażowanie?
Czy ETF-y, które miały ułatwiać inwestowanie, zaczynają zaburzać wyceny spółek i ograniczać korzyści z dywersyfikacji?
Dlaczego rosnąca popularność inwestowania pasywnego może paradoksalnie tworzyć nowe okazje dla aktywnych zarządzających?
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