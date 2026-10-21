Podczas rozmowy zapytamy naszego gościa m.in.:

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Dlaczego groźba obniżenia klasyfikacji Indonezji przez MSCI wywołała paniczną wyprzedaż akcji i jak duży kapitał może odpłynąć z tamtejszego rynku?

Czy Indonezja ma jeszcze szansę utrzymać miejsce w gronie rynków wschodzących?

Co wydarzyło się na tureckiej giełdzie, gdzie niektóre fundusze osiągały stopy zwrotu przekraczające 60 tys. proc.?

Czy ewentualne wypadnięcie Indonezji i Turcji z indeksów rynków wschodzących może zwiększyć zainteresowanie zagranicznych inwestorów Polską?

Czy polska giełda może stać się najważniejszym rynkiem, przez który globalne fundusze będą inwestować w naszym regionie?

Dlaczego rosnący free float polskich spółek ma tak duże znaczenie dla ich udziału w globalnych indeksach?

Jak Bank Japonii poprzez zakupy ETF-ów stał się jednym z najważniejszych uczestników lokalnego rynku akcji i dlaczego teraz tak trudno mu ograniczyć zaangażowanie?

Czy ETF-y, które miały ułatwiać inwestowanie, zaczynają zaburzać wyceny spółek i ograniczać korzyści z dywersyfikacji?

Dlaczego rosnąca popularność inwestowania pasywnego może paradoksalnie tworzyć nowe okazje dla aktywnych zarządzających?