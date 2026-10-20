Główne indeksy warszawskiej giełdy w ostatni piątek miały rekordy wszech czasów i to przy gorszej koniunkturze na rynkach bazowych, w tym w USA. WIG przebił 160 tys. pkt, rosnąc w tym roku już o około 35 proc. W tym tygodniu jest schłodzenie nastrojów, rynek się nieco cofa. Jak długo może potrwać rynek byka bez większej korekty? Czy wyceny naszych spółek są dalej atrakcyjne? Czy WIG ma szanse na 200 tys. pkt. i w jakiej perspektywie? Co w największym stopniu będzie wpływać na nastroje na giełdzie w najbliższym czasie? Jakie są największe zagrożenia dla rynku?

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