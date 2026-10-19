Inwestorzy coraz częściej zadają sobie pytanie, czy ogromne nakłady na sztuczną inteligencję przyniosą wkrótce zwrot, zwłaszcza w obliczu utrzymującej się wysokiej inflacji i kosztów finansowania zewnętrznego. I widać to również na Wall Street, gdzie piątkowa sesja zakończyła się wyraźnymi spadkami – zwłaszcza spółek technologicznych powiązanych z AI, w tym CoreWeave czy Broadcom. Wzrost cen ropy naftowej dodatkowo niepokoił inwestorów przed weekendem. Core Weave jest tu ciekawym sygnalem, bo ten operator centrów danych okazał się jedną z największych ofiar obecnej wyprzedaży; obligacje firmy gwałtownie straciły na wartości, a ich rentowność przekroczyła 15 proc.

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Dlatego dziś rozmawiamy z Piotrem Kuczyńskim, ekonomistą D.I. Xelion, o tym, czy można już zacząć mówić o końcu bańki?

Czym się różni koniec bańki od wyprzedaży? W jakim stanie wyprzedaż spółek z grupy magnificent seven zostawi amerykańską giełdę, skoro jej wyniki ciągnęła właśnie „wspaniała siódemka’.

Jakie jest ryzyko recesji? Jak wpłyną wybory na prognozy dla firm technologicznych, skoro rynek spodziewa się, że demokraci w razie wygranej – zaostrzą warunki rozbudowy centrów danych.

Zapraszamy do tego bardzo ciekawego odcinka w poniedziałek!