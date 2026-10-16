W I półroczu przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 31 proc. do 466 mln zł. Wzrosły też EBITDA, zysk operacyjny i zysk netto, ale w mniejszym tempie. Czy jest szansa na poprawę rentowności w II półroczu?

Wyniki za I półrocze tego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Potwierdzają realność celów na 2026 r., które założyliśmy w strategii „Security First”, a zatem dwucyfrowy wzrost EBITDA i skokowy wzrost transferu środków do akcjonariuszy. Jesteśmy w długoterminowym trendzie wzrostu rentowności operacyjnej. Na poziomie EBIT rentowność wzrosła od poniżej 4 proc. w 2022 r. do 10 proc. w 2025 r. Na poziomie EBITDA ten wzrost był od ok. 10 proc. do 16 proc. i nie widać żadnego powodu, żeby trend uległ zatrzymaniu. W II kw. odnotowaliśmy wyraźny wzrost generowanej gotówki. Zrobiliśmy to bez zmiany struktury finansowania. Spłaciliśmy dług do zakładanego poziomu i rozwijamy się organicznie w tempie dwucyfrowym na poziomie EBIT i EBITDA bez przyjęcia.

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EBITDA w I półroczu wzrosła do ponad 83 mln zł. To jest już ponad połowa planu na cały rok. Jakie trendy obserwowaliście w III kw.?

Mamy dwa segmenty działalności: Secure IT i Retail RegTech. W Secure spodziewamy się, że III kwartał był lepszy niż w zeszłym roku. W Retail pewnie zbliżony. Konsekwencją tego w 2026 r. powinien być wynik, który potwierdza nasze plany roczne.

Segment Secure będzie głównym motorem napędowym w najbliższych latach. Grupa pozyskała w ramach programu SAFE kontrakty na łącznie 1,18 mld zł wraz z opcjami dodatkowymi (dwa w ramach konsorcjum, którego spółka zależna Enigma jest liderem). Czy podniosą waszą rentowność?

Kontrakty realizowane w ramach programu SAFE mogą być kolejnym elementem, który przyczyni się do wzrostu naszej rentowności, który obserwujemy od 2022 r. Półtora roku temu w pana programie mówiłem, że widzimy największe szanse wzrostu w sektorze obronnym. Na ten obszar w segmencie Secure IT stawialiśmy. Rentowność w segmencie Secure IT zależy od charakteru kontraktów. Zwyczajowo wyższą rentowność mają kontrakty, w których przedmiotem są dostawy własnych rozwiązań oraz projekty dotyczące zaawansowanych wdrożeń produktów innych firm, ale realizowanych w ramach naszych unikalnych kompetencji w zakresie cyber security. Czasami jest tak, że u strategicznych klientów realizujemy również projekty infrastrukturalne, które musimy pozyskiwać w postępowaniach otwartych. I w takim wypadku rentowność bywa niższa. W ramach umów SAFE mamy dostarczać zarówno własne technologie, czyli rozwiązanie kryptograficzne, które są elementem jednego z kontraktów, jak i zaawansowaną infrastrukturę.

Jak wygląda przygotowanie do realizacji tych kontraktów?

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w sektorze obronnym zbudowaliśmy pozycję solidnego partnera. Przygotowania do realizacji kontraktów w ramach SAFE trwają. Prowadzimy prace projektowe, gromadzimy niezbędne do produkcji komponenty, zamawiamy produkty, których dostarczenie w ramach projektów data center planowane jest w 2027 r. Pozyskaliśmy też finansowanie, które umożliwia nam realizację tych projektów.

Czy zamawiający, czyli Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych skorzysta z opcji dodatkowych w tych kontraktach. Te opcje są stosunkowo dużej wartości?

To jest wyłączna decyzja zamawiającego i organów Unii Europejskiej, które odpowiadają za finansowanie programu SAFE. Zamawiający wyraził intencje skorzystania z większości opcji, ale to jeszcze nie jest decyzja. Czekamy na formalne decyzje dotyczące ich ewentualnego uruchomienia lub nie.

Kontrakty w ramach programu SAFE będą realizowane do 2030 r. Kiedy będą miały największy wpływ na cashflow, na wyniki grupy?

Cashflow jest wynikiem wydatków i wpływów. Ponosimy nakłady. Na razie cashflow jest taki, że to my inwestujemy w te projekty. On oczywiście wyraźnie się poprawi po wpłynięciu pierwszych zaliczek od zamawiającego. Wpływy ze sprzedaży będą widoczne już od przyszłego roku.

Po podpisaniu umów w ramach SAFE zarząd zasygnalizował, że możliwe jest podniesienie celów finansowych zapisanych w strategii. Chodzi o prognozowaną EBITDA i wartość środków przekazywanych akcjonariuszom? To może być duży ruch w górę?

Starannie przygotowujemy się do ewentualnej zmiany prognoz. Ten temat jest wielowątkowy. Jest kilka kamieni milowych w samych projektach SAFE. Zapewnienie finansowania, które już mamy, identyfikacja i zakup krytycznych komponentów. Uwzględnienie ewentualnych opcji dodatkowych. Rozwój wszystkich nurtów poza SAFE, bo przecież mówimy o prognozach całej grupy kapitałowej. Sytuacja jest wielowątkowa i dynamiczna. Widzimy możliwość, żeby te nasze cele podnieść o co najmniej 10 proc.

Czyli na razie obowiązują takie cele: EBITDA w 2027 r. to 165 mln zł, a w 2028 r. – 180 mln zł. A jeśli chodzi o przekazywane środki akcjonariuszom, to plan na 2027 r. mówi o 79 mln zł, a w 2028 r. o 91 mln zł.

Tak. Z opcją ich podniesienia o co najmniej 10 proc.

Czy poza kontraktami w ramach SAFE macie szanse na zdobycie kolejnych umów dla wojska?

SAFE nie zamyka nam możliwości rozwoju. Byliśmy na rynku obronnym, zanim pojawił się ten program. Pewne tematy się toczą. Nasze perspektywy nie dotyczą tylko kontraktacji w zakresie programu SAFE.

Czy liczycie też na więcej zleceń na rynku cyberbezpieczeństwa korporacyjnego?

Tak. To jest szansa zidentyfikowana też lata temu. Im więcej cyfryzacji, tym więcej konieczności obrony danych w świecie cyfrowym. Im więcej jest sztucznej inteligencji, tym więcej dbałości o bezpieczeństwo. Ten nurt nam sprzyja. Oczywiście świadomość dużych organizacji jest większa, bo tam jest też większe dobro, które chronią. W związku z tym duże firmy i instytucje już od dawna korzystają z tego, co my nazywamy cyberbezpieczeństwem korporacyjnym. Teraz niezależnie od tego pojawiają się również regulacje, które ten temat rozbudowują.

W segmencie Secure IT w waszej grupie są też tzw. elektroniczne kajdanki. Jak rozwija się ten rynek?

Polska jest jednym z najbardziej referencyjnych rynków w Europie. Mamy w tym swoją cegiełkę, bo na cztery dotychczasowe przetargi wygraliśmy trzy. Poza Polską prowadzimy podobne systemy w Czechach i w Armenii. Uczestniczymy w wielu postępowaniach przetargowych. Niewykluczone, że będą następne kontrakty. Mamy własną technologię. Ten rynek się konsoliduje. W zasadzie maksymalnie dziesięciu producentów ma szansę sprzedawać swoje usługi w tym zakresie w skali świata niezależnie od lokalnego rynku. Dla nas najważniejszym rynkiem jest Polska. Skupiamy się na tym, żeby w następnym rozdaniu, które będzie pewnie niebawem, również uczestniczyć.

W segmencie Retail RegTech świadczycie usługi dla sieci handlowych oraz dla mniejszych sklepów. To są kasy fiskalne, ale też obsługa systemu kaucyjnego. Jakie są perspektywy tego segmentu?

Czasy, w których nasze wyniki zależały od sprzedaży kas fiskalnych już w dużej mierze za nami. Jeszcze 2021 r. dwie trzecie naszej EBITDA pochodziło z segmentu retail, dokładnie z urządzeń fiskalnych, ale tego już nie ma. Od 2022 r. rozwijamy bardzo mocno model abonamentowy oparty o nasze urządzenia, zatem taki, w którym to my mamy kontrolę nad środowiskiem sprzętowym i to jest w tej chwili najbardziej rentowna część tej działalności. Część z tego to jest system kaucyjny, część – to jest organizacja promocji dla małych i średnich sklepów, a część – to są kasy wirtualne. Nie spodziewamy się, żeby były jakieś jakościowe duże ruchy na rynku. W ciągu roku, dwóch lat może być dodatkowy potencjał wzrostu związany z fiskalizacją nowych grup, czyli z urządzeniami samoobsługowymi i parkingami. Ale doświadczenie pokazuje, że żadnej fiskalizacji w żadnym kraju, nie udało się przeprowadzić w planowanym czasie. Ten segment rozwija się dobrze. Tempo wzrostu jest dwucyfrowe, dzięki abonamentom. One mają łącznie prawie 50 proc. rentowności na poziomie EBITDA.

W tym roku do akcjonariuszy miało trafić 70 mln zł. Spółka przeprowadziła już skup akcji własnych za 35 mln zł. Kiedy będzie kolejny?

Maksymalizacja transferu do akcjonariuszy jest jednym z naszych celów strategicznych. Zwyczajowo skup akcji własnych dzielimy na dwie tury. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie terminu kolejnego skupu. Będzie komunikat w tej sprawie. O ile pamiętam, przez ostatnie dwa lata ta druga tura była przeprowadzana w grudniu.

Kiedy rozmawialiśmy półtora roku temu kapitalizacja Compu wynosiła 1 mld zł. Teraz przekracza 2 mld zł. Jest potencjał do dalszego wzrostu kurs akcji?

Powtórzę to, co powiedziałem wtedy, mamy szansę. Identyfikacja trendów jest właściwa. Zbudowaliśmy organizację, która potrafi korzystać z rynkowych zmian. Nurt bezpieczeństwa dla klientów, którzy najmocniej o to dbają, czyli sektor obronny, duże przedsiębiorstwa i firmy, które mają duże bazy danych to jest właściwy kierunek. Kontrakty SAFE pojawią się w naszych wynikach dopiero od przyszłego roku. Nasza strategia „Security First” kończy się w 2028 r, a perspektywy kontraktacji, które już dzisiaj są potwierdzone, wykraczają kilka lat poza ten horyzont. Mamy dobre perspektywy w tych niszach, w których zaryzykuję twierdzenie jesteśmy albo liderem, albo wiceliderem, albo mamy niezwykle mocną pozycję.

Comp jest kontrolowany przez fundusze emerytalne i inwestycyjne. Ktoś może chcieć was przejąć? Są jakieś podchody?

Nasza działalność w zakresie cyber security jest przedmiotem zainteresowania chyba od 10 lat. Jeżeli ktoś się pojawi z ofertą, zaproponuje konkretne pieniądze, to będziemy mieli o czym rozmawiać. Na razie samodzielnie bez żadnego problemu rozwijamy się w takim tempie, jak widać. Jeżeli ktoś uzna, że jesteśmy łakomym kąskiem, to pewnie musi uwzględnić to w wycenie albo biznesowo dodać coś do nas, czego nie potrafimy dzisiaj sami zrealizować. Obie te drogi są dobre dla akcjonariuszy. Mówię to również jako akcjonariusz spółki.