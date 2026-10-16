W kwietniu 2025 r. prezes Robert Tomaszewski, pytany o wycenę spółki na giełdzie i jej perspektywy biznesowe mówił nam, że „jest przestrzeń do dalszego wzrostu, że Comp jest firmą, która jest dobrze skrojona na czasy niepewności, które są przed nami”. Półtora roku temu Comp był wyceniany na 1 mld zł, po wzroście kursu od jesieni 2022 r. o około 440 proc. Dzisiaj wycena Compu przekracza już 2,1 mld zł, kurs dalej bije rekordy.

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Jakie perspektywy ma ta informatyczna grupa, świadcząca usługi m.in. z zakresu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa? Spośród giełdowych spółek Comp jest największym beneficjentem programu SAFE. Zdobył kontrakty dla wojska warte 1,18 mld zł. Jak idą przygotowania do ich realizacji? Czy te kontrakty znacząco podbiją rentowność grupy? Czy zmienią się cele finansowe spółki, tj. prognozowana EBITDA i wartość środków przekazywanych akcjonariuszom w kolejnych latach? Jakie są perspektywy rozwoju w segmencie usług dla sektora handlowego (kasy fiskalne, obsługa systemu kaucyjnego itp.)?

Emisja rozmowy dzisiaj o godz. 12.00. Zapraszamy na parkiet.com i na nasz kanał na YT.