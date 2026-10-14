Gościem Przemysława Tychmanowicza w środę w Parkiet TV będzie Patryk Pyka, dyrektor analiz i doradztwa w DI Xelion.
Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Patryk Pyka, dyrektor analiz i doradztwa w DI Xelion. Naszego gościa zapytamy m.in.:
Ropa naftowa i wojna na Bliskim Wschodzie. Czego się spodziewać?
Czy czwarty kwartał przyniesie zmianę układu sił na rynkach finansowych?
Czy polskie obligacje dziesięcioletnie mogą osiągnąć rentowność 7 proc., czy raczej obecne poziomy są już okazją inwestycyjną?
Co stanie się z amerykańską giełdą po wyborach połówkowych i dlaczego mniejsze spółki z GPW mogą okazać się atrakcyjniejsze od największych?
Czy złoto ma jeszcze szansę zbliżyć się do 5 tys. dolarów za uncję?
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