Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Patryk Pyka, dyrektor analiz i doradztwa w DI Xelion. Naszego gościa zapytamy m.in.:

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Ropa naftowa i wojna na Bliskim Wschodzie. Czego się spodziewać?

Czy czwarty kwartał przyniesie zmianę układu sił na rynkach finansowych?

Czy polskie obligacje dziesięcioletnie mogą osiągnąć rentowność 7 proc., czy raczej obecne poziomy są już okazją inwestycyjną?

Co stanie się z amerykańską giełdą po wyborach połówkowych i dlaczego mniejsze spółki z GPW mogą okazać się atrakcyjniejsze od największych?

Czy złoto ma jeszcze szansę zbliżyć się do 5 tys. dolarów za uncję?