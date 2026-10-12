Odpowiedzią są w pewnym sensie wyniki zakupów, blisko 40 proc. z 7,9 mld zł we wrześniu kupujący przeznaczyli na obligacje jednoroczne.

Reklama Reklama

Dlatego z naszym gościem dziś, którym jest Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, zastanawiamy się – czy powinniśmy się cieszyć ofertą obligacji, czy martwić długiej, czy kawa nie wyklucza herbaty?

- Te odsetki, które płaci państwo za rentowności tych obligacji, gdzie one trafiają? Do tych instytucji i obywateli, które te pieniądze pożyczyły państwu. Mamy więc de facto obieg zamknięty. Problemem byłoby, gdyby nasz dług, wypływał za granicę. Albo był w rękach instytucji nierezydentów polskich – mówi Zielonka. Tymczasem nasz dług, mimo tego, że dobija do granicy, zależy od definicji, 54 albo 61 proc., i nie spowalnia gospodarki.

Nasz gość ma, jak sam przyznaje, kontrowersyjną tezę, że rosnący dług publiczny wcale nie jest szkodliwy dla gospodarki. - Nie ma żadnych dowodów, że 60 proc. jest złe, a 80 proc. jest już bardzo złe, a 100 proc. może być turbo złe. Nie ma takiego czynnika, który by pokazywał, że te 60 proc. jest dobrym poziomem. – mówi Mariusz Zielonka. W jego ocenie, taka była relacja długu do PKB krajów, które 20 lat temu wchodziło do powstającej Unii Walutowej. – Cały dynamizm rynku się absolutnie zmienił od tego momentu i nie ma żadnej refleksji na temat tego, czy te 60 proc. jest dobre. Francja w przyszłym roku dojdzie do 121 proc. – mówi Zielonka.

Jak inflacja wpływa dziś na atrakcyjność obligacji?

Czy wejście w życie OKI wpłynie jakoś na atrakcyjność obligacji, i dlaczego raczej nie?

A także, czy dla Polski wprowadzenie euro byłoby dziś korzystne, i dlaczego – zdaniem naszego gościa – absolutnie nie?

O tym wszystkim rozmawiamy w Prosto z Parkietu, zapraszamy o 12!