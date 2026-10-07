Wysokie rentowności obligacji skarbowych nie przestały straszyć, ale rynki akcji robią swoje. Indeksy giełdowe, te najważniejsze, również polskie, biją rekordy. Czy hossa ma jeszcze dużo paliwa? Co będzie ją dalej napędzać?

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– Czwarty kwartał powinien być udany na rynku amerykańskim. Czołowe spółki z indeksu S&P 500 powinny pokazać bardzo dobre wyniki finansowe. Do tego dochodzi potencjalny debiut na giełdzie firmy Anthropic w końcówce listopada albo w grudniu, który też będzie napędzał sentyment rynku do sektora półprzewodników. Są szanse na nowe rekordy na giełdzie i przebicie przez S&P 500 poziomu 8 tys. pkt. – mówi Piotr Miliński, dyrektor ds. rynków zagranicznych w Quercus TFI, zarządzający funduszami. A jak ocenia warszawską giełdę? Ile może zyskać do końca roku WIG20? Jakie widzi czynniki ryzyka dla rynku?

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