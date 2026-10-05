Enter Air to czarterowy przewoźnik lotniczy. Firma jest wyceniana na giełdzie na około 870 mln zł. W I półroczu tego roku grupa wykonała o 7 proc. więcej operacji r/r. Odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 18 proc. (liczony w PLN). Wzrosły też koszty działalności operacyjnej o 23 proc.

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Ten wzrost kosztów wynikał m.in. z wyższych kosztów paliwa. Jak mocno konflikt na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się z cenami ropy i cenami paliwa lotniczego przekłada się na wyniki grupy? Czy w pełni udaje się przenosić wyższe koszty na klientów? W jakim horyzoncie spółka ma zabezpieczone ceny paliwa? Jaki pod względem operacyjnym był III kw., najważniejszy sezonowy okres w roku? Jakie są oczekiwania firmy na sezon lato 2027 i zima 2027/28? Jak zmieni się flota samolotów grupy? Jak przebiega integracja przejętego niedawno biura podróży Nekera? Czy kurs akcji spółki, który w ciągu roku spadł o 17 proc., odzwierciedla perspektywy i potencjał spółki?

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