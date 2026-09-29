Naszego gościa w trakcie rozmowy zapytamy m.in.:

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Czy wzrost rentowności obligacji do najwyższych poziomów od około 20 lat to już poważne zagrożenie dla rynków?

Jak duże znaczenie dla inflacji i polityki banków centralnych mają dziś ceny ropy oraz sytuacja w Cieśninie Ormuz?

Czy obecne podwyżki stóp procentowych można już nazwać nowym cyklem zacieśniania polityki pieniężnej?

Czy Fed zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp jeszcze w tym roku?

Czy mocny dolar ma przed sobą jeszcze przestrzeń do dalszego umocnienia, czy obecny ruch jest tylko przejściowy?

Czy spadki cen złota oznaczają zmianę trendu, czy jedynie dostosowanie do wysokich rentowności?

Czy mimo rosnących stóp i napięć geopolitycznych S&P 500 nadal ma potencjał do ustanawiania nowych rekordów?

Jak duże znaczenie dla dalszych wzrostów na Wall Street będzie miał rozpoczynający się sezon wyników i rozwój sztucznej inteligencji?

Czy rozdźwięk między wysokimi rentownościami obligacji a siłą rynku akcji może utrzymać się w dłuższym terminie?

Gdzie dziś widać więcej potencjału: na amerykańskim rynku długu czy na rynku akcji?

Dlaczego polska giełda zachowuje się relatywnie mocno mimo silnego dolara i słabości wielu innych rynków wschodzących?