Z badania ING przeprowadzonego w 11 krajach wynika, że w zestawieniu z innymi europejskimi państwami wypadamy dobrze pod względem finansowego spokoju. Aż 74 proc. respondentów w Polsce jest zadowolonych ze swojej sytuacji – dość dobrze radzi sobie 64 proc., a żyje komfortowo 10 proc. W drugiej pod tym względem Holandii uważa tak 70 proc. osób, a średnia dla wszystkich 11 rynków wynosi 56 proc. Posiadaniem poduszki finansowej (77 proc.) wyprzedzamy m.in. Włochów, Hiszpanów, Szwajcarów i Niemców, choć oszczędności są relatywnie niższe niż w innych krajach. W 2025 r. Polacy dysponowali ponad dwukrotnie niższym zasobem aktywów finansowych netto (aktywa-zobowiązania) w relacji do PKB (78 proc. PKB) niż średnia dla EU27 (165 proc. PKB). W porównaniu do 2017 roku stan aktywów netto powiększył się o około 13 proc. PKB, ale dokonało się to dzięki spadkowi stanu zobowiązań (delewarowanie), podczas gdy stan aktywów finansowych pozostał stabilny (około 100 proc. PKB). Polacy preferują płynność (gotówka, depozyty bankowe) bardziej niż możliwość zysku w innych instrumentach finansowych, co świadczy o większej awersji do ryzyka.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Oszczędzanie Powoli rośnie stopa oszczędności W drugim kwartale aktywa finansowe ogółem polskich gospodarstw domowych wzrosły w ujęciu rocznym o +15,5 proc., co było najwyższą dynamiką od Q1 20...

W rezultacie w Polsce w instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje, fundusze, ETF) inwestuje co trzeci dorosły, podczas gdy w Europie jest to średnio 40 proc. Z drugiej strony kolejna jedna trzecia ankietowanych przyznaje, że myśli o wejściu na rynek w przyszłości.

– Polskie społeczeństwo się bogaci, a w latach 2024–25 wzrost dochodów rozporządzalnych pozwalał zarówno na utrzymanie solidnego wzrostu wydatków konsumpcyjnych, jak i wzrost stopy oszczędzania gospodarstw domowych, do około 8 proc. w ujęciu makroekonomicznym. Jest to wskaźnik wyższy niż średnia długoterminowa. Przed pandemią było to około 5 proc. – mówi Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

W strukturze aktywów finansowych (brutto) według danych Eurostatu, około połowa aktywów Polaków (49 proc. vs 30 proc. w EU27) w 2025 przypadała na gotówkę i depozyty bankowe (bieżące i terminowe). Udział gotówki zwiększył się wyraźnie po okresie pandemii (z 9 proc. w 2017 w do 11 proc. aktywów finansowych w 2025) i był najwyższy w badanej grupie krajów. Na tle EU27, w Polsce niski jest natomiast udział akcji i udziałów kapitałowych w całości aktywów finansowych (19 proc. vs 27 proc.) oraz udziałów lub jednostek uczestnictwa w funduszach (6 proc. vs 11 proc.), a szczególnie udział aktywów w systemach ubezpieczeniowych i emerytalno-rentowych (14 proc. vs 26 proc.).

Czytaj więcej Emerytura W przyszłym roku pierwsze emerytury z OIPE bez podatku Europejska Emerytura, uruchomiona w Polsce w październiku 2023 r., zbliża się do momentu pierwszych wypłat oszczędności na preferencyjnych zasadach...

Obawa przed stratą

Najsilniejszym hamulcem pozostaje strach przed utratą odłożonych pieniędzy, mówi o tym ponad połowa ankietowanych. Zaraz za nim plasuje się poczucie braku wiedzy o tym, jak działają poszczególne rozwiązania finansowe. Dodatkowo 42 proc. Polaków uważa, że ma zbyt małe oszczędności, by rozpocząć inwestowanie, co stawia nas zaraz za Rumunią i Francją. Znaczenie mają też kwestie praktyczne: około 40 proc. badanych zniechęcają podatki od zysków oraz potrzeba posiadania gotówki pod ręką, na wypadek nagłych wydatków. Z kolei co trzeci ankietowany obawia się opłat i prowizji albo odkłada na konkretny cel życiowy i nie chce ryzykować, że wahania koniunktury pokrzyżują te plany.

Na tle reszty Europy Polacy wyróżniają się stosunkowo sceptycznym podejściem do rynków kapitałowych. 48 proc. z nas uważa, że inwestowanie przypomina „grę w kasynie” i w dużym stopniu zależy od szczęścia. Pytani, co w perspektywie 10 lat przyniesie najlepszy zwrot, polscy respondenci wskazują tradycyjne, namacalne aktywa: złoto i nieruchomości. Może to wynikać ze wzrostu ich cen w ostatnich latach.

Inflacyjny dylemat

Czy inflacja zmieni poglądy Polaków na inwestowanie? A może sprawią to decyzje Rady Polityki Pieniężnej? Nowa projekcja NBP wskazuje na istotnie wyższą inflację w 2027 – do 4,2 proc., o prawie 1 pp powyżej bieżącej prognozy ekonomistów PKO BP. Według NBP inflacja ma również w 2028 zbiegać do celu wolniej od ich prognozy. – Na ten moment podtrzymujemy prognozę, że w najbliższych miesiącach stopy NBP pozostaną bez zmian – hamująca dynamika płac i ograniczone możliwości przenoszenia wyższych kosztów energii na ceny, konkurencja ze strony Chin powinny trzymać inflację bazową w ryzach – przewidują.

Natomiast analiza domu maklerskiego Banku BNP Paribas wskazuje na możliwość podwyżek o łącznie 50 punktów bazowych na przełomie roku, jeśli wzrośnie ryzyko utrwalenia inflacji. To scenariusz warunkowy, zależny przede wszystkim od cen surowców energetycznych i ich wpływu na pozostałe ceny w gospodarce.

Wszystko wskazuje zatem, że w najbliższym czasie Polacy staną przed dylematem: nie ryzykować i pozwolić na pewną nominalną stratę oszczędności w bankach czy zaryzykować, zainwestować w instrumenty finansowe, które mogą dać wyższy zysk – ale z ryzykiem straty.