Młoda para oszczędza pieniądze
Mimo dynamicznego wzrostu udziału uprawnień emerytalnych struktura aktywów gospodarstw domowych w Q2 2026 nadal wskazuje, że Polacy najchętniej trzymają oszczędności na kontach i w gotówce. Depozyty bieżące odpowiadały za 26,6 proc. całości aktywów, gotówka za 11,3 proc., a pozostałe depozyty za 10,1 proc. Depozyty bieżące rozliczeniowe są najważniejszym składnikiem aktywów od II kwartału 2015 r. Od III kwartału 2025 r. ich udział utrzymuje się w okolicach 26,5 proc. W Europie najwyższy udział tych depozytów ma Malta – 67,3 proc. PKB na koniec II kwartału. Średnia dla Unii Europejskiej to 321,8 proc. Najniżej plasuje się Holandia – 9,2 proc. Malta ma również najwyższy udział depozytów bieżących w aktywach finansowych gospodarstw domowych: 32 proc. Polska plasuje się na 7. pozycji w UE. Najniżej jest znów Holandia – 3,1 proc.
Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w II kw. wzrosła do 10,09 proc., czyli o 0,6 pkt proc. w relacji kwartał do kwartału - podał Eurostat. W IV kwartale 2025 r. stopa oszczędności wynosiła 9,78 proc. (wobec 9,39 proc. w III kwartale 2025 r.), a w całym 2024 roku notowano poziom około 7,8 proc. W skali całej Unii Europejskiej Polska plasuje się w ogonie zestawienia pod względem stopy oszczędności, zajmując trzecie najniższe miejsce we Wspólnocie. Choć w II kwartale 2026 roku nasz wskaźnik zanotował obok Czech jeden z największych wzrostów kwartalnych w UE, wciąż mocno odstajemy od unijnej średniej oraz liderów regionu. Średnia Unii Europejskiej wynosi 13,87 proc. Krajem o najwyższej stopie oszczędności gospodarstw domowych są Niemcy (osiągające poziom ok. 19–20 proc.) oraz Słowenia (która w ujęciu kwartalnym w 2026 roku regularnie notuje rekordowe wyniki na poziomie 22,49 proc.). Tuż za nimi plasują się Czechy (ponad 19 proc.). Czesi niemal podwoili swoją stopę oszczędności w ciągu dekady, budując silną poduszkę finansową. Jeśli natomiast wziąć pod uwagę wszystkie kraje europejskie, liderem jest Szwajcaria, gdzie obywatele odkładają średnio ponad 23 proc. swojego dochodu rozporządzalnego.
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