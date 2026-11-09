Uprawnione instytucje powoli dopinają ofertę osobistych kont inwestycyjnych, które będzie można uruchomić od nowego roku. A jakie pytania i wątpliwości mają sami inwestorzy? Okazuje się, że jest ich sporo. Pierwsze dni akcji „OKI? Zapytaj ”Parkiet" przyniosły wiele zapytań ze strony naszych czytelników. Publikujemy pierwsze pytania z odpowiedziami naszej redakcji.

Reklama Reklama

Czy można przenieść aktywa, np. akcje, z dotychczasowego rachunku maklerskiego na OKI?

To jedno z najczęstszych pytań naszych czytelników i pewnie jeden z bardziej zastanawiających elementów ustawy o OKI. Niestety, przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia posiadanych akcji, obligacji, ETF-ów czy jednostek funduszy inwestycyjnych bezpośrednio ze standardowego rachunku maklerskiego na OKI. W praktyce zatem inwestor będzie musiał sprzedać posiadane akcje na zwykłym rachunku, rozliczyć ewentualny, 19-proc. podatek od osiągniętego zysku, przelać środki na OKI i ponownie kupić wybrane instrumenty. Przed całą operacją warto się zastanowić nad jej ekonomicznym sensem.

Jakie będą oferty kont OKI i związane z nimi opłaty?

OKI będą mogły oferować banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń oraz dobrowolne fundusze emerytalne. W ramach kont będzie można korzystać z rachunków maklerskich, które dają dostęp do instrumentów notowanych na rynku, w tym ETF-ów i obligacji, funduszy inwestycyjnych, obligacji skarbowych, lokat bankowych. Główne instytucje zapowiadają, że podstawowe czynności, takie jak otwarcie konta, wpłaty i wypłaty, mają być bezpłatne, ale nie musi to być regułą i warto będzie dokładnie przeanalizować umowę. Od konkretnej instytucji będą też zależeć wysokość prowizji maklerskich, opłat za zarządzanie funduszami oraz kosztów przewalutowania.

Jakie uniwersalne portfele mogą budować początkujący inwestorzy?

OKI nie musi oznaczać inwestowania wyłącznie w akcje GPW. Możliwe będzie budowanie portfela łączącego różne klasy aktywów, w zależności od naszego apetytu na ryzyko. Część instytucji pracuje nad udostępnieniem modelowych portfeli inwestycyjnych w ramach OKI. Przykładowo portfel ostrożny może składać się w 60 proc. z obligacji skarbowych, w 30 proc. z funduszy dłużnych i w 10 proc. z akcji. Portfel dynamiczny może składać się w 70 proc. z akcji i 30 proc. z funduszy dłużnych. To oczywiście tylko przykłady, a nie indywidualne rekomendacje inwestycyjne. Przy wyborze poszczególnych aktywów warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie instrumenty będą objęte zwolnieniem z podatku od zysków (i ewentualnego podatku od aktywów). Szczególnie istotne będą waluta denominacji i rodzaj instrumentu. Przykładowo akcje denominowane w złotym mogą kwalifikować się do zwolnienia, natomiast zagraniczne akcje denominowane w dolarze już nie.

Co z podatkiem od dywidend?

Jedną z istotnych zalet OKI będzie zwolnienie dochodów z podatku Belki, w tym od dywidend uzyskiwanych z aktywów zgromadzonych na koncie. Dotyczy to również sytuacji, w której wartość aktywów przekroczy 100 tys. zł. Trzeba jednak rozróżnić dywidendy krajowe i zagraniczne. W przypadku zagranicznych spółek może nadal występować podatek u źródła pobierany w kraju emitenta. OKI nie znosi automatycznie zagranicznych obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej Emerytura OKI zjedzą IKE. Istnieje ryzyko kanibalizacji programu emerytalnego Eksperci finansowi i emerytalni obawiają się, że uruchomienie OKI przynajmniej na początku nie przyciągnie nowego kapitału, może zaś sprawić, iż tr...

Czy gotówka na rachunku maklerskim będzie wliczana do wartości aktywów?

Tak. Ustawa zalicza do aktywów OKI również środki pieniężne i należności zapisane na rachunku pieniężnym prowadzonym przez podmiot maklerski. Trzeba jednak pamiętać o rozróżnieniu między wartością wszystkich aktywów a aktywami kwalifikującymi się do zwolnienia podatkowego. Nie każda gotówka i nie każdy instrument automatycznie korzystają z limitu 100 tys. zł. Istotna jest również średnia wartość aktywów w ciągu roku, a nie tylko stan rachunku na koniec grudnia.