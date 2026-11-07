Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jak podkreśla Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu, obecna sytuacja w polskiej gospodarce nie daje RPP powodów, żeby spieszyć się z podwyżkami stóp procentowych. Inflacja spadła mocniej od oczekiwań, presja płacowa nie narasta, a konsumpcja, choć nadal rośnie, wykazuje pierwsze oznaki osłabienia. Na razie nie widać też wyraźnych sygnałów, żeby wysokie ceny energii przekładały się na trwały wzrost inflacji w pozostałych kategoriach.

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– Nie oznacza to jednak, że zagrożenie minęło. Spadek inflacji to w dużej mierze efekt programu CPN, który ma obowiązywać tylko do końca roku. Do tego dochodzi ryzyko osłabienia złotego, szczególnie jeśli Fed i EBC będą dalej podnosić stopy. Słabszy złoty oznaczałby z kolei droższe produkty z importu. Dlatego podtrzymujemy prognozę utrzymania stóp w Polsce bez zmian do końca 2026 roku, ale nie wykluczamy podwyżek na początku przyszłego roku. Wiele będzie zależało od tego, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje i ceny ropy spadną – uważa analityk Portu.

– Dla kredytobiorców brak zmiany oznacza przede wszystkim brak bezpośredniego impulsu do obniżenia rat. Przy zmiennym oprocentowaniu ich wysokość zależy jednak także od rynkowych stawek oraz terminów aktualizacji zapisanych w umowie. Z kolei oszczędzający nie powinni utożsamiać stabilnych stóp z gwarancją niezmiennego oprocentowania nowych lokat. Dla domowych budżetów najważniejsze pozostaje trwałe ograniczenie inflacji, ponieważ wolniejszy wzrost cen zmniejsza tempo utraty siły nabywczej pieniędzy – podkreśla Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.

Presja kosztów na finanse Polaków

Tymczasem Polacy chcą budować bezpieczeństwo finansowe, ale coraz trudniej im przeznaczać na ten cel odpowiednie środki. Wyniki badania wskazują rosnącą presję kosztów utrzymania na finanse gospodarstw domowych. Jedynie 25 proc. respondentów ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą, podczas gdy rok wcześniej było to 30 procent. Jednocześnie aż 68 procent Polaków deklaruje, że ich dochody w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie uległy zmianie. W praktyce oznacza to, że wielu gospodarstwom domowym coraz trudniej nadążać za wzrostem kosztów utrzymania.

Najbardziej odczuwalne okazały się podwyżki cen paliw, energii elektrycznej, żywności oraz kosztów związanych z mieszkaniem. To właśnie wydatki, których nie sposób łatwo ograniczyć, są dziś głównym źródłem presji na domowe budżety.

Konsekwencje widać w sposobie gromadzenia oszczędności. Coraz więcej osób odkłada niewielkie kwoty, a 32 procent oszczędzających przeznacza na ten cel mniej niż 5 procent miesięcznych dochodów. Równocześnie aż 28 procent wyniósł odsetek osób, których oszczędności od początku roku zmalały. Najczęściej było to efektem nieplanowanych wydatków, sfinansowania celu, na który konkretnie były przeznaczone oszczędności lub konieczności wykorzystania środków na bieżące potrzeby.

Polacy reagują przede wszystkim poprzez drobne, codzienne działania. Szukanie promocji, oddawanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego czy ograniczanie zużycia domowych mediów to dziś najpopularniejsze strategie oszczędzania. Badanie pokazuje, że w wielu przypadkach motywacja ekonomiczna skutecznie łączy się z postawami proekologicznymi.

Ostrożne inwestowanie Polaków

Drugim silnym trendem widocznym w badaniu jest konsekwentnie ostrożne podejście Polaków do inwestowania. Mimo rosnącej popularności inwestycji, społeczeństwo nadal podchodzi do nich z dużą rezerwą.

Ponad połowa respondentów uważa, że inwestowanie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jedynie 11 procent dobrze ocenia własne kompetencje w tym zakresie. Nieprzypadkowo inwestycje nadal postrzegane są przede wszystkim jako sposób ochrony zgromadzonych środków, a nie narzędzie do agresywnego pomnażania majątku.

Najważniejszymi motywacjami do inwestowania są dziś zabezpieczenie przyszłości oraz ochrona pieniędzy przed inflacją. Chęć osiągania wysokich zysków znajduje się dopiero na dalszym planie. Potwierdzają to również deklaracje dotyczące poziomu ryzyka. Ponad połowa Polaków przyznaje, że przy lokowaniu środków bardziej zależy im na bezpieczeństwie niż na maksymalizacji stopy zwrotu, a jedynie niewielka grupa jest gotowa zaakceptować większe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższy zysk.

Jednocześnie inwestowanie staje się w dużej mierze cyfrowe. Aktywni inwestorzy najczęściej korzystają z rozwiązań oferowanych przez banki w kanałach internetowych. Bank jest miejscem inwestowania dla ponad 80 proc. inwestorów.