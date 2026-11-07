Łącznie 58 proc. badanych nie ma odłożonych pieniędzy lub zgromadziło kwotę, która wystarczyłaby maksymalnie na trzy miesiące. Regularnie odkłada środki lub stara się robić to systematycznie 53 proc. Polaków. Z drugiej strony 7 proc. badanych nie widzi potrzeby oszczędzania. Największą przeszkodą w oszczędzaniu pozostają codzienne wydatki. Na wysokie koszty życia i rachunki wskazuje 32 proc. respondentów, a 28 proc. badanych deklaruje, że odkładanie pieniędzy utrudniają im dochody zbyt niskie w stosunku do potrzeb oraz wysokie ceny podstawowych towarów i usług. Wśród osób oszczędzających coraz więcej jest tych, które zgromadziły znaczące środki. Ponad 100 tys. zł na koncie posiada już 21 proc., co oznacza znaczący wzrost względem poprzednich lat.

Reklama Reklama

58 proc. ankietowanych w sprawie poduszki finansowej Polaków nie ma odłożonych pieniędzy lub zgromadziło kwotę, która wystarczyłaby maksymalnie na trzy miesiące.

Poduszka finansowa. Na co Polacy odkładają pieniądze

Najczęściej badani odkładają pieniądze na nieprzewidziane sytuacje. Taki cel wskazuje 43 proc. ankietowanych. Kolejne 29 proc. chce zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, a 21 proc. gromadzi środki na emeryturę.

Czytaj więcej Oszczędzanie Dla młodych Polaków oszczędności to oznaka sukcesu finansowego Dla 60 proc. młodych Polek i Polaków kluczowym dowodem sukcesu finansowego jest posiadanie oszczędności. Kolejne miejsca zajmują brak długów (53 pr...

To, jak duża jest finansowa rezerwa, ma znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy pojawia się wydatek, którego nie uwzględniono w domowym budżecie. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 28 proc. badanych wykorzystało oszczędności na podstawowe potrzeby. Wśród wskazywanych wydatków znalazły się usługi medyczne (35 proc.), zakupy spożywcze (30 proc.) oraz stałe rachunki (29 proc.). Oznacza to, że dla części respondentów zgromadzone środki służą nie tylko zabezpieczeniu przyszłości, lecz także uzupełnianiu bieżącego budżetu.

28 proc. badanych wykorzystało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oszczędności na podstawowe potrzeby. Najczęściej były to usługi medyczne (35 proc.) i zakupy spożywcze (30 proc.).

Badanie pokazuje również, że możliwości pokrycia nagłych wydatków bez pożyczania pieniędzy lub sprzedaży posiadanych rzeczy są zróżnicowane. Kwotę do 1 tys. zł byłoby w stanie w ten sposób sfinansować 23 proc. respondentów, a wydatek od 1 001 do 3 tys. zł aż 16 proc. Z kolei 10 proc. badanych deklaruje możliwość pokrycia wydatku przekraczającego 100 tys. zł.