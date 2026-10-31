Niepokój budzi również dezinformacja, której ryzyko dostrzega 27 proc. respondentów. 54 proc. ankietowanych deklaruje, że potrafi rozpoznać deepfake’i, czyli fałszywe materiały tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – wynika z szóstej edycji raportu „Cyberbezpieczny Portfel 2026”, opracowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.

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21 % badanych Polaków osobiście lub w swoim otoczeniu zetknęło się z przejęciem konta w mediach społecznościowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

61 % ankietowanych nie udostępnia haseł do bankowości, danych kart, nr PESEL ani innych wrażliwych informacji, 58 proc. nie otwiera załączników i linków od nieznanych nadawców

21 proc. badanych osobiście lub w swoim otoczeniu zetknęło się z przejęciem konta w mediach społecznościowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 18 proc. doświadczyło prób wyłudzenia poufnych informacji lub pieniędzy. Banki pozostają liderami w obszarze cyberbezpieczeństwa. W tegorocznym badaniu 38 proc. respondentów wskazało je jako podmioty, które w największym stopniu dbają o rozwój narzędzi i systemów chroniących przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. – Na trzecim miejscu wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo usług finansowych online respondenci wskazali samych siebie. Taką odpowiedź wybrało 23 proc. badanych, o 2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik ten pokazuje, że rośnie świadomość znaczenia własnych decyzji w ochronie przed cyberzagrożeniami. Polacy dostrzegają również rolę innych podmiotów, w tym państwa i firm technologicznych. Choć banki nadal są postrzegane jako główny filar cyberbezpieczeństwa, coraz wyraźniej widać, że skuteczna ochrona finansów w sieci wymaga wspólnej odpowiedzialności instytucji i klientów – mówi dr Michał Polak, wiceprezes Fundacji WIB.

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Wielu użytkowników stosuje podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa, które pomagają chronić dane i pieniądze w sieci. 61 proc. nie udostępnia haseł do bankowości, danych kart płatniczych, numeru PESEL ani innych wrażliwych informacji. 58 proc. nie otwiera załączników ani nie klika w linki od nieznanych nadawców, a 53 proc. sprawdza adresy nadawców e-maili i SMS-ów oraz uważnie czyta otrzymywane wiadomości.