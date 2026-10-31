Oszczędzają trzy na cztery osoby w wieku 18–34 lata. To spadek o 8 pkt proc. rok do roku. Częściej pieniądze odkładają kobiety, ale rzadziej niż mężczyźni decydują się na inwestycje. Najczęstszym celem oszczędzania jest zabezpieczenie przyszłości (51 proc.), mieszkanie lub dom (36 proc.) i wakacje (33 proc.). Dalej są samochód lub motor (18 proc.), okazje rodzinne (16 proc.) i emerytura (15 proc.).

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Młodzi są też bardziej konkretni niż rok temu: wskazują mniej celów oszczędzania, skupiając się na tych najważniejszych. Kobiety częściej niż mężczyźni oszczędzają w celu zabezpieczenia przyszłości, na mieszkanie, wakacje i edukację. Z kolei mężczyźni częściej odkładają na samochód lub motor oraz emeryturę.

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Inwestuje 31 proc. młodych – nieco więcej niż w całej populacji, w której odsetek ten wynosi 28 proc. – wynika z badania Autopaya „Finanse Polek i Polaków 2026”. Częściej inwestują mężczyźni i osoby po 25. roku życia, a także mieszkańcy średnich i dużych miast.

Co jest główną przeszkodą w inwestowaniu? Wśród osób, które nie inwestują, wciąż jest to brak wiedzy (47 proc.), choć tę odpowiedź wskazywano o 8 pkt proc. rzadziej niż w 2025 r. Dla 22 proc. inwestowanie to za duże ryzyko, a co piąty badany uważa je za zbyt skomplikowane.

Niezmiennie najbardziej znanym produktem oszczędnościowym lub inwestycyjnym jest konto oszczędnościowe lub lokata (59 proc.). Drugie miejsce zajmuje gotówka (48 proc.). Spadła rozpoznawalność giełdy (z 48 proc. do 45 proc.), a zwłaszcza kryptowalut (z 53 proc. do 45 proc.). Obligacje skarbowe zna 44 proc. badanych. Wyraźnie wzrosła natomiast znajomość indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego – z 25 proc. w 2025 r. do 31 proc. obecnie. Co więcej, w 2024 r. znało je tylko 21 proc. badanych.

Znajomość produktów nie przekłada się jednak na rozbudowany portfel młodego Polaka. Królują opcje najbezpieczniejsze: konto oszczędnościowe lub lokata (34 proc.) oraz gotówka (27 proc.). Co dziesiąty badany korzysta z PPK, obligacji skarbowych, a także IKE lub IKZE. Te ostatnie notują stopniowy, ale systematyczny wzrost w ostatnich trzech latach. Na giełdzie inwestuje 8 proc. badanych, kryptowaluty wybrało 6 proc. (rok wcześniej 9 proc.), a co dwudziesty badany inwestuje w nieruchomości, tyle samo w akcje spółek.