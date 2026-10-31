Oszczędzają trzy na cztery osoby w wieku 18–34 lata. To spadek o 8 pkt proc. rok do roku. Częściej pieniądze odkładają kobiety, ale rzadziej niż mężczyźni decydują się na inwestycje. Najczęstszym celem oszczędzania jest zabezpieczenie przyszłości (51 proc.), mieszkanie lub dom (36 proc.) i wakacje (33 proc.). Dalej są samochód lub motor (18 proc.), okazje rodzinne (16 proc.) i emerytura (15 proc.).

Młodzi są też bardziej konkretni niż rok temu: wskazują mniej celów oszczędzania, skupiając się na tych najważniejszych. Kobiety częściej niż mężczyźni oszczędzają w celu zabezpieczenia przyszłości, na mieszkanie, wakacje i edukację. Z kolei mężczyźni częściej odkładają na samochód lub motor oraz emeryturę.

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Inwestuje 31 proc. młodych – nieco więcej niż w całej populacji, w której odsetek ten wynosi 28 proc. – wynika z badania Autopaya „Finanse Polek i Polaków 2026”. Częściej inwestują mężczyźni i osoby po 25. roku życia, a także mieszkańcy średnich i dużych miast.

Co jest główną przeszkodą w inwestowaniu? Wśród osób, które nie inwestują, wciąż jest to brak wiedzy (47 proc.), choć tę odpowiedź wskazywano o 8 pkt proc. rzadziej niż w 2025 r. Dla 22 proc. inwestowanie to za duże ryzyko, a co piąty badany uważa je za zbyt skomplikowane.

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Niezmiennie najbardziej znanym produktem oszczędnościowym lub inwestycyjnym jest konto oszczędnościowe lub lokata (59 proc.). Drugie miejsce zajmuje gotówka (48 proc.). Spadła rozpoznawalność giełdy (z 48 proc. do 45 proc.), a zwłaszcza kryptowalut (z 53 proc. do 45 proc.). Obligacje skarbowe zna 44 proc. badanych. Wyraźnie wzrosła natomiast znajomość indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego – z 25 proc. w 2025 r. do 31 proc. obecnie. Co więcej, w 2024 r. znało je tylko 21 proc. badanych.

Znajomość produktów nie przekłada się jednak na rozbudowany portfel młodego Polaka. Królują opcje najbezpieczniejsze: konto oszczędnościowe lub lokata (34 proc.) oraz gotówka (27 proc.). Co dziesiąty badany korzysta z PPK, obligacji skarbowych, a także IKE lub IKZE. Te ostatnie notują stopniowy, ale systematyczny wzrost w ostatnich trzech latach. Na giełdzie inwestuje 8 proc. badanych, kryptowaluty wybrało 6 proc. (rok wcześniej 9 proc.), a co dwudziesty badany inwestuje w nieruchomości, tyle samo w akcje spółek.