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– Regularne odkładanie pieniędzy daje bezcenne poczucie spokoju. Pozwala bez stresu sfinansować nagły wydatek czy awarię bez sięgania po drogi kredyt czy proszenia o pomoc rodziny bądź znajomych. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy bezpieczny bufor już istnieje, a wszystkie kolejne nadwyżki przez następne lata wciąż trafiają do tej samej „skarbonki” – zauważa Paweł Mazurek, prezes Mennicy Mazovia.

Ile wynosi bezpieczny bufor? Uniwersalne kwoty nie istnieją – zupełnie innego zapasu potrzebuje przecież pracujący na etacie singiel, a innego przedsiębiorca spłacający kredyt hipoteczny i utrzymujący rodzinę. Najczęściej przyjmuje się jednak, że bezpieczny bufor powinien bez problemu pokryć od trzech do sześciu miesięcy stałych wydatków. W tym wypadku kluczowa jest płynność: to środki, które mają być dostępne dosłownie na wyciągnięcie ręki, ulokowane w sposób, który nie naraża ich na istotne wahania wartości.

Z badania „Finanse Polaków 2026” przeprowadzonego dla Banku Millennium wynika, że na inwestowanie nadwyżek finansowych decyduje się zaledwie 14 proc. z nas. Co sprawia, że tak chętnie zatrzymujemy się na etapie samej „skarbonki”? „Barometr Gotowości Inwestycyjnej Polaków 2025” pokazuje, że problem nie sprowadza się wyłącznie do braku pieniędzy – aż 60 proc. osób, które nie inwestują, posiada oszczędności. Główną barierą są nasze przekonania i strach przed utratą kapitału. Brak wiedzy tylko te obawy podsyca. Według badań Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji GPW aż 58 proc. Polaków ocenia swoją wiedzę o giełdzie i rynkach jako małą lub bardzo małą.

Solidny fundament jest niezbędny, ale gdy poduszka finansowa jest już gotowa, kolejne nadwyżki nie muszą lądować w tej samej szufladzie. Pieniądze, które nie przynoszą odsetek wystarczających do zrekompensowania wzrostu cen, z czasem tracą siłę nabywczą. Sam fakt, że nominalna kwota na koncie się nie zmienia, nie oznacza więc jeszcze, że kapitał zachowuje swoją realną wartość.

– O tym, jak kosztowna potrafi być bierność w zarządzaniu oszczędnościami, przekonaliśmy się wyjątkowo boleśnie w ostatnich latach. W tym czasie nałożyły się na siebie dwa potężne wstrząsy: popandemiczna fala inflacji i gwałtowny skok cen po wybuchu wojny w Ukrainie. W efekcie między 2020 a 2025 r. skumulowana inflacja w Polsce przekroczyła 40 proc. Żeby dobrze to zobrazować: 10 tysięcy zł włożone w 2020 r. do przysłowiowej skarpetki, dzisiaj ma siłę nabywczą niespełna 7,1 tysiąca zł. Choć obecnie sytuacja na rynku się ustabilizowała, lekcja jest jedna: pieniądze, które jedynie „leżą”, z każdym dniem tracą na wartości – podkreśla Mazurek.

Polacy niezmiennie preferują najbardziej zachowawcze formy lokowania kapitału. Z danych Analiz Online wynika, że na koniec I kwartału oszczędności gospodarstw domowych w Polsce osiągnęły poziom blisko 3 bilionów zł, z czego aż 66 proc. było ulokowane w tradycyjnych depozytach oraz w gotówce. Statystyki te jednoznacznie pokazują, że choć kapitał w polskich portfelach rośnie, nadal rzadko decydujemy się na jego aktywne pomnażanie. – Poduszka finansowa jest jak koło zapasowe w samochodzie – jedna jest niezbędna na wypadek awarii w trasie, ale nikt nie kupuje więcej, bo to mija się z celem – porównuje Paweł Mazurek. – Dojrzałe podejście do domowego budżetu nie polega na rezygnowaniu z oszczędzania, ale na nadaniu pieniądzom konkretnych zadań. To dlatego w przypadku budowania bezpieczeństwa finansowego tak ważne staje się pytanie: czy wszystkie moje pieniądze naprawdę muszą robić dzisiaj dokładnie to samo? – podsumowuje ekspert.