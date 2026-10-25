Jeszcze kilka lat temu wielu Polaków korzystało z usług wyłącznie jednego banku. W badaniu CBOS z 2018 r. deklarowało to 64 proc. respondentów. Z usług dwóch instytucji jednocześnie korzystało 16 proc., a z trzech lub więcej – zaledwie 4 proc. Dziś podejście do bankowości wyraźnie się zmienia. Z najnowszego badania platformy Raisin wynika, że 34,7 proc. oszczędzających Polaków już przechowuje część pieniędzy poza swoim głównym bankiem. Kolejne 47 proc. rozważa taką możliwość.

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– Przez lata banki budowały relację z klientem wokół całego pakietu usług. Konto, karta, kredyt i oszczędności zwykle pozostawały w jednej instytucji. Teraz Polacy częściej wybierają każdy z tych produktów osobno. Nie muszą zmieniać głównego banku, żeby ulokować oszczędności tam, gdzie oprocentowanie jest wyższe albo zasady bardziej im odpowiadają. Im łatwiej porównać oferty i skorzystać z produktu w innej instytucji, tym mniej powodów, by z przyzwyczajenia trzymać wszystko w jednym miejscu – komentuje Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Sprawdzanie ofert

Porównywanie dostępnych ofert staje się elementem świadomego zarządzania pieniędzmi. 59 proc. oszczędzających Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawdzało oferty lokat i kont oszczędnościowych w różnych bankach. 35 proc. deklaruje, że po znalezieniu korzystniej oprocentowanej oferty przenosi swoje środki.

Zmiana podejścia nie dotyczy tylko ostatnich miesięcy. 13,5 proc. badanych deklaruje, że dziś częściej niż trzy lata temu porównuje oferty różnych banków i instytucji finansowych. Z kolei 16,7 proc. częściej sprawdza oprocentowanie swoich oszczędności.

Najczęściej oferty analizują osoby w wieku 25–34 lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy niemal trzy czwarte z nich porównywało oferty lokat i kont oszczędnościowych. Wśród osób w wieku 35–44 lat szczególnie wyraźnie widać natomiast gotowość do działania – 42,4 proc. deklaruje, że po znalezieniu lepiej oprocentowanej oferty przenosi pieniądze do innego banku. Największą mobilność oszczędności widać wśród Polaków o najwyższych dochodach. W grupie zarabiającej powyżej 9000 zł netto miesięcznie 51,8 proc. badanych przechowuje oszczędności w więcej niż jednym banku. W całej badanej grupie robi to 34,7 proc.

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Jak wskazują eksperci, oszczędzanie ma sens niezależnie od zgromadzonej kwoty – nawet przy mniejszych sumach wyższy procent pomaga szybciej budować poduszkę finansową i chronić kapitał przed inflacją. Co kluczowe, założenie kolejnego konta czy lokaty w innym banku najczęściej nic nie kosztuje. Dywersyfikacja i nietrzymanie „wszystkich jajek w jednym koszyku” nie wiąże się więc z żadnym ryzykiem finansowym, a pozwala w pełni wykorzystać rynkowe możliwości.

– W oszczędzaniu nie opłaca się działać automatycznie. Bank, w którym mamy konto osobiste, nie zawsze ma dla nas najlepszą ofertę lokaty czy konta oszczędnościowego. Dlatego warunki warto sprawdzać regularnie, szczególnie gdy kończy się lokata albo zmienia się oprocentowanie konta oszczędnościowego. Korzystanie z kilku banków może być racjonalnym sposobem zarządzania oszczędnościami, bo pozwala wybierać rozwiązanie odpowiednie dla konkretnej potrzeby. Nie trzeba przy tym zmieniać głównego banku. Możemy traktować go jako miejsce do codziennych finansów, a oszczędności lokować tam, gdzie oferta jest korzystniejsza – podsumowuje Piątek.

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Ceny i płace

Poszukiwanie lepszych ofert może przyspieszyć kwestia wynagrodzeń i cen. Mimo przyspieszenia nominalnego wzrostu wynagrodzeń ich realna dynamika wyhamowała we wrześniu do 1,7 proc. r/r z 2,1 proc. w sierpniu. To najniższy realny wzrost płac od ponad trzech lat, będący efektem przyspieszenia inflacji. – Nasza siła nabywcza nadal więc rośnie, ale coraz wolniej. Jednocześnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach nadal spada, co dodatkowo może ograniczać konsumpcję – uważa Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Wrześniowe zestawienie zmian cen w 17 kategoriach produktów pokazuje, że najwyższą średnią podwyżkę odnotowano wśród słodyczy i deserów – o 6,7 proc. r/r. W dalszej kolejności uplasowały się używki, których ceny wzrosły o 6,1 proc., napoje bezalkoholowe – o 4,8 proc., ryby – o 4,6 proc., a także mięso – o 4,4 proc. Na tle sierpnia najbardziej przyspieszyła dynamika wzrostu cen używek. Największą obniżkę cen ponownie zanotowały produkty tłuszczowe, tym razem o 8,1 proc. r/r. Wyjątkowo silne zmiany cen w poszczególnych kategoriach stopniowo wygasają, ale proces ten nie świadczy jeszcze o trwałym wyrównywaniu dynamiki cen.