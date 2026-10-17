Wiedza Polaków o finansach poniżej unijnej średniej.
Najczęściej są to osoby w wieku 18-24 lata – w sumie 53 proc. Jednocześnie największa grupa badanych (43 proc.) określa swoje umiejętności jako przeciętne. Słabą lub bardzo słabą ocenę wystawia sobie 11 proc. respondentów. Wyraźnie częściej są to osoby w wieku 55+. W tej grupie odsetek takich odpowiedzi wynosi łącznie 16 proc., podczas gdy wśród najmłodszych badanych jest to około 4 proc.
Widoczne są również różnice związane z miejscem zamieszkania. Pozytywnie ocenia swoje umiejętności zarządzania finansami 54 proc. mieszkańców dużych miast liczących od 100 do 500 tys. osób i 51 proc. mieszkańców miast średniej wielkości. Na wsi odsetek dobrych i bardzo dobrych ocen wynosi 41 proc. Mniej wyraźne są różnice związane z poziomem wykształcenia. Swoje umiejętności dobrze lub bardzo dobrze ocenia 47 proc. osób z wykształceniem wyższym, 45 proc. ze średnim oraz 42 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym.
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– Nasze wyniki wpisują się w szerszy, europejski wzorzec: Polacy oceniają swoje kompetencje finansowe wyżej, niż pokazują to testy wiedzy, a według ostatnich badań Komisji Europejskiej pod względem realnej wiedzy finansowej zajmujemy dopiero 21. miejsce wśród 27 krajów UE – wyraźnie poniżej unijnej średniej. To nie jest problem wyłącznie indywidualny, lecz strukturalny, bo rzutuje na to, jak Polacy oszczędzają i inwestują na tle reszty kontynentu, a Europejczycy są konserwatywni na tle Amerykanów – mówi Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.
Mimo że niemal połowa respondentów dobrze ocenia własne umiejętności, 56 proc. badanych uważa, że Polacy potrzebują większej edukacji finansowej w zakresie oszczędzania i inwestowania. Przeciwnego zdania jest jedynie 10 proc., natomiast 34 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić tej kwestii. Potrzebę większej edukacji szczególnie mocno dostrzegają najmłodsi respondenci. W grupie osób w wieku 18–24 lata wskazuje na nią 74 proc. badanych. Wśród osób w wieku 25–34 lat jest to 59 proc., natomiast w grupie powyżej 55. roku życia 50 proc.
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